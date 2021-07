Perché dovrei considerare di investire?

Nel nostro mondo moderno, ci sono due modi per fare soldi. Il primo modo è guadagnare, lavorando per te stesso o lavorando per gli altri. Un altro modo per aumentare la ricchezza è investire nei tuoi beni in modo che aumentino di valore nel tempo. Sia che tu investi in azioni, Legame, Fondo comune, Opzioni, futures, Metalli preziosi, Immobiliare, piccola impresa o una combinazione di tutto quanto sopra, l’obiettivo è generare liquidità. Ciò può assumere la forma di un aumento del valore degli investimenti, del reddito da dividendi o delle vendite di attività o di qualche altro evento di liquidità.

Punti chiave I due modi principali per le persone di fare soldi sono guadagnare reddito o aumentare le risorse attraverso gli investimenti.

L’investimento può includere una gamma di opzioni, tra cui azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, fondi negoziati in borsa e immobili.

Gli obiettivi di investimento di un individuo dipendono dal reddito, dall’età e dalla propensione al rischio.

Gestire gli obiettivi di investimento

Gli obiettivi individuali dipendono da molti fattori, che possono includere età, reddito e profilo di rischio. L’età può essere ulteriormente suddivisa nelle seguenti tre categorie:

Giovani e inizia una carriera

Medioevo e costruzione della famiglia

Età pensionabile e autodeterminazione

Questi segmenti di mercato spesso perdono punti all’età appropriata, le persone di mezza età stanno pensando di investire per la prima volta, o le persone anziane sono costrette a fare budget e usare la disciplina che mancava loro in gioventù.

Il reddito è il punto di partenza naturale per la pianificazione degli investimenti, perché non puoi investire in ciò che non hai. Il primo lavoro di un giovane ha suonato un campanello d’allarme, costringendo le persone a prendere decisioni sui contributi dell’IRA, sui risparmi o sui conti del mercato monetario, nonché sui sacrifici necessari per bilanciare la crescente ricchezza e soddisfare i desideri. Non preoccuparti troppo delle battute d’arresto durante questo periodo, come essere sopraffatto dai prestiti studenteschi e dalle rate dell’auto, o dimenticare che i tuoi genitori non pagano più le bollette mensili della carta di credito.

Le prospettive definiscono l’ambiente competitivo in cui operiamo nel corso della nostra vita e le scelte che influenzano la gestione patrimoniale. Per molte persone, la pianificazione familiare è in cima a questa lista e le coppie devono capire quanti figli vogliono, dove vogliono vivere e quanti soldi hanno bisogno per raggiungere questi obiettivi. Le aspettative di carriera spesso complicano questi calcoli: le persone con un’istruzione superiore guadagnano di più, mentre quelle con lavori di livello inferiore sono costrette a tagliare le spese per sbarcare il lunario.

Non è mai troppo tardi per diventare un investitore. Potresti aver raggiunto la mezza età prima di renderti conto che la tua vita è veloce e devi fare piani per la vecchiaia e la pensione. Se aspetti troppo a lungo per fissare obiettivi di investimento, la paura può essere controllata, ma una volta che inizi a pianificare, la paura scomparirà. Ricorda, indipendentemente dalla tua età, reddito o prospettive, tutti gli investimenti iniziano con il primo dollaro. In altre parole, chi ha investito per decenni ha un vantaggio, e la sua ricchezza in crescita gli permette di godere di uno stile di vita che gli altri non possono permettersi.