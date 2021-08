Perché dovrei ottenere una carta di credito del gas?

Secondo la U.S. Energy Information Administration, gli americani pompano quasi 392 milioni di galloni di benzina ogni giorno, più di un gallone per ogni uomo, donna e bambino del paese.Poiché il prezzo della benzina oscilla, anche il costo del rifornimento del serbatoio ogni settimana varia. Pertanto, le compagnie petrolifere e del gas offrono carte di credito per il gas naturale come un modo per offrire sconti sui prezzi del gas naturale. I consumatori possono anche utilizzare le normali carte di credito che forniscono cash back o premi per lo shopping. Sebbene le varie carte disponibili siano simili, ci sono ovvie differenze tra loro.

Punti chiave Le compagnie petrolifere e del gas offrono carte di credito per il gas naturale come un modo per offrire sconti sui prezzi del gas naturale.

Le carte di credito per il gas vengono emesse in collaborazione con le banche e le banche possono offrire uno sconto di 5 o 6 centesimi per gallone di benzina.

Le società di carte di credito offrono anche carte di credito che rimborsano i consumatori in contanti, compresa la benzina, che varia dal 2% al 3%.

Carta premio con cash back

Non sorprende che gli emittenti di carte di credito siano interessati a tutti gli acquisti dei consumatori presso le stazioni di servizio, motivo per cui molte persone offrono incentivi per incoraggiarti a utilizzare le loro carte presso le stazioni di servizio.Ad esempio, molti Carta premio Le carte di credito emesse dalle principali banche con i noti loghi Mastercard e Visa ora offrono il rimborso della benzina.

Generalmente, otterrai un rimborso maggiore dall’acquisto di benzina (che varia dal 2% al 3%) rispetto ad altri acquisti (che possono essere limitati all’1%).Uno dei vantaggi di una carta fedeltà è che puoi ottenere Rimborso In tutti i tipi di acquisti, non solo benzina. Inoltre, non sei limitato a una marca specifica di benzina.

Carta della compagnia petrolifera

Le carte di credito per il gas naturale sono emesse anche dalle compagnie petrolifere, solitamente in collaborazione con le banche. La maggior parte (se non tutte) le principali compagnie petrolifere le forniscono, e alcune aziende hanno più carte tra cui scegliere rispetto ai tipi di benzina. Per esempio, conchiglia Di solito vengono fornite più carte, due delle quali sono per i consumatori ordinari e tre sono per le aziende che possiedono più auto.

Le carte delle compagnie petrolifere di solito ti premiano con una certa quantità di centesimi, come 5 o 6 centesimi, per ogni gallone di benzina che acquisti presso la loro stazione di servizio. Ad esempio, ExxonMobil può risparmiare 6 centesimi per gallone di benzina e offrire ai nuovi titolari di carta uno sconto di 10 centesimi per i primi due mesi.

Alcuni forniscono anche un rimborso per altre spese di viaggio, come noleggio auto, compagnie aeree e hotel. Di solito non hanno canoni annuali, ma rispetto ad altri tipi di carte, i loro tassi di interesse possono essere molto alti, solitamente superiori al 20%. In alcuni casi, queste carte possono essere utilizzate solo presso le stazioni di servizio.

Quale tipo è migliore?

È importante ricordare che, sia che si richieda una carta di credito tradizionale che una carta di credito del gas, sono tutte emesse dalla banca. La compagnia petrolifera e del gas non ha effettivamente rilasciato questa carta. Invece, stanno lavorando con un istituto finanziario per fornire ai propri clienti una carta di credito con vari vantaggi, sperando di poter creare clienti fedeli che acquisteranno la loro marca di benzina.

Se una carta di credito tradizionale o una carta di credito a benzina è una scelta migliore può dipendere dalla quantità di benzina e altri beni acquistati. Inoltre, le carte gas spesso forniscono premi di iscrizione, che forniscono sconti aggiuntivi o più premi nei primi mesi o entro un importo di acquisto specifico.

Carta di credito gas

Ad esempio, Exxon Mobil offre un prezzo di 6 centesimi al gallone, che può risparmiare il 3% in base al prezzo della benzina di 2,00 dollari al gallone. La carta prevede anche un ulteriore sconto bonus di 24 cent per i nuovi clienti che hanno acquistato benzina nei primi due mesi. Dopo aver completato gli acquisti idonei entro due mesi dalla data di apertura del conto, lo sconto bonus verrà pagato come credito di estratto conto.Se hai un tragitto più lungo, puoi usufruire di uno sconto di 30 centesimi per i primi due mesi e di uno sconto di 6 centesimi nel tempo.

