Per porre fine simbolicamente alla guerra, il generale Usa si dimette dal Comando afghano Reuters

2/2 © Reuters. Il generale americano Austin Miller (a sinistra) ha stretto la mano al segretario alla Difesa afghano Bismila Khan Mohammedi durante una cerimonia a Kabul perché Miller ha rinunciato al comando nelle fasi finali del ritiro degli Stati Uniti dalla guerra in Afghanistan. 12 luglio 2021. REUTERS/Phil Stewart



Phil Stewart

Kabul (Reuters)-Il generale americano Austin Miller, che ha guidato la guerra in Afghanistan, ha rinunciato al comando durante una cerimonia a Kabul lunedì. Sebbene gli insorti talebani abbiano guadagnato slancio in tutto il paese, è stata la fine simbolica del conflitto più lungo negli Stati Uniti .

Miller è stato l’ultimo comandante statunitense a quattro stelle a servire sul campo in Afghanistan e si è dimesso prima che gli Stati Uniti concludano ufficialmente la loro missione militare in Afghanistan il 31 agosto. Questa data è stata fissata dal presidente Joe Biden perché voleva che il paese fosse liberato dall’Afghanistan. Due anni di guerra.

Parlando a una piccola manifestazione fuori dal quartier generale militare di Kabul, Miller ha promesso di ricordare le vite perse nei combattimenti e ha invitato i talebani a fermare un’ondata di attacchi violenti che li ha portati a controllare più territorio che in qualsiasi momento dall’inizio del conflitto . Molto.

“Ho detto ai talebani che anche loro sono responsabili. La violenza che sta avvenendo è contro la volontà del popolo afghano e deve essere fermata”, ha detto Miller. Sebbene la cerimonia possa dare ai veterani americani un’idea della fine del loro servizio in Afghanistan, non è chiaro se placherà con successo il governo afghano appoggiato dall’Occidente quando i talebani lanceranno un’offensiva di terra.

Il generale del Corpo dei Marines degli Stati Uniti Kenneth McKenzie (Kenneth McKenzie) era incaricato di sovrintendere alle forze armate statunitensi nei punti caldi in Afghanistan, Iraq e Siria presso il Comando centrale in Florida. È volato a Kabul per sottolineare il futuro delle forze di sicurezza statunitensi in Afghanistan Assistance .

“Nei giorni pericolosi e difficili del futuro, puoi contare sul nostro supporto. Saremo con te”, ha detto MacKenzie nel suo discorso.

In un discorso separato a un piccolo gruppo di giornalisti, Mackenzie ha avvertito che, a suo avviso, i talebani stavano cercando una “soluzione militare” per risolvere il tentativo degli Stati Uniti di porre fine alla guerra con l’accordo di pace dei talebani con il presidente afghano Ashraf Ghani, ma senza successo . governo.

Ha detto che i capoluoghi di provincia sono a rischio, ma ha sottolineato che le forze di sicurezza afghane sostenute dagli Stati Uniti sono “determinate a combattere duramente per questi capoluoghi di provincia”.

MacKenzie potrà autorizzare gli Stati Uniti a effettuare attacchi aerei sui talebani prima del 31 agosto per sostenere il governo di Ghani appoggiato dall’Occidente.

Ma dopo, il generale del Corpo dei Marines ha affermato che quando si tratta di attacchi statunitensi in Afghanistan, la sua attenzione si rivolgerà direttamente alle operazioni antiterrorismo contro Al Qaeda e lo Stato Islamico.

Rete di intelligenza

Mentre gli Stati Uniti si ritirano e le forze afgane perdono territorio, la rete di intelligence degli Stati Uniti si indebolisce e raccogliere abbastanza informazioni sul campo per prevenire un altro attacco in stile 11 settembre può diventare sempre più difficile.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, la democratica e l’ex alto funzionario del Pentagono Elissa Slotkin (Elissa Slotkin) hanno affermato che molti legislatori stanno ancora cercando risposte dall’amministrazione Biden per capire come gli Stati Uniti possono scoprire come al Qaeda prende di mira gli Stati Uniti in futuro. .

“Non ho bisogno che dicano al mondo qual è il nostro piano acquisito. Ma penso che sia importante per loro farci sapere alcuni dettagli in privato”, ha detto Slotkin.

Funzionari statunitensi ritengono che non si possa fare affidamento sui talebani per impedire ad Al Qaeda di pianificare nuovamente un attacco contro gli Stati Uniti dall’Afghanistan.

Le Nazioni Unite hanno riferito in un rapporto di gennaio che ci sono ben 500 combattenti di Al-Qaeda in Afghanistan e che i talebani mantengono stretti rapporti con le organizzazioni estremiste islamiche.

Generale con il servizio più lungo

Dopo che il sessantenne Miller si è dimesso, ha trascorso più tempo sul campo di qualsiasi altro generale al comando di una guerra in passato.

Nel 2018, una guardia del corpo afghana canaglia nella provincia di Kandahar ha sparato e ucciso un potente capo della polizia afghana che si trovava vicino a Miller, quando è stato quasi ucciso. Un generale di brigata americano è stato ferito come altri americani, ma Miller è rimasto illeso.

Dopo che Miller si è dimesso, il Pentagono ha progettato una transizione che ha permesso a una serie di generali di continuare a sostenere le forze di sicurezza afghane, principalmente dall’estero.

Oltre alla sorveglianza di Mackenzie in Florida, il generale di brigata Curtis Buzzard in Qatar si concentrerà sulla gestione del supporto finanziario per le forze di sicurezza afghane, incluso il supporto per la manutenzione degli aerei.

A Kabul, il contrammiraglio Peter Vasley guiderà le truppe di prima linea statunitensi appena formate in Afghanistan, concentrandosi sulla protezione dell’ambasciata e dell’aeroporto statunitensi.

Come ammiraglio a due stelle, Vasley è più in alto del solito nella posizione dell’ambasciata degli Stati Uniti. Ma un funzionario della difesa degli Stati Uniti ha aggiunto che l’Afghanistan è una “situazione davvero unica”.

Il funzionario, che ha chiesto di non essere nominato, ha dichiarato: “Non esiste una situazione di sicurezza diplomatica al mondo paragonabile alla situazione di sicurezza diplomatica che stiamo per stabilire”.

Tuttavia, ciò che accade dopo in Afghanistan sembra essere sempre più fuori dal controllo degli Stati Uniti.

Biden ha ammesso giovedì che il futuro dell’Afghanistan è tutt’altro che certo, ma ha affermato che il popolo afghano deve decidere il proprio destino.

Ha detto: “Non manderò un’altra generazione di americani in Afghanistan per partecipare alla guerra senza una ragionevole aspettativa di un risultato diverso”.

Circa 2.400 soldati americani sono stati uccisi nella guerra più lunga negli Stati Uniti e migliaia sono rimasti feriti.