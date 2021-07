Perché la media mobile semplice a 50 giorni è popolare tra i trader?

50 giorni Media mobile semplice (SMA) viene solitamente disegnato su un grafico e utilizzato da trader e analisti di mercato perché l’analisi storica delle variazioni di prezzo mostra che si tratta di un indicatore di tendenza efficace.

Punti chiave I trader utilizzano la media mobile semplice (SMA) a 50 giorni come indicatore di tendenza efficace.

Come le medie mobili a 100 e 200 giorni, la media a 50 giorni è un supporto chiave o un livello di resistenza utilizzato dai trader.

La media mobile a 50 giorni è considerata la più importante perché è la prima linea di supporto in un trend rialzista o la prima linea di resistenza in un trend ribassista.

Se il prezzo è significativamente al di sotto della media mobile a 50 periodi, di solito viene interpretato come un cambiamento di tendenza al ribasso.

Le medie mobili a 50 giorni, 100 giorni e 200 giorni sono probabilmente uno dei disegni più comuni mercante o Analista grafico.Tutte e tre sono considerate medie mobili maggiori o importanti e rappresentano Supporto o resistenza In un mercato.

Perché è una media mobile a 50 giorni?

50 giorni Media mobile È il leader delle tre medie, quindi è la prima linea supportata dalle principali medie mobili Tendenza al rialzo O la prima linea di resistenza media mobile principale Tendenza al ribasso.

Come accennato in precedenza, la media mobile a 50 giorni è ampiamente utilizzata perché funziona bene. Più una media mobile è accurata come indicatore di tendenza, più è utile per trader e analisti.La media mobile ideale mostra un livello che i prezzi non violeranno solo temporaneamente ritracciamento, Quindi potrebbe creare un mercato falso inversione Segnale.Può essere utilizzato anche per posizionare a Trailing stop Nella posizione di mercato esistente.

Inoltre, sarebbe utile se la media mobile fosse il livello a cui il prezzo si avvicinerà al momento del ritracciamento, in modo che possa essere utilizzata per un ulteriore ingresso nel mercato. Attraverso prove ed errori utilizzando varie medie mobili, la media mobile a 50 giorni soddisfa bene questi obiettivi.

Nella continua tendenza al rialzo, i prezzi generalmente rimangono al di sopra della media mobile a 50 giorni e la media mobile a 50 giorni rimane al di sopra della media mobile a 100 giorni. Se il prezzo è significativamente al di sotto della media mobile a 50 periodi, soprattutto se il prezzo di chiusura è inferiore a questo livello, gli analisti di solito lo interpretano come un’indicazione che la tendenza potrebbe volgere al ribasso. La media mobile a 50 giorni al di sotto e al di sotto della media mobile a 100 giorni dà lo stesso segnale.

I trader di tendenza a lungo termine di solito usano la media mobile a 50 giorni, mentre Infragiornaliero Stock o Cambio estero I commercianti vengono solitamente assunti per 50 giorni Media mobile esponenziale O EMA sul grafico a un’ora.

Svantaggio medio di 50 giorni

Il principale svantaggio della media mobile a 50 giorni è che utilizza dati storici. A volte il mercato tende a seguire i livelli di supporto e resistenza medi mobili, ma a volte gli indicatori non vengono rispettati.

La media mobile a 50 giorni si comporta bene in condizioni di mercato forti, ma non funziona bene in mercati imprevedibili o volatili. Questa incertezza può essere mitigata regolando il lasso di tempo.