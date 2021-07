Perché il mio codice azionario è cambiato?

Prima di iniziare la negoziazione pubblica in borsa, l’azienda deve controllare alcuni elementi dell’elenco.Il primo è presentare la documentazione appropriata a Securities and Exchange Commission (SEC) Compreso il modulo S-1: requisiti per qualsiasi azienda che vuole diventare pubblica.

Il codice azionario è un segno che identifica una società e la distingue dalle altre società che negoziano sulla stessa borsa. Ma cosa succede se il simbolo azionario cambia? Continua a leggere per saperne di più sul perché i simboli possono cambiare e cosa devi fare quando cambiano.

Punti chiave Un simbolo di borsa è una combinazione di un insieme specifico di caratteri che rappresenta e identifica i titoli pubblici quotati in borsa.

Il codice azionario della società acquisita viene solitamente modificato nel codice azionario dell’acquirente dopo il completamento della fusione.

Una società che cambia nome può cambiare il suo codice azionario.

Quando l’azienda cancella dalla borsa, il simbolo cambia.

Dopo la modifica del codice azionario, gli investitori non devono intraprendere alcuna azione.

Che cos’è un codice azionario?

Un simbolo di borsa è una combinazione di un insieme specifico di caratteri (di solito lettere) che rappresenta e identifica qualsiasi tipo di titolo pubblico negoziato in un determinato titolo. scambioIl simbolo è unico e consente agli investitori di ricercare e negoziare le azioni della società che rappresentano.

Ogni Sicurezza Le azioni quotate hanno un codice azionario, che viene selezionato dalla società prima della quotazione in borsa. Sebbene il simbolo possa essere un’abbreviazione del nome dell’azienda o altri equivalenti, non è necessario.

Il sistema del codice azionario è stato creato e standardizzato dalle seguenti istituzioni Standard e poveri (S&P) e utilizzato da tutti i principali exchange del mondo.La società che conduce l’operazione Borsa Valori di New York Il codice azionario (NYSE) ha tre lettere, mentre le azioni quotate al NASDAQ hanno quattro lettere.

Il mio codice è cambiato!

Il codice azionario aiuta gli investitori a identificare l’azienda durante la ricerca o la negoziazione. Tuttavia, come tutto il resto, questi simboli non sono sempre statici. Possono cambiare per molti motivi diversi:

La società si è fusa con un’altra società

Nome azienda cambiato

società Delisting Scambia da esso

Il codice del titolo non è statico e può cambiare durante fusioni, cambi di nome o delisting.

unire

unire Si verifica quando una società acquisisce un’altra società. Poiché si uniscono per formare una nuova entità, non possono essere scambiati in borsa contemporaneamente. Quindi cosa accadrà a questi due simboli di borsa?Quando due società unire, L’entità acquisita di solito abbandona il suo codice azionario e utilizza invece il codice della società acquirente. Comportamento aziendale Ad esempio, una fusione di solito è vantaggiosa per l’azienda, soprattutto se l’azienda viene acquisita a premio Prezzo delle azioni.

Cambio di nome

Il codice azionario può cambiare a causa del cambio di nome della società. Un cambio di nome dell’azienda è solitamente poco significativo per le sue operazioni, ma se riflette un cambiamento positivo nella strategia complessiva dell’azienda, gli investitori possono interpretarlo come un segnale positivo. Questo è un esempio. Quando AOL Time Warner abbandonò AOL e divenne Time Warner, il suo simbolo fu cambiato da AOL a TWX.

Cancella dalla lista

Se al codice del titolo vengono aggiunte lettere come .PK, .OB o .OTCBB, significa che il titolo è stato rimosso dalla quotazione.Non negoziare più sulla borsa originale, ma negozia su una borsa con minore liquidità e maggiore volatilità sul bancone mercato.Più specificamente, .PK significa che il tuo stock è ora in Lenzuola rosa, E .OB o .OTCBB sta per bacheca commerciale over-the-counter.

Una specie di scorta La persona che è stata cancellata è come un giocatore di baseball mandato a un minore dalle major league. Per qualche ragione, il titolo non vale più la pena di essere scambiato nelle principali borse, forse perché non soddisfa i requisiti dello scambio.

La maggior parte delle società quotate Nasdaq C’è un codice azionario di quattro lettere.Ma in alcuni casi, lo scambio ha aggiunto Quinta letteraQuesta lettera fornisce agli investitori alcune informazioni importanti sulla società. Due delle lettere non sono più utilizzate. Per le società che accedono a procedure concorsuali, aggiungere una “Q” alla fine del codice. Quando la società è inadempiente sui documenti della SEC, ha anche apportato modifiche aggiungendo una “E” alla fine. Il Nasdaq ha posto fine a questa pratica nel gennaio 2016 e ora utilizza indicatori finanziari per indicare documenti normativi o procedure fallimentari inadempienti.

Cosa fare se il tuo simbolo azionario cambia?

Dal punto di vista generale, il cambio di simbolo azionario è davvero privo di significato per te come investitore. Questa modifica non ha alcun impatto sul mercato o sul modo in cui esegui le transazioni.Poiché tutto è elettronico, il tuo Piattaforma di trading o broker Il tuo portafoglio sarà stato aggiornato per includere il nuovo simbolo azionario.