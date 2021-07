Perché le persone che sono completamente vaccinate risultano positive al Covid?

La star del basket dei Phoenix Suns Chris Paul, il ministro della Sanità britannico Sajid Javid e la ginnasta olimpica americana Karaeke hanno una cosa in comune: sono tutti risultati positivi al coronavirus nonostante siano stati vaccinati.

Nessun vaccino è efficace al 100%, quindi gli scienziati hanno previsto “infezioni rivoluzionarie”. Nella maggior parte dei casi, i sintomi sono lievi.

Tuttavia, poiché la nuova ondata di casi di Covid-19 è in conflitto con la campagna di vaccinazione globale che fornisce oltre 200 milioni di iniezioni a settimana, sempre più persone si chiedono: “Quanto sono protetto?”

Quante persone che sono completamente vaccinate risultano positive?

Gli esperti hanno affermato che sebbene le voci di infezioni rivoluzionarie possano diffondere tali casi, il numero effettivo è ancora piccolo e generalmente in linea con le aspettative.

“Non esiste un vaccino perfetto… l’uso di Covid non fa eccezione”, ha affermato il professor William Schaffner, esperto di malattie infettive presso la Vanderbilt University.

Ad esempio, il vaccino contro la febbre gialla è ampiamente considerato come il vaccino contro il virus vivo più efficace mai inventato e il 98% dei vaccinatori può sviluppare un’immunità duratura con una sola iniezione. Ma anche così, significa che una media del 2% delle persone sarà ancora infetta.

La maggior parte dei principali studi di Fase 3 sul vaccino Covid-19 mostra che è efficace per oltre il 90% contro le infezioni sintomatiche. Ricerca nel mondo reale L’efficacia del Regno Unito, di Israele e del Canada indica che l’efficacia del vaccino al di fuori dell’ambiente di prova è leggermente inferiore, probabilmente a causa della diffusione della variante Delta più resistente al vaccino. A seconda del vaccino, si stima che il tasso di protezione contro l’infezione sintomatica sia compreso tra il 60% e il 90%.

Secondo i dati del Dipartimento della sanità pubblica del Regno Unito, nelle quattro settimane a partire dal 19 luglio, circa il 17% dei 105.598 casi di variante Delta segnalati in tutta l’Inghilterra erano persone completamente vaccinate. PHE conta le persone come completamente vaccinate 14 giorni dopo la seconda vaccinazione.

Anthony Masters, membro della Royal Statistical Society del Regno Unito, ha affermato che con l’espansione della copertura del vaccino, le persone completamente vaccinate possono rappresentare una “percentuale maggiore” di casi, specialmente quando affrontano una maggiore esposizione a causa di livelli più elevati di integrazione sociale Tra i giovani a rischio.

“Se hai una copertura molto alta a età diverse, i casi potrebbero diventare [in] Rappresentava la maggior parte della popolazione completamente vaccinata”, ha affermato. Circa il 55% della popolazione britannica ha Ricevuto due dosi Fino al 21 luglio.

In Israele, quasi il 60% della popolazione è vaccinato e la copertura è distribuita in modo più uniforme tra tutte le fasce d’età Nella settimana terminata il 21 luglio, il 52% delle circa 6.000 persone risultate positive è stato vaccinato.

Alcune persone completamente vaccinate hanno maggiori probabilità di ammalarsi di altre?

Una persona completamente vaccinata che risulta positiva al Covid-19 raramente si ammala gravemente. Secondo lo studio del mondo reale di PHE, il tasso effettivo del vaccino Pfizer per l’ospedalizzazione è del 96%, mentre il tasso effettivo del vaccino AstraZeneca è del 92%.

Ma Natalie Dean, professore di biostatistica alla Emory University di Atlanta, ha sottolineato che questi numeri sono medi e l’efficacia dipende dallo stato di rischio esistente delle persone. “In termini di vaccini e rischi, tutto è relativo”, ha detto.

Ad esempio, l’analisi del “Financial Times” sulla mortalità globale per infezione mostra che un ottantenne con doppi speroni ora affronta all’incirca lo stesso rischio di morte di un cinquantenne non vaccinato.

In Inghilterra il lancio del vaccino è scaglionato dal più anziano al più giovane: 9 persone su 10 di età superiore ai 50 anni sono state completamente vaccinate e nelle quattro settimane terminate il 19 luglio coloro che sono stati ricoverati in ospedale a causa alla mutazione Delta è stato vaccinato il 30% di 1.788 persone. Da febbraio, dei 460 decessi nel paese legati al ceppo Delta, circa la metà sono persone che sono state anche completamente vaccinate.

Masters ha detto: “Questo è solo un riflesso del tasso di vaccinazione molto alto degli anziani.” “Questo è un segno anormale. [a] Lanciato con successo.se tutti [was] Completamente vaccinato, per definizione, tutti coloro che vanno in ospedale o muoiono saranno completamente vaccinati. ”

Masters ha affermato che circa i due terzi delle persone morte sulle strade britanniche indossavano le cinture di sicurezza, ma ciò era dovuto a un tasso di utilizzo di quasi il 99%. Ha aggiunto che la stessa logica si applica alle malattie gravi e alla morte tra le persone altamente vaccinate.

Schaffner di Vanderbilt ha aggiunto che se non vaccinati, quelli con sintomi spiacevoli ma lievi possono sviluppare malattie gravi e persino morire. “Ogni volta che i miei pazienti mi dicono che soffrono ancora di una malattia lieve nonostante siano vaccinati, dico sempre che sono contento che tu ti lamenti ancora qui”.

Puoi testare il tuo grado di protezione?

non ancora. Il modo più semplice per capire quanta immunità produce un vaccino nel corpo umano è misurare la presenza di anticorpi neutralizzanti nel sangue. Ma anche le cellule T e B che completano il sistema immunitario umano svolgono un ruolo e gli scienziati ancora non sanno quali parametri di riferimento comprendano meglio l’efficacia dei vaccini.

Danny Altmann, professore di immunologia all’Imperial College di Londra, ha spiegato che i test anticorpali disponibili in commercio possono solo mostrare se una persona ha anticorpi correlati al Covid, ma è meglio comprendere l’immunità come “scala o continuum”. “Questo non è binario. Sei pericoloso o pericoloso, protetto o non protetto. Le persone hanno vari gradi di protezione per i vaccini”.

Questo intervallo di immunità può essere mappato da un test chiamato test di neutralizzazione, che analizza quante volte gli anticorpi estratti dal sangue possono essere diluiti in laboratorio e comunque neutralizzare il virus.

Altmann ha affermato che in casi estremi, le persone con un sistema immunitario indebolito potrebbero essere in grado di produrre solo abbastanza anticorpi per resistere a una diluizione di 100 volte. Al contrario, i giovani sani possono avere una diluizione di 10.000 volte sufficiente e “potrebbero non essere infetti”.

Se gli scienziati possono determinare il punto medio tra questi due estremi, Altmann ha affermato: “I produttori di vaccini saranno in grado di aggiornare i vaccini con nuove varianti più rapidamente e i responsabili politici possono determinare meglio chi ha più bisogno di dosi di richiamo”.

Cosa significa un vaccino imperfetto per l’immunità di gregge?

Kit Yates, un biologo matematico dell’Università di Bath, ha avvertito che i vaccini forniscono una protezione imperfetta contro le infezioni, il che significa che l’immunità di gregge potrebbe essere “impossibile” se il tasso di vaccinazione non supera il 90%.

“Il vaccino trapelato potrebbe rendere l’immunità di gregge fuori portata, soprattutto di fronte a [the] delta [variant],” Lui dice.

Adam Kucharski, epidemiologo della London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha affermato che dal momento che si prevede che il Regno Unito avrà più di 100.000 casi al giorno entro la fine di agosto, l’impatto dei vaccini imperfetti “diventerà presto chiaro”.

PHE stima che, in media, il vaccino contro il Covid-19 utilizzato nel Regno Unito sia efficace dal 91% al 97% nel prevenire il ricovero.

Kucharski ha avvertito che piccole differenze potrebbero avere un forte impatto sull’impatto di questa ondata di infezioni sul sistema sanitario britannico. “Se inverti i numeri, saprai quanto è inefficace il vaccino. Un’inefficacia del 9% invece di un’inefficacia del 3% significa che il numero di ricoveri è triplicato”.