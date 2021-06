Perché il rapporto debito/EBITDA è importante per le obbligazioni spazzatura

Di un’azienda Debito/EBITDA Il rapporto misura la sua capacità di rimborsare i debiti contratti, che è obbligazione spazzaturaQuesto è uno strumento utile per gli investitori che cercano di stimare la probabilità di una certa transazione Emittente È quello di adempiere ai suoi obblighi. EBITDA Rappresenta i guadagni prima degli interessi e delle tasse, ammortamento con Ammortamento, Quindi il rapporto debito/EBITDA può fornire un quadro diverso rispetto ai guadagni separati.

Quando il rapporto debito/EBITDA dell’emittente è elevato, le istituzioni tendono a declassare il rating della società perché ciò indica che potrebbe essere difficile ripagare il debito.

Se il rapporto debito/EBITDA è inferiore a 2, l’agenzia di solito valuterà solo le obbligazioni della società come investment grade.

Il rapporto debito netto/EBITDA estremamente elevato significa che le aziende non possono più entrare nel mercato del credito, anche a tassi di interesse delle obbligazioni spazzatura ad alto rendimento.

Rapporto debito/EBITDA e rating creditizio

Debito/EBITDA è uno dei principali indicatori finanziari utilizzati dalle agenzie di rating del credito per determinare il rischio di default dell’emittente. Le agenzie di rating del credito più influenti sono Standard & Poor’s, lunatico con Valutazione FitchQuando il rapporto debito/EBITDA dell’emittente è elevato, le istituzioni tendono a declassare il rating della società perché ciò indica che potrebbe essere difficile ripagare il debito. D’altro canto, il basso rapporto debito/EBITDA indica il contrario.Una società con un basso rapporto debito/EBITDA dovrebbe ripagare facilmente il proprio debito, quindi potrebbe ottenere un aumento Rating del credito.

Il rapporto debito/EBITDA aiuta a illustrare quanto sia diretta la relazione tra l’onere del debito dell’emittente e il suo rating creditizio.I titoli spazzatura sono reddito stabile Titoli di emittenti con rating “BB” o inferiore da Standard & Poor’s o “Ba” o inferiore da Moody’s. Queste obbligazioni sono chiamate obbligazioni spazzatura perché hanno un alto rischio di insolvenza e un basso rating creditizio. Questo rischio di insolvenza più elevato è direttamente correlato al livello di indebitamento relativo all’utile della società prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento.

Obbligazioni investment grade

Maggiore è il rapporto debito/EBITDA dell’azienda, maggiore è il debito.Le istituzioni di solito valutano le obbligazioni della società solo come Grado d’investimento Se il rapporto debito/EBITDA è inferiore a 2.Altre società devono compensare i loro rapporti elevati con rapporti più alti dare la precedenza Paga gli investitori affinché si assumano ulteriori rischi. Si noti che i rapporti critici variano notevolmente tra i settori. Ad esempio, a causa della stabilità del suo settore, le obbligazioni delle società di servizi pubblici possono essere classificate come obbligazioni investment grade con un rapporto debito/EBITDA più elevato.

obbligazione spazzatura

Per gli investitori in obbligazioni societarie ad alto rendimento, il rapporto debito netto/EBITDA è considerato più importante. Debito netto Misura la leva finanziaria, che viene calcolata come le passività dell’emittente meno Attività correnti. Questo Rapporto debito netto/EBITDA Indica il numero di anni necessari all’emittente per rimborsare tutti i debiti. Questa spiegazione presuppone che l’EBITDA della società rimanga invariato. Quando un’azienda ha più liquidità a disposizione che debito, il rapporto può anche essere negativo.

Contrariamente alle idee sbagliate comuni, l’EBITDA non rappresenta guadagni in contanti.

Anche il rapporto debito netto/EBITDA è una misura popolare Analista degli investimenti Chi vuole stabilire se un’azienda può aumentare in sicurezza il proprio debito. Gli investitori di solito evitano rapporti superiori a quattro o cinque. Un rapporto così elevato indica che è improbabile che l’emittente sopporti l’onere del debito aggiuntivo. Il rapporto debito netto/EBITDA estremamente elevato significa che le aziende non possono più entrare nel mercato del credito, anche a tassi di interesse delle obbligazioni spazzatura ad alto rendimento.

Limiti al rapporto debito/EBITDA

I rapporti debito/EBITDA sopra menzionati sono importanti per investitori e analisti nel mercato delle obbligazioni spazzatura, ma presentano alcune limitazioni. Contrariamente alle idee sbagliate comuni, l’EBITDA non rappresenta guadagni in contanti. È un buon strumento per valutare la redditività, ma non è la stessa cosa della redditività di un’azienda. flusso di cassaUno dei motivi è che l’EBITDA ignora potenziali costi potenzialmente elevati. Tali costi comprendono il capitale circolante e la sostituzione di beni materiali danneggiati o obsoleti. Poiché non considera questi fattori, l’EBITDA può essere manipolato per rendere più favorevoli le prospettive di guadagno dell’azienda. Pertanto, gli investitori dovrebbero utilizzare l’EBITDA insieme ad altri indicatori di performance per comprendere con precisione lo stato finanziario dell’azienda.