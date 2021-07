Perché dovrebbe essere quotata negli Stati Uniti?

Alibaba (Baba), il mercato è stato istituito nel 1999 ed è stato inizialmente caratterizzato come la risposta della Cina ad Amazon (Amazon). Seguendo il suo Offerta pubblica iniziale (IPO) Quotata alla Borsa di New York (NYSE) nel settembre 2014. Alibaba ha L’azienda di sua proprietà. Questa incredibile crescita si estende anche ai profitti che può portare agli azionisti.

Ma perché Alibaba o qualsiasi società straniera dovrebbero scegliere di quotarsi su una borsa statunitense invece di una borsa più vicina a casa? Sebbene ci possano essere molte risposte a questa domanda, le tre possibili motivazioni più importanti sono: controllo, reputazione e ambito di attività.

controllo

Molte persone pensano che l’IPO statunitense di Alibaba permetta ai fondatori Ma Yun Per mantenere il controllo della società. La struttura pre-IPO di Alibaba ha permesso a Jack Ma e al co-fondatore Cai Chongxin di mantenere il controllo della società, anche se non possedevano una grande percentuale delle azioni. Secondo i rapporti, lo scambio preferito di Jack Ma, Hong Kong, non è d’accordo con i metodi di controllo che non si basano sull’equità di maggioranza.

Tuttavia, la Borsa di New York e gli Stati Uniti generalmente consentono alle aziende di utilizzare Condividi corso Mantenere il controllo delle società quotate. Anche per le società estere che intendono detenere la maggioranza delle azioni, la struttura della classe di azioni offre l’opportunità di raccogliere capitali senza cedere poteri importanti a nuovi azionisti.

reputazione

Diventare un fattore prestigioso per una società quotata al NYSE, ma ha anche vantaggi molto pratici.Le società quotate in borsa negli Stati Uniti sono soggette alla supervisione delle autorità di regolamentazione Securities and Exchange CommissionSebbene questo di solito significhi imparare nuovi processi e più scartoffie per le aziende straniere che fanno il salto, nel lungo periodo ne vale la pena. Il maggiore controllo e trasparenza forniti dalla supervisione della SEC sono visti come un bonus dagli investitori, che saranno quindi più affidabili quando leggono lo stato finanziario della società e fanno investimenti.

Aziende come Alibaba possono utilizzare questa fiducia per posizionarsi più chiaramente come principale concorrente di Amazon. La quotazione negli Stati Uniti può rendere più facile per gli investitori che desiderano accedere al mercato online scegliere Alibaba rispetto alla storia di crescita di Amazon.

Ambito di attività

La quotazione negli Stati Uniti consente inoltre ad aziende come Alibaba di avere più spazio per le attività di M&A. La detenzione di azioni statunitensi nelle borse statunitensi può semplificare qualsiasi futura acquisizione di società statunitensi e ridurre il controllo che tali transazioni potrebbero dover affrontare quando società quotate estere fanno offerte a società quotate statunitensi.

Linea di fondo

Ci possono essere molte ragioni per cui Alibaba ha scelto di quotarsi negli Stati Uniti.Forse la cosa più interessante dell’IPO di Alibaba non è quotarsi negli Stati Uniti, ma quotarsi alla Borsa di New York, piuttosto che al Nasdaq, un Internet più tradizionale compagnia di casa. Alcune persone credono che la cattiva gestione da parte del Nasdaq dell’IPO di Facebook del 2012 abbia disturbato Alibaba.

Ad ogni modo, quando una società straniera è quotata in una borsa statunitense, le borse e le banche di investimento coinvolte genereranno fondi: questa non è solo una vittoria per la società straniera, ma anche una vittoria per gli Stati Uniti.