Perché il tuo consulente finanziario dovrebbe essere CFP

Se sei interessato ad assumere consulente finanziario, Potresti incontrare qualcuno con l’acronimo CFP accanto al suo nome. Rappresentante PCP Promotore finanziario registrato E designare qualcuno che ha superato l’esame CFP per soddisfare i requisiti del comitato CFP.

I professionisti finanziari possono ottenere più di 100 certificazioni e spicca il titolo CFP. Uno dei requisiti più significativi della PCP è fiduciario-O l’aspetto credibilità. Ciò richiede che ogni CFP metta le esigenze dei clienti al di sopra delle proprie.

La maggior parte dei professionisti finanziari non ha bisogno di farlo, il che rende CFP e il suo consiglio di amministrazione Un’entità importante e unica che tutela gli interessi dei consumatori.

Che cos’è il comitato PCP?

La scheda CFP è Responsabile di distinguere chi può essere certificato come pianificatore finanziarioIl suo consiglio di amministrazione ha il diritto di cancellare chiunque abbia ricevuto il titolo CFP.

Punti chiave Non tutti i consulenti finanziari hanno una designazione CFP.

L’aspetto fiduciario designato dalla PCP è estremamente importante.

Ci sono molti requisiti per diventare un CFP, incluso un esame di 6 ore.

“Una volta superato l’esame CFP, il comitato CFP continuerà a monitorare il consulente”, ha affermato Melissa Sotout, CFP e Direttore dei servizi di consulenza finanziaria di Halpern. “Anche se non è un’agenzia di regolamentazione e non può imporre multe o sanzioni legali, i consulenti che violano il Codice Etico del Comitato CFP saranno cancellati dal loro titolo CFP ed espulsi dall’organizzazione”.

Quando la tua professione è responsabile della gestione di investimenti per milioni di dollari, devi avere un’autorità responsabile per garantire che le persone non abusino del loro potere.

Il nome CFP protegge i consumatori dai consulenti finanziari predatori che vogliono fare soldi velocemente.alcunialcuni

Storia del Comitato PCP

Il consiglio di amministrazione della CFP conta attualmente 17 membri, professionisti finanziari provenienti da tutto il paese. La CFP è una professione relativamente nuova; sebbene la pianificazione finanziaria esista dalla fine della seconda guerra mondiale, il consiglio di amministrazione ha proposto per la prima volta l’idea della CFP negli anni ’70.

Il Comitato CFP è stato istituito nel 1985 per certificare i nuovi progettisti e garantire un’organizzazione equa e indipendente da controllare industria.

Importanza della designazione CFP

A differenza di alcuni certificati che sono solo più preziosi della carta stampata, il nome CFP è uno dei certificati finanziari più prestigiosi.

“Il nome CFP fornito dal comitato CFP è in realtà importante perché richiede molto lavoro iniziale”, ha detto Sotudeh. “Di solito ci vogliono dai nove mesi ai due anni di studio”.

Alcuni dei requisiti CFP includono avere una laurea e seguire corsi su circa 75 argomenti diversi coperti dall’esame CFP.L’esame richiede 6 ore per essere completato e Ci sono 170 domandeIl tasso di passaggio è di circa il 67%.

L’esame viene offerto solo tre volte all’anno.Per i principianti, è molto importante farlo bene, secondo le statistiche, il tasso di superamento dei partecipanti ripetuti continua a diminuire. Prima di poter ottenere una licenza CFP, devi anche aver lavorato nel settore finanziario. È inoltre necessario rispettare altri requisiti etici e coloro che sono già in possesso di un certificato devono superare i requisiti di formazione continua.

Linea di fondo

Sia che tu voglia ottenere una licenza CFP o semplicemente nel mercato Pianificatore finanziario, Non essere avaro con il nome CFP. Queste tre lettere indicano che qualcuno è qualificato per impegnarsi nella pianificazione finanziaria e degli investimenti e che fornisce benefici di fiducia onesti ai propri clienti. Non tutti coloro che affermano di essere un consulente finanziario possono dire lo stesso. Puoi anche assicurarti di assumere un CFP che addebita solo una commissione e che il CFP non verrà pagato in base al numero di transazioni che effettui.