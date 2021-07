Perché la libertà pandemica scoperta di recente in Inghilterra sciocca i giovani?

Deluso. Questo è quello che ho provato dopo essermi messo in fila in una tenda pop-up a Greenwich nel giorno più caldo dell’anno, ma sono stato allontanato.

Un funzionario uscente mi ha detto che il motivo era che ci sono volute solo sette settimane per la mia prima vaccinazione, non le otto settimane richieste dalle linee guida ufficiali. “È nel tuo migliore interesse”, ha detto in tono confortante, aggiungendo che se torno di soppiatto alla fine della giornata, potrebbe esserci un ricambio.

Questo messaggio è confuso, specialmente quando ogni ministro del governo in TV quel fine settimana sembrava consigliare alle persone della mia età di essere proattive e di cercare i colpi il prima possibile.

Con la piena riapertura dell’economia inglese lunedì scorso scene Le persone che correvano al sole non sembravano essere cambiate molto, e all’improvviso mi sono reso conto che stava avvenendo un cambiamento fondamentale. Per quanto riguarda il virus, i membri più vulnerabili della società non sono più necessariamente gli anziani, ma le persone non infette, la maggior parte di loro sono giovani.

Il numero di nuovi casi è quasi Tornare in vetta a gennaio E trasmesso da Meno di 30Molte persone della mia generazione si chiedono se la nuova strategia del governo equivalente all’immunità di gregge del nostro gruppo serva davvero ai nostri migliori interessi. Se abbandonare le ultime restrizioni al Covid rimaste in Inghilterra è un grande esperimento politico, allora forse i giovani sono le cavie da premio.

Il capo epidemiologo e consigliere del governo Neil Ferguson ha dichiarato: “La differenza fondamentale in questa ondata di epidemie è che il blocco non romperà il picco, ma l’immunità di gregge”. Dillo alla BBC.

Ora, circa il 95% delle persone di età superiore ai 50 anni in Inghilterra è completamente vaccinato, ma per le persone sotto i 30 anni questa percentuale è scesa a circa due terzi. Il tasso di ospedalizzazione dei pazienti Covid tra i 25 e i 44 anni è ora superiore a quello dei pazienti tra i 45 e i 75 anni, il che indica che la distribuzione dei rischi è cambiata.

Le informazioni contrastanti di Whitehall sui vaccini rendono le persone confuse su cosa significhi “agire in modo responsabile” per i giovani come me. Alcune persone vogliono sapere che stanno aspettando otto settimane intere per la seconda iniezione secondo le linee guida ufficiali. È meglio trovare un luogo per fornire il vaccino il prima possibile.

Altri non sono affatto sicuri se prenderli. Il tasso di esitazione al vaccino tra le persone di età compresa tra 18 e 25 anni è ora il doppio di quello della popolazione generale, secondo, Gli ultimi dati Dall’Ufficio nazionale di statistica. Alla settimana del 18 luglio, solo il 64,4% dei giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni – sono stati gli ultimi ad essere vaccinati – ha ricevuto la prima dose del vaccino.

“Andiamo ragazzi, non ve ne pentirete, questo è l’approccio giusto”, ha supplicato il primo ministro nel suo discorso nazionale la scorsa settimana. Altri politici hanno denunciato la “tendenza dei giovani a considerarsi invincibili”, come qualcuno ha affermato in un comunicato. Intervista televisivaHa continuato a dire loro di “proteggere le persone più grandi di te”, come se questa generazione non lo facesse da marzo 2020, a scapito del nostro stesso futuro.Una rubrica di giornale accusa i giovani “Far fuori strada la strategia del governo”.

Non tutti i coetanei esitano. “Il lungo Covid è reale e molti di noi non sono protetti. Questo fatto mi preoccupa”, ha detto un amico sulla trentina.Secondo Ferguson, ben un quarto dei casi sintomatici di Covid si traduce in un lungo Covid, che è un persistente Malattia debilitante, Da questa parte Non discriminazione Tra giovani e anziani.

Con la riapertura di discoteche, bar e festival musicali, tutti potenzialmente super comunicatori, la condanna del pubblico nei confronti dei giovani e della loro capacità di condurci al prossimo picco del Covid potrebbe intensificarsi.

Nel Regno Unito, attualmente quasi 50.000 nuovi casi al giorno Raddoppierà presto. Ferguson prevede che raggiungere 100.000 persone sia inevitabile e che 1.000 persone siano ricoverate in ospedale ogni giorno è una “certezza”.

Altri luoghi stanno lanciando attività creative per ispirare le persone ad accettare il colpo. Le autorità francesi cercano di motivare le persone tra i 12 ei 30 anni chiedendo loro di caricare contenuti sui social media che mostrino i benefici della vaccinazione.In Grecia, forniscono Contanti e dati mobiliNegli Stati Uniti, forniscono colpi agli adolescenti.

Alla luce di ciò, potrebbe esserci più lavoro da fare per sostenere i membri del gruppo che potrebbero essere colpiti più duramente. Nel frattempo, ho intenzione di tornare alla mia tenda di vaccinazione locale.

