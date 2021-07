Perché il costo di un ordine limite può essere superiore a un ordine di mercato

Due metodi comuni di compravendita di azioni sono Ordine di mercato con Ordine limiteGli ordini di mercato sono il tipo più semplice di compravendita di azioni. Implica l’acquisto e la vendita di azioni immediatamente al miglior prezzo disponibile corrente. Gli investitori possono contattare il proprio broker e specificare le azioni che desiderano acquistare o vendere e il broker eseguirà l’ordine. Molti dei principali broker consentono anche di effettuare ordini di mercato online.

Confronta le commissioni di transazione per ordini di mercato e ordini limite

Sebbene le fluttuazioni improvvise dei prezzi e della disponibilità e i ritardi nell’elaborazione degli ordini facciano sì che gli ordini di mercato possano sempre non passare, è considerato il modo più semplice e garantito per acquistare e vendere azioni. perciò, Commissione di intermediazione Gli ordini di mercato sono generalmente inferiori rispetto ad altri tipi di ordini, come gli ordini limite.

Attraverso gli ordini limite, gli investitori possono specificare il prezzo più alto a cui possono acquistare azioni o, al contrario, possono specificare il prezzo più basso a cui possono vendere azioni. Questo tipo di transazione tecnica offre agli investitori un maggiore controllo, perché non sono completamente influenzati dal mercato; la transazione verrà eseguita solo quando può essere eseguita a un prezzo pre-approvato dall’investitore.

Per due motivi, gli ordini limite possono essere più costosi degli ordini di mercato e anche le commissioni di intermediazione sono più elevate. Non hanno alcuna garanzia; se il prezzo di mercato non è mai così alto o basso come specificato dall’investitore, l’ordine non verrà eseguito. Poiché sono più tecnici e le transazioni non sono così semplici, creano più posti di lavoro per i broker, quindi addebitano commissioni più elevate.

Al giorno d’oggi, molti broker offrono trading di azioni online a tariffa fissa di vari tipi di ordini per i clienti che negoziano senza l’assistenza di un broker o di un trader. Questi ordini spesso costano tra $ 5 e $ 10 per transazione, a seconda della posizione del tuo account.