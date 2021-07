Perché il titolo Levi, che è economico prima dei guadagni nel secondo trimestre, è un “acquisto forte” – shareandstocks.com

Reuters

L’amministratore delegato di Arm ha dichiarato venerdì che la proposta di Nvidia di acquisire Arm Ltd per 40 miliardi di dollari sosterrebbe meglio la creazione di posti di lavoro tecnici nel Regno Unito piuttosto che il Gruppo SoftBank che torna a essere una società pubblica indipendente. “Abbiamo preso in considerazione un’IPO, ma crediamo che la pressione per ottenere una crescita dei ricavi e una redditività a breve termine soffocherà la nostra capacità di investire, espandere, agire rapidamente e innovare”, ha scritto il CEO di Arm Simon Segars in un post sul blog: https:/ /www.arm .com/blogs/blueprint/arm-nvidia. “La collaborazione con Nvidia ci fornirà la scala, le risorse e l’agilità di cui abbiamo bisogno per massimizzare le opportunità future”, ha scritto Segars.

leggi di più