Perché la tua volontà dovrebbe nominare un beneficiario designato?

Congratulazioni!Alla fine hai deciso di comprarlo assicurazione sulla vita Hai posticipato una polizza per anni o hai messo dei soldi in una nuova Rendita differita Contratto o Conto pensionistico individuale (IRA)L’assegno è stato redatto e il modulo di domanda è stato compilato. Tutto quello che devi fare ora è compilare il modulo del beneficiario, una piccola pagina umile nascosta sul retro del modulo di domanda. Basta selezionare una o due caselle e firmare. Ma aspetta!

Se sei come la maggior parte delle persone, è probabile che designi qualcuno come beneficiario senza comprendere appieno il vero valore di questa funzione. Di seguito, ti aiuteremo a prendere decisioni difficili nella scelta dei beneficiari e in che modo riceveranno i benefici.

Punti chiave Se non specifichi un beneficiario nel tuo testamento quando muori, potrebbe causare controversie legali per i tuoi eredi.

La maggior parte delle richieste di risarcimento sulla vita viene pagata in un’unica soluzione.

Gli IRA generalmente non offrono la stessa flessibilità delle polizze di assicurazione sulla vita in termini di pagamenti ai beneficiari.

Perché i beneficiari sono importanti

Prima di tutto, è importante capire la tua proprietà e le condizioni generali della tua proprietà dopo la morte:

Se hai un testamento, la persona amata deve comunque passare attraverso omologazione Il processo per ottenere ciò che hai lasciato loro. Questo può diventare costoso e se i parenti insoddisfatti iniziano a discutere per il tuo beneficio, possono volerci mesi o addirittura anni risorse.

C’è una soluzione a questi problemi.puoi nominare Beneficiario designatoQuesto è un concetto molto semplice. Elenca chi riceverà i fondi e la percentuale che riceverà ogni persona. Quindi, dopo la tua morte, il tuo beneficiario presenterà il certificato di morte all’istituto finanziario e compilerà il modulo. L’assegno arriverà tra qualche settimana. Nessuna prova, nessun intervento del tribunale, nessuna tassa.

Compilazione del modulo beneficiario: punti chiave

Quando compili il modulo del beneficiario, devi considerare OMS Depositerà denaro sul tuo conto e come è Lo otterranno.

Chiediti: il tuo beneficiario può gestire una grossa somma di denaro? Investiranno saggiamente? Ad esempio, cosa farebbe la tua persona di 21 anni con un premio di assicurazione sulla vita di $ 100.000? Lo investiranno in azioni o immobili o lo useranno come acconto per la Porsche 911 Turbo?

Se sei preoccupato che il tuo beneficiario non possa elaborare un grande pagamento una tantum, ci sono altre opzioni.

Rendite e assicurazioni sulla vita

alcuni rendita E le compagnie di assicurazione sulla vita ora hanno un modulo che consente ai titolari del contratto di specificare come il beneficiario riceverà i benefici in caso di morte. In genere, offrono tre metodi di pagamento:

Puoi anche separare i benefici in modo che i tuoi beneficiari ne ricevano una parte in una volta e il saldo venga utilizzato come spesa sistemica.

I moduli standard per beneficiari utilizzati da compagnie assicurative, società di investimento o banche potrebbero non essere sufficienti per te.

Conto pensione individuale Individual

La tua IRA potrebbe non avere gli stessi tipi di opzioni di pagamento del beneficiario delle rendite e dell’assicurazione sulla vita. Il modulo standard del beneficiario che compili quando apri un conto di solito richiede solo di designare un primario e un Beneficiario secondario.

Inoltre, la politica del custode, Non è I tuoi obiettivi determineranno come i fondi verranno pagati ai tuoi eredi. Pertanto, le tue maggiori risorse finanziarie potrebbero essere coperte solo da una pagina e il documento potrebbe non esprimere le tue intenzioni su chi dovrebbe ereditare i fondi pensione per cui hai lavorato così duramente per ottenere, o come dovrebbero ottenere questi fondi.

Ma c’è un potenziale problema. Ad esempio, supponi di essere single e di avere tre figli adulti (Moe, Curly e Larry). Nomini tutti un uguale beneficiario dell’IRA. Sfortunatamente, Moe è morto. Sei morto poco dopo, ed è politica del custode che Curly e Larry ereditino la quota di Moe.

Tuttavia, questo potrebbe non essere quello che desideri. Potresti volere che i sei figli di Moe, i tuoi nipoti, ottengano la parte del padre.

Le risorse dell’IRA impediranno che ciò accada. Questo tipo di testamento ti consente di indicare in modo più dettagliato quale vuoi che sia il tuo account.

Diritti del beneficiario

È inoltre possibile specificare i diritti dei beneficiari.Ad esempio, puoi stabilire che il beneficiario potrà prelevare più di Distribuzione minima richiesta, Trasferisci in un altro istituto o ricevi solo un importo fisso ogni mese.

La maggior parte degli avvocati può preparare una volontà patrimoniale dell’IRA per te. Se non riesci a trovarlo, chiedi al tuo commercialista o consulente finanziario di consigliare qualcuno. Dopo che il documento è stato completato, presentalo al custode per la firma.

Alcuni custodi non accetteranno il modulo incondizionatamente. Alcune persone potrebbero chiedere un disclaimer, promettendo di non ritenerli responsabili. Altri possono consentirlo, ma solo se il documento non è in conflitto con i termini del suo contratto di custodia. Di solito, dipende dalla tua capacità di persuasione e dalle dimensioni del tuo account.

Ridurre l’onere per i beneficiari

Il tuo beneficiario potrebbe non aver bisogno del denaro immediatamente. Supponiamo che tua figlia di 35 anni sia una ricca professionista. Se eredita un’IRA da te, l’IRS addebiterà un massimo di 37 centesimi per ogni dollaro che eredita.

Tuttavia, puoi farlo in modo che questa eredità possa durare più di 10 anni nella vita di tua figlia. Questo può farle risparmiare molte tasse e massimizzare l’importo finale che ottiene.

(In precedenza, avrebbe potuto estendere il periodo di recesso durante la sua vita, ma la modifica legale in vigore dal 1 gennaio 2020 limita il tempo per la maggior parte dei non coniugi per prelevare fondi dai conti pensionistici ereditati a 10 anni.)

Fai molta attenzione al modulo

Prima di firmare il modulo del beneficiario, non solo devi considerare OMS Otterrai i tuoi soldi, ma come èQuindi controlla il modulo del beneficiario che hai compilato per qualsiasi rendita, assicurazione sulla vita, IRA o altri conti pensionistici ogni anno.

Se non riesci a trovare il modulo del beneficiario, contatta il tuo agente, consulente finanziario o custode dell’IRA.

Se decidi di specificare come i tuoi beneficiari riceveranno i tuoi soldi, potrebbero non essere entusiasti. Ma saprai con tranquillità che i soldi che lasci ai tuoi cari dureranno più a lungo… proprio come desideri.