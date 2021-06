Perché i siti petroliferi più ricchi di carbonio del Canada continuano a pompare petrolio Reuters

3/3 © Reuters. Immagine del file: l’8 agosto 2013, la sospensione della produzione di energia a vapore presso il progetto di sabbie bituminose del lago Evening Primrose vicino a Cold Lake, Alberta, Canada Natural Resources Limited (CNRL) ha costretto l’impianto a vapore di East Primrose a bruciare gas naturale.Reuters/Dan Reed Huber



Winnipeg, Manitoba (Reuters) – All’ombra del grande progetto canadese per le sabbie bituminose, gli impianti più piccoli e obsoleti generano emissioni per barile che sono tre volte superiori alla media già elevata del settore. .

Questi progetti rappresentano un’altra sfida all’obiettivo del Canada di ridurre le emissioni del 40-45% entro il 2030. Poiché i prezzi del petrolio sono vicini ai massimi di 2 anni e mezzo e le prospettive per la costruzione di nuovi progetti con il mondo che si muove verso zero emissioni nette sono desolanti, l’obiettivo dell’operatore è quello di drenare gli impianti esistenti, compresi i siti con il più alto contenuto di carbonio.

Il governo del primo ministro Justin Trudeau sta lentamente aumentando il prezzo nazionale del carbonio da 40 dollari canadesi per tonnellata di anidride carbonica equivalente (CO2e) a 170 dollari canadesi nel 2030. Questi costi crescenti possono eventualmente rendere questi siti antieconomici, ma fino ad allora i produttori cercano il massimo beneficio a causa del rimbalzo dei prezzi del petrolio.

Andrew Logan, direttore senior di petrolio e gas presso Ceres, un gruppo consultivo per gli azionisti, ha dichiarato: “Questi beni stanno ricevendo attenzione normativa e potrebbero continuare per qualche tempo”.

“In un mondo razionale, questi beni non verranno prodotti”.

Secondo i dati del governo dell’Alberta nel 2019, l’impianto di Peace River della Canadian Natural Resources (NYSE:) Resources Ltd. (CNRL) emette 0,197 tonnellate di anidride carbonica equivalente per barile, la più alta tra le sabbie bituminose. Peace River, che estrae petrolio dalla fine degli anni ’70, prevede che la sua produzione nel quarto trimestre raddoppierà a 5.000 barili al giorno (bpd).

“Nel contesto dei prezzi in cui ci troviamo ora, in termini di flusso di cassa, aree come Heping River saranno buone proprietà operative”, ha affermato Scott Stauth, direttore operativo di CNRL, aggiungendo che può operare per decenni.

Ha detto che l’aumento della produzione ridurrà le emissioni per barile.

Grafico: le sabbie bituminose canadesi hanno il più alto contenuto di carbonio per barile-https://graphics.reuters.com/GLOBAL-OIL/CANADA/yxmpjabxzvr/chart.png

Stauss ha affermato che la CNRL sta sperimentando una tecnologia per utilizzare meno vapore per estrarre petrolio in un luogo più grande e, una volta ottenuta la verifica commerciale, spera di applicare la tecnologia al fiume Heping.

Secondo i dati della società di consulenza Rystad Energy, tra i primi 10 paesi produttori al mondo, il Canada ha le più alte emissioni per barile di petrolio equivalente.

Il ministro dell’Ambiente canadese Jonathan Wilkinson ha affermato che il governo ha affrontato alcune preoccupazioni sui siti ad alta intensità, come normative più severe sul metano e imminenti standard per i combustibili a basse emissioni di carbonio, ma ha aggiunto che deve fare di più.

Il portavoce del ministro dell’Ambiente dell’Alberta Paul Hamnett (Paul Hamnett) ha affermato che i regolamenti dell’Alberta forniscono gli stessi incentivi ai produttori per ridurre le emissioni indipendentemente dalla loro intensità di carbonio, non il governo sceglie quali attività devono essere chiuse.

Chris Severson-Baker, direttore regionale dell’Alberta del Pembina Institute, ha affermato che per i produttori il costo della riduzione delle emissioni è superiore all’attuale prezzo del carbonio e i costi operativi sono bassi, quindi vale la pena continuare a gestire questi siti.

L’amministratore delegato Robert Logan ha dichiarato che Greenfire Acquisition Corp, che ha il secondo impianto a più alta intensità di carbonio, prevede di raddoppiare la produzione di Hangingstone a 7.500 barili al giorno nei prossimi mesi.

Logan ha affermato che l’intensità delle emissioni di Hangingstone è elevata perché l’inizio e l’arresto della produzione consumano più energia. Ma ha affermato che mantenere la struttura in funzione il più a lungo possibile è rispettoso dell’ambiente, perché l’esplorazione e la perforazione di nuove risorse genereranno emissioni aggiuntive.

“Lasceremo molto petrolio da pozzi molto buoni”, ha aggiunto Logan.

Imperial Oil (NYSE:) Cold Lake è in funzione da 45 anni ed è uno dei pochi grandi siti con un’intensità di carbonio relativamente elevata.

Simon Younger, Senior Vice President di Upstream, ha dichiarato che Imperial utilizza solventi per produrre 11.000 barili/giorno per ridurre l’utilizzo di vapore e prevede di aggiungere altri 15.000 barili/giorno nei prossimi anni, convertendo circa il 19% della sua potenza termica totale in emissioni Basso rendimento.

Il CEO Alex Pourbaix ha affermato che Cenovus Energy (NYSE:) possiede due siti ad alta intensità di carbonio, Tucker e Sunrise, e prevede di ridurre la sua dipendenza dal vapore dopo l’acquisizione quest’anno.

“Le persone saranno molto sorprese dal fatto che possiamo migliorare significativamente le prestazioni di queste strutture”.