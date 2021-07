Perché acquistare azioni a margine è considerato rischioso?

acquistare profitto Si tratta di prendere in prestito denaro da un broker per acquistare azioni.Aumento del conto a margine Potere d’acquisto E consentire agli investitori di utilizzare il denaro di altre persone per aumentare la leva finanziaria. Il trading a margine offre un potenziale di profitto maggiore rispetto al trading tradizionale, ma comporta anche maggiori rischi.

Punti chiave L’acquisto a margine può aumentare il potenziale di profitto, ma comporta anche maggiori rischi.

La leva finanziaria è un esempio di guadagni e perdite.

Uno dei principali rischi dell’acquisto a margine è che il broker possa emettere una richiesta di margine.

L’acquisto di azioni a margine amplifica l’impatto delle perdite.Inoltre, il broker può emettere Chiamata di margine, Il che richiede di liquidare la tua posizione in azioni o di pagare in anticipo più fondi per mantenere il tuo investimento.

Storia del margine Mar

Vale la pena ricordare che prima del crollo della borsa nel 1929, durante il periodo di boom noto come “ruggenti anni Venti”, il margine richiesto era solo del 10%. Ciò significa che lo stesso saldo di $ 10.000 nel conto può acquistare azioni per un valore di $ 100.000.

Ovviamente, questo sembra molto interessante per gli investitori che inseguono il mercato rialzista, a meno che il portafoglio non scenda solo del 10%. Questo eliminerà e in effetti eliminerà la maggior parte degli investitori che utilizzano il margine. Questo è uno dei motivi principali per cui da 75 anni il margin investing è disapprovato: paura e memoria a lungo termine della Grande Depressione.

Esempio di margine

Supponiamo che tu abbia $ 10.000 nel tuo conto a margine, ma desideri acquistare azioni a un prezzo più alto.Questo Riserva federale degli Stati Uniti C’è un requisito di margine iniziale del 50%, il che significa che devi pagare almeno la metà del denaro per acquistare azioni. Questo requisito ti consente di acquistare azioni per un valore fino a $ 20.000, raddoppiando di fatto il tuo potere d’acquisto.

Dopo l’acquisto, possiedi $ 20.000 in azioni e devi $ 10.000 al tuo broker. Il valore delle azioni serve come garanzia per il suo prestito a te. Se il prezzo delle azioni sale a $ 30.000 e le vendi, dopo aver rimborsato il tuo broker (più gli interessi), tieni il resto.

Il tuo reddito è pari a 20.000 USD (meno gli interessi passivi) e il tuo investimento iniziale di 10.000 USD riceverà il 100% del reddito. Se inizialmente hai pagato l’intero $ 20.000 da solo e lo hai venduto per $ 30.000, il tuo profitto sarebbe solo del 50%. Questa situazione illustra come la leva conferita dagli acquisti a margine amplifica i rendimenti.

La leva ingrandisce le perdite allo stesso modo. Supponiamo che il prezzo delle azioni scenda a $ 15.000 e lo vendi per evitare ulteriori perdite. Dopo aver pagato al tuo broker i $ 10.000 che gli devi, i tuoi guadagni raggiungeranno $ 5.000. Hai perso metà del tuo investimento originale. Tuttavia, per gli investimenti tradizionali, il calo del prezzo da $ 20.000 a $ 15.000 significa solo una perdita del 25%.

Richiamo di margine

Un altro rischio derivante dall’acquisto di azioni a margine è la terribile richiesta di margine.Oltre al requisito di margine iniziale del 50%, anche la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) richiede Margine di mantenimento 25%.

Devi sempre possedere il 25% dello stock di margine. Il tuo contratto di margine con il broker potrebbe richiedere margini di mantenimento superiori ai requisiti minimi di FINRA. Se il valore delle tue azioni scende e le tue attività scendono al di sotto del livello richiesto da FINRA o dal tuo broker, potresti ricevere una richiesta di margine, che richiede di aumentare le tue attività liquidando le azioni o fornendo più denaro al tuo conto.

Tornando all’esempio sopra, supponiamo che il requisito del margine di manutenzione del tuo broker sia del 40%. Poiché devi al tuo broker $ 10.000 e il prezzo delle azioni scende da $ 20.000 a $ 15.000, le tue risorse saranno ridotte a $ 5.000.

Questo è solo il 33% del prezzo delle azioni: sei sceso al di sotto del punto più basso del 40%. Se non puoi o scegli di non fornire più fondi per pagare la richiesta di margine, il tuo broker ha il diritto di vendere le tue azioni e non ha bisogno del tuo consenso.