Shell offre carte premio carburante (cioè solo acquisti di benzina) e carte di credito benzina fornite da MasterCard, che possono essere utilizzate anche come carte di credito per altri acquisti. Shell offre uno sconto di 30 centesimi al gallone per i primi cinque aumenti e successivamente uno sconto di 10 centesimi al gallone. Entrambe le carte forniscono anche il 10% dei primi 1.200 dollari spesi nel primo anno.

Shell Mastercard fornisce uno sconto aggiuntivo del 2% per i primi 10.000 dollari spesi presso le stazioni di servizio Shell e uno sconto dell’1% per altri acquisti successivi presso le sedi Shell. Tuttavia, gli acquisti effettuati in località in cui viene venduto gas naturale non Shell non sono considerati acquisti idonei, il che significa che non riceverai alcun rimborso da tali acquisti.

Carta di credito con cash back

Le carte di credito come Capital One possono fornire un rimborso dell’1,5% per tutti gli acquisti senza alcuna restrizione.Per coloro che non hanno una storia creditizia o un cattivo credito, possono scegliere una carta di credito garantita da Bank of America, perché l’apertura di un conto richiede un deposito di US $ 300 (fino a US $ 4.900), rendendo più facile ottenere l’approvazione.

Le carte bancarie statunitensi forniscono un rimborso del 3% uno Puoi scegliere tra le seguenti categorie: benzina, ristorazione, shopping online, farmacia, viaggi o bricolage e mobili. Puoi cambiare la categoria tramite la loro app mobile. Riceverai un rimborso del 2% nei negozi di alimentari e nei club all’ingrosso e un rimborso dell’1% su tutti gli altri acquisti.

Che è migliore?

Se una carta di credito tradizionale o una carta di credito a benzina è migliore può dipendere da quanti soldi vengono spesi ogni mese per la benzina. Le carte di credito per il gas di solito forniscono sconti in contanti più elevati per gli acquisti di gas, ma sconti inferiori per gli acquisti in altri luoghi (come supermercati e ristoranti). Se ti accorgi di acquistare più articoli nei negozi di alimentari e nei ristoranti rispetto alla benzina, potresti scegliere una carta di credito tradizionale che abbia caratteristiche di rimborso consistenti e nessuna restrizione sul tipo di acquisto. Tuttavia, se viaggi spesso o hai un lungo tragitto giornaliero, una carta di credito per il gas potrebbe essere una buona scelta.

Se la tua storia creditizia o il tuo credito sono scarsi, le carte di credito del gas potrebbero essere più facili da ottenere rispetto alle carte di credito bancarie. Tuttavia, la maggior parte delle carte di credito per il gas sono fornite da banche e queste banche utilizzano le stesse informazioni fornite dall’utente. Rapporto di credito Utilizzato dalle banche tradizionali quando prendono decisioni di credito.Sebbene tu possa essere approvato per una carta di credito del gas, anche se Cattivo credito, La banca può offrire un prezzo inferiore crediti Contribuire a ridurre il rischio di mancato pagamento da parte della banca o predefinitoPer le persone con scarso credito, un’altra opzione è una carta di credito sicura con funzione di rimborso, a patto che tu abbia qualche centinaio di dollari da utilizzare come deposito cauzionale.

Indipendentemente dal tipo di carta del gas che scegli, leggi le regole dettagliate. Alcune carte possono limitare il tuo sconto a un certo numero di galloni e se acquisti molta benzina, la loro attrattiva sarà ridotta. Inoltre, tieni presente che se non paghi il saldo ogni mese, gli addebiti per interessi possono facilmente esaurire i soldi risparmiati sul gas, e poi alcuni. Inoltre, alcune carte addebitano una tariffa annuale.

Infine, tieni presente che il modo migliore per risparmiare gas potrebbe essere quello di non utilizzare affatto una carta di credito. Se paghi in contanti, alcune stazioni ti daranno sconti ancora maggiori.

Linea di fondo

Le carte premio generiche che forniscono il rimborso della benzina sono generalmente più convenienti delle carte delle compagnie petrolifere, anche se potrebbero essere più difficili da ottenere, a seconda della tua storia creditizia. Una normale carta di credito può pagare di più per gli acquisti senza benzina, ma se guidi molto, potrebbe valerne la pena una carta di credito per il gas. Inoltre, in alcune stazioni di servizio, pagare in contanti può farti risparmiare ancora di più.