Perché la condivisione collettiva del rischio dovrebbe essere l’elemento centrale delle pensioni

La decisione sulla pensione ha gettato una lunga ombra. Pertanto, qualsiasi sistema deve essere stabile e può garantire efficacemente il sostentamento degli anziani. Ahimè, la Gran Bretagna è lontana dal soddisfare le esigenze.

abbiamo bisogno imparare Questa scelta e questa competizione non sono efficaci nelle pensioni, perché l’ignoranza e la miopia sono così radicate. Inoltre, gli individui non possono facilmente sopportare da soli i rischi dell’investimento e della longevità.

Queste realtà sono particolarmente importanti nel Regno Unito.In questo paese la pensione statale sostituire Solo il 22% reddito medioPertanto, gli integratori sono essenziali.ma Vecchio reddito fisso (DB) Il sistema va in crash, tranne che per il settore pubblico. Tuttavia, l’alternativa principale, il piano pensionistico a contribuzione definita (DC), a cui aderirà il 49% dei dipendenti nel 2020, è un’alternativa inadeguata.

Ancora più importante, l’aliquota contributiva media della pensione DC è solo l’8% del reddito. Sebbene il contributo mediano dei datori di lavoro al piano DB sia del 19,5% del reddito pensionistico maturato nel 2020, il loro contributo mediano al piano DC è solo del 3,4%. A causa di questi bassi contributi e delle aspettative di rendimento anche abbastanza ottimistiche, le pensioni finali disponibili non saranno sufficienti. Ho calcolato che dopo 40 anni di risparmio, calcolato a un tasso di rendimento annuo reale del 3%, e calcolato al tasso di interesse odierno, senza protezione dall’inflazione, la rendita che si può acquistare a 65 anni fornirà meno della media reddito 30%. Le aliquote contributive devono aumentare in modo significativo.

L’alto costo delle rendite riflette i tassi di interesse ultra bassi di oggi. Ma quest’ultimo non riguarda solo il reddito dopo il pensionamento. Hanno anche abbassato il ritorno atteso sull’investimento prima. Questo perché con l’avvicinarsi del pensionamento, si consiglia di passare alle obbligazioni per gestire le fluttuazioni a breve termine delle azioni.Ma questa decisione ridurrà la ricchezza perché Il rendimento del titolo è Più alto delle obbligazioni, Lungo termine.

Contributo fisso collettivo Il piano può risolvere alcuni di questi problemi. Poiché il fondo è permanente, multigenerazionale e idealmente di grandi dimensioni, ha un costo contenuto, può contenere un portafoglio diversificato e non subirà pressioni per ridurre il rischio del suo portafoglio prima di qualsiasi data. Il fondo CDC può anche erogare pensioni fino alla morte, ancora una volta sostenuto dal ritorno del proprio portafoglio di investimenti e dall’afflusso di nuovi contributi.

In effetti, generazioni di rendimenti di investimento particolarmente buoni sovvenzioneranno quelle con rendimenti particolarmente scarsi. Ma nessuno sa in anticipo quale destino subirà la loro generazione. Molte persone vorranno questa protezione perché consente a tutti di condividere più rischi nei loro piani.

A differenza del piano DB, nessuno sponsor istituzionale può colmare il deficit di finanziamento. Ma si scopre che questa protezione è solo un’illusione. L’unico sponsor che può farlo in modo affidabile è il governo. Pertanto, nel CDC, il fiduciario che è l’unico responsabile della gestione del fondo a beneficio dei membri deve adeguare l’impegno di volta in volta in base all’esperienza.

Finché sono cauti e si adeguano, soprattutto al ribasso, non accadrà spesso. Le persone possono ragionevolmente confidare che la pensione che si aspettano sarà pagata. L’esperienza del sistema olandese supporta questa aspettativa: Anche dopo la crisi finanziaria del 2008, le sue pensioni erano diminuite in media solo del 2%. In generale, gli adeguamenti dovrebbero ricadere maggiormente sui giovani membri, perché troveranno più facile recuperare le perdite nel corso della loro vita. Ma le generazioni future li proteggeranno a loro volta.

Poiché il portafoglio CDC può detenere attività che possono produrre rendimenti a lungo termine più elevati in modo più sicuro rispetto agli individui, la pensione dovrebbe essere molto più ampia. Uno studio della Royal Society of Arts Si raccomanda che “CDC fornirà almeno il 30% in più di reddito pensionistico rispetto ai tradizionali piani DC con rendite.” Questi sono principalmente i vantaggi dell’espansione della tolleranza al rischio dalla vita di una persona alla capacità di molte persone per diverse generazioni. Sebbene tutti vivranno meglio a lungo termine, le generazioni fortunate passeranno a quelle sfortunate. Questo è quello che voglio dire.

Come per qualsiasi accordo collettivo, è fondamentale creare una struttura istituzionale affidabile. Il governo deve intraprendere azioni attive in questo senso. Questo sarà un compito complesso. Ma con la fine della pensione DB, oltre ai dipendenti pubblici, l’insufficienza contributiva del piano DC e la mancanza di condivisione del rischio intergenerazionale e interpersonale, i risultati sono destinati a essere deludenti. L’alternativa CDC deve ora essere introdotta perché la situazione attuale è così insoddisfacente.

