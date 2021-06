Perché la Silicon Valley è un paradiso imprenditoriale?

Silicon Valley È diventata la destinazione preferita per la creazione di aziende tecnologiche. Mela, Google, valore della vita, Intel, Adobe, eBay, E diversi importanti giganti della tecnologia hanno stabilito la propria sede nella Silicon Valley e hanno stabilito attività nella regione e ottenuto un successo commerciale duraturo.La posizione continua ad attirare nuovi StartupAnche le aziende tecnologiche internazionali vogliono lasciare le loro impronte nella Silicon Valley.

Cosa rende la Silicon Valley la destinazione preferita per le startup tecnologiche e le aziende più affermate? Di seguito, dettagliamo alcuni dei motivi principali.

Punti chiave Situata nella zona della baia di South San Francisco, in California, la Silicon Valley è un centro di innovazione tecnologica globale.

La Silicon Valley prende il nome dal materiale principale dei microprocessori per computer ed è sede di dozzine di importanti società di tecnologia, software e Internet.

La Silicon Valley è una delle regioni più ricche del mondo e uno dei mercati immobiliari più caldi.

Molte delle ragioni del successo della regione hanno a che fare con gli aspetti sociali e culturali della comunità tecnologica che vi si è sviluppata.

Località di destinazione

Mercati e industrie simili tendono a concentrarsi in un campo specifico. Ad esempio, una libreria competitiva si trova solitamente vicino a una città con un mercato alimentare speciale e il centro commerciale ha negozi di abbigliamento di marche diverse disposti in sequenza. Perché i concorrenti si mettono in fila, vicini l’uno all’altro? Poiché le persone preferiscono la diversità e la scelta, questo vale per consumatori, lavoratori, imprenditori e uomini d’affari. È facile costruire un’infrastruttura che promuova attività simili.

La Silicon Valley è una destinazione in sé. Rispetto ad altri luoghi, lo sviluppo del business tecnologico in questa atmosfera con un’infrastruttura aziendale matura, un pool di talenti e un mercato in forte espansione fornisce un chiaro inizio. Ospitare la tua attività su servizi cloud forniti dalla società della porta accanto può darti più sicurezza nella gestione della tua attività rispetto a lavorare con un’azienda a centinaia di chilometri di distanza.

Il successo genera successo: i vantaggi del networking e della specializzazione

L’ambiente imprenditoriale nella Silicon Valley è caratterizzato da innovazione, collaborazione e avventura. Fornisce il quadro di incentivi di base richiesto dalle startup tecnologiche.

Molte start-up sono fondate da dipendenti e partner di noti giganti della tecnologia. È facile trovare e contattare mentori esperti e di supporto nello stesso campo per cercare una guida esperta per far progredire la propria attività. Avviare una società tecnologica a Wall Street può aiutare a ottenere aiuti finanziari. Ma nella Silicon Valley, la guida specifica, la conoscenza dell’innovazione tecnologica e le competenze richieste dalle startup tecnologiche sono molto ricche.

Opportunità e approfondimenti locali

Dovresti continuare a utilizzare ASP.net o passare ad AJAX? Quali sono i vantaggi dell’utilizzo di HTML5? La tempestiva disponibilità di informazioni e le risposte a tali domande possono determinare il successo o il fallimento del tuo prodotto tecnologico (e della tua attività). La Silicon Valley ha un facile accesso al libero flusso di informazioni importanti ed è una destinazione unica per seminari regolari, mostre di prodotti e seminari su sviluppi tecnologici, progressi innovativi e tecnologie di prossima generazione.

Quando le persone devono raggiungere a piedi un vicino centro conferenze, diventa molto più facile partecipare regolarmente a tali riunioni per ottenere informazioni importanti, invece di viaggiare da una destinazione remota, spendendo denaro e tempo al volo.

Supporto legale

Le leggi locali svolgono un ruolo importante nel sostenere le imprese. Le startup tecnologiche potrebbero non produrre effettivamente prodotti fisici tangibili.Preferiscono fare affidamento su idee, applicazioni o servizi per sviluppare con successo la propria attività. Queste idee, applicazioni o servizi costituiscono proprietà intellettuale.

La Silicon Valley ha leggi, politiche e regolamenti efficaci per proteggere gli interessi commerciali, i segreti commerciali e la proprietà delle idee. Queste sono barriere necessarie per le aziende tecnologiche, soprattutto quelle che iniziano su piccola scala.

Forza industriale combinata

Industrie simili possono unire le forze per esercitare pressioni per determinati interessi. Fare pressioni sul governo per aumentare il limite massimo dei visti per i dipendenti stranieri, richiedere ai sobborghi vicini di fornire strutture di trasporto dedicate, condividere i fornitori di servizi pubblici per i benefici dei dipendenti (come cibo o trasporti) o lavorare insieme per cause di beneficenza sono solo alcuni di questi. I vantaggi della co-location offrono vantaggi alle aziende tecnologiche nella Silicon Valley.

Essendo vicini, è facile trovare sinergie per una causa comune.

Opportunità di finanziamento facili

La Silicon Valley è un luogo costoso: costruire un’azienda richiede molto capitale. Ma è anche diventato un centro per fornire grandi quantità di capitale per idee imprenditoriali qualificate.

Se la tua startup tecnologica è davvero entusiasmante, sarà più facile attirare pool di talenti locali, partner, consulenti legali e venture capitalist che sono disposti a scommettere sulla tua azienda tecnologica. La familiarità degli angel investor con l’intero settore rende più facile per le aziende elaborare le loro idee uniche e ottenere il supporto dei finanziatori.

Linea di fondo

Posizionarsi tra gli esperti, i più talentuosi e di maggior successo ha i suoi vantaggi, ma ci sono anche alcuni svantaggi. Assumere il talento necessario può essere costoso e difficile. I talenti esistenti possono essere persi dal personale addetto alla gestione degli stipendi. Il costo di altre risorse e strutture può essere elevato. Le aspettative e la pressione dei pari sono alte.

Ancora più importante, la posizione dell’attività da sola non garantisce il successo. Prima di scegliere un luogo per una startup tecnologica, dovresti creare un prodotto, un servizio o un prodotto applicativo solido per garantire la redditività dei rischi aziendali.