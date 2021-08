Perché la corona di criptovalute di Hong Kong sta declinando

Hong Kong ha svolto un ruolo chiave nella breve storia della criptovaluta. Il territorio cinese è il luogo di nascita di alcune delle più grandi società di criptovalute del mondo e delle invenzioni più rivoluzionarie del settore, con migliaia di miliardi di dollari in transazioni attraverso i suoi scambi locali.

Tether, la stablecoin più grande del mondo, è stata lanciata qui.Gruppi di criptovalute come FTX Trading da 18 miliardi di dollari USA e la startup blockchain Block.one Ha raccolto 10 miliardi di dollari quest’annoCon il supporto degli investitori che hanno nutrito Facebook e PayPal, sono cresciuti rapidamente nelle loro case a Hong Kong.

La combinazione della formula magica per conquistare i diritti di vanteria della criptovaluta nella regione con l’esperienza finanziaria e lo spirito imprenditoriale ha creato magnati miliardari da speculatori immobiliari e produttori di salsa di prugne. La maggior parte dei più grandi scambi di criptovalute a Hong Kong sono stati fondati da persone che hanno lasciato la loro carriera bancaria internazionale.

Ma quello che una volta era un fiore all’occhiello di Hong Kong è diventato un argomento che disturba i regolatori finanziari della città. La scala della sua industria in forte espansione è così grande che è sempre più incoerente con l’ostruzione della criptovaluta da parte della Cina.

A causa dell’incertezza, tutte le principali società di criptovaluta di Hong Kong hanno lanciato un piano di emergenza per trasferire la propria attività

attualmente in corso Pechino reprime le criptovalute Mentre l’industria di Hong Kong sta affrontando una crisi esistenziale, l’imminente regolamento minaccia di spazzare via la maggior parte della libertà di imprenditorialità.

Hong Kong ha delineato il nuovo quadro per la regolamentazione delle criptovalute nel 2018 e gli ulteriori accordi di licenza per gli scambi che non sono diventati legge lo scorso anno, riflettendo la dura posizione assunta dalle autorità di regolamentazione nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in altre parti dell’Asia. Tuttavia, la sua ultima proposta lo renderà uno dei più severi al mondo.

Secondo le regole, il trading di criptovalute sarà limitato agli investitori professionali, quelli con $ 1 milione di attività liquide (escluse le valute digitali) e gli scambi devono ottenere licenze allo stesso modo delle società di gestione patrimoniale impegnate nel trading di titoli.

Attualmente, gli accordi di licenza “opt-in” del gruppo di crittografia. Molte persone hanno già fatto domanda, ma finora solo un OSL ha avuto successo e ha ottenuto una licenza nel dicembre dello scorso anno. Nessuna ulteriore approvazione aumenta l’incertezza su quando entreranno in vigore le nuove regole, ma hanno già affrontato un’enorme opposizione, che alcuni gruppi fintech della città descrivono come estrema e obsoleta.

“A causa dell’incertezza, tutte le principali società di criptovaluta di Hong Kong hanno lanciato un piano di emergenza per trasferire la propria attività”, ha affermato Henri, capo della criptovaluta presso il gruppo di consulenza PricewaterhouseCoopers ed ex presidente dell’Hong Kong Fintech Association Arslanian.

Ha aggiunto che Hong Kong potrebbe essere “come una squadra di calcio dell’accademia, che allena queste società prima che si rechino in altre giurisdizioni e raccolgano ricompense”.

L’industria sta facendo pressioni per modificare le regole per consentire agli scambi autorizzati di vendere prodotti agli investitori al dettaglio e sta cercando di chiarire se i regolamenti consentono alle società di criptovalute con sede a Hong Kong di fornire servizi agli investitori al dettaglio stranieri. I critici dicono che se non lo fanno, c’è poco vantaggio nell’operare in luoghi in cui gli affitti degli uffici sono proibitivi.

La protezione degli investitori dovrebbe essere la preoccupazione principale delle autorità di regolamentazione. Tuttavia, le nuove regole potrebbero non fornire molta protezione. Gli investimenti al dettaglio a Hong Kong sono complessi, quindi qualsiasi restrizione potrebbe indurre gli investitori a scambiare criptovalute attraverso scambi offshore o transazioni peer-to-peer ad alto rischio, come si è visto nella Cina continentale.

Ironia della sorte, Hong Kong ha uno dei metodi di fondi di criptovaluta più all’avanguardia al mondo. Attualmente, qualsiasi gestore di fondi autorizzato può spendere il 10% del suo portafoglio in criptovaluta senza ulteriori condizioni di licenza. Il territorio è stato anche in prima linea a livello mondiale nell’esplorazione delle valute digitali della banca centrale.

Ma Singapore ha Apri la porta Ai gruppi di criptovalute asiatici e promuoverli vigorosamente Libertà di crittografia Come valida alternativa per le aziende internazionali per entrare nel mercato asiatico.

Gli scambi e le transazioni di criptovaluta sono legali in questa città-stato e ha attratto alcuni dei più grandi attori del settore, come Changpeng Zhao, Il fondatore di Binance e Cameron e Tyler Winklevoss che hanno stabilito la base asiatica di Gemini Exchange lì.

I gruppi di Hong Kong, tra cui OSL, hanno iniziato a sviluppare rapidamente attività nel paese e più di 300 società hanno richiesto licenze per il commercio e il pagamento di criptovalute alle loro autorità valutarie.

Per la maggior parte dei grandi gruppi di criptovalute, è improbabile che Singapore sia la prima scelta, ma il crescente disagio di Hong Kong sta aumentando il suo fascino. La sua vittoria anticipata sembra dimostrare i vantaggi della chiarezza normativa; qualcosa che Hong Kong attende nervosamente.

Tabby Kinder è un giornalista finanziario asiatico per il Financial Times