Perché le persone con una buona assicurazione sanitaria si indebitano per le cure mediche

Gli esperti di finanza personale ti dicono sempre che devi avere un’assicurazione sanitaria per evitare disastri finanziari. E non ci sbagliamo: l’assicurazione sanitaria può effettivamente tenerti più soldi in tasca che senza assicurazione e darti cure migliori.

Ma il nostro semplice consiglio ignora un problema terribile: molte persone con un’assicurazione sanitaria – a quel tempo, una buona assicurazione sanitaria – si trovano ancora in debito con le cure mediche. Un sondaggio del 2017 ha mostrato che il 19% delle famiglie americane non può pagare immediatamente le spese mediche.

Definisci un’assicurazione sanitaria “buona”

Cosa rende buona una polizza assicurativa sanitaria? Non esiste una risposta universale.

Per te, una buona polizza assicurativa sanitaria può essere dannosa per il tuo migliore amico o per la persona che lavora nel cubicolo accanto a te. Ad esempio, potresti avere una condizione di salute cronica, che rende una polizza con una franchigia bassa, una rete ampia e una coassicurazione 90/10 che vale la pena pagare premi mensili elevati.

Il tuo collega può essere un ciclista semi-professionista che non ha preso il raffreddore negli ultimi cinque anni; per lui la polizza assicurativa ideale richiede il premio mensile più basso possibile, e se gli viene diagnosticato un cancro, viene fornita un’assicurazione catastrofica.

Pertanto, supponiamo che tu abbia una politica che ti è vantaggiosa. Come puoi finire per avere ancora un sacco di debiti medici?

Addebita sulla tua carta di credito le spese mediche

Secondo un articolo di Nerdwallet nel 2021, il debito medico “è la principale causa di bancarotta negli Stati Uniti“Quindi, gli alti tassi di interesse delle carte di credito porteranno a una rapida crescita del debito medico, rendendo più difficile il pagamento.

Salta le ispezioni e taglia gli angoli

A causa dei prezzi nascosti e altissimi, per non parlare dei programmi fitti di impegni e dell’avversione generale per medici e ospedali, molte persone decidono di prendere scorciatoie nel settore sanitario. Non prendono i farmaci come prescritto, il che significa che potrebbero non migliorare o controllare le malattie croniche. Salteranno l’ispezione annuale e non troveranno il problema quando il problema è piccolo e il costo del trattamento è basso. Quindi alla fine incontreranno problemi più grandi e più costosi, che non possono ignorare e sono costretti a pagare bollette enormi.

Ottieni una diagnosi medica seria

La cattiva notizia di una diagnosi medica negativa potrebbe essere solo l’inizio del tuo problema. Supponi di avere 29 anni e di avere una franchigia annuale di $ 7.000, che è il limite massimo consentito dal piano sanitario con franchigia elevata nel 2021.

Quando inizi a pagare le bollette per visite mediche, esami, prescrizioni e trattamenti, i primi $ 7.000 ti andranno direttamente dalle tue tasche.

Per il piano di mercato del 2021, anche il tuo limite di tasca annuale (per fortuna) è di $ 7.000. Se hai un piano famiglia, le spese vive sono limitate a $ 14.000, che è difficile da gestire. Se hai un piano datore di lavoro, i tuoi limiti potrebbero essere diversi.

Il trattamento potrebbe non andare liscio entro un anno solare. Quando arriva il nuovo anno, devi pagare la franchigia e poi rimborsare la franchigia. A quel tempo, potresti essere passato a un piano di franchigia inferiore, il che sarebbe d’aiuto, ma i premi più alti che pagherai per il piano compensano questo in una certa misura.

Kevin Gallegos è vicepresidente delle operazioni a Phoenix Rete finanziaria gratuita, Una famiglia di aziende che aiuta le persone a migliorare la propria situazione finanziaria. Ha condiviso la storia di un cliente dell’azienda, una coppia di pensionati nell’area di Dallas che godeva di un’assicurazione medica e di un’assicurazione integrativa quando al marito è stato diagnosticato un cancro. Nessuno dei due piani assicurativi ha pagato per intero il trattamento che ha ricevuto.

“Il loro costo mensile è vicino a $ 1.000”, ha detto Gallegos. “Per diversi anni, oltre ad altre spese sanitarie non coperte, quando è morto, avevano un debito di $ 30.000. Da allora, la moglie si è trasferita nelle zone rurali del Nebraska, dove il costo della vita è più basso. E può vivere in una casa di proprietà dai parenti».

Jeff Finn è un partner Soluzioni per siti dinamici, A Katie, in Texas, offre piani di benefit personalizzati per aziende e broker. Ha detto che quando si tratta di trattamento del cancro, i trattamenti sperimentali di solito non sono coperti. Saranno coperti i trattamenti tradizionali e approvati dalla FDA, ma alcuni potrebbero avere restrizioni annuali.

Paga i costi nascosti

Come accennato in precedenza, quando hai bisogno di molte cure, le spese vive annuali massime possono ridurre le spese sanitarie entro un anno.

Tuttavia, il valore massimo all’esterno della rete può essere notevolmente superiore al valore massimo all’interno della rete. L’importo massimo dell’assistenza al di fuori della rete che paghi per l’assistenza al di fuori della rete può essere il doppio di quello dell’assistenza all’interno della rete.

E per quanto possibile, assicurati di ricevere solo assistenza all’interno della rete, che può essere facilmente ignorata dalle bollette fuori rete. Potresti ricevere un intervento chirurgico in un ospedale locale della rete, ma puoi ottenere una fattura da un assistente chirurgo fuori dalla rete. Puoi visitare il tuo medico di base della rete, ma riceverai una fattura fuori rete dal laboratorio che utilizza per i tuoi esami del sangue. Oppure potresti avere una malattia rara e hai bisogno di vedere un esperto fuori rete con esperienza nel trattamento.

Se incontri fatture inaspettatamente elevate, i sostenitori della fatturazione medica potrebbero essere in grado di aiutarti. Ruth LindenLa fondatrice e presidente di Tree of Life and Health Advocates a San Francisco ha affermato di aver recentemente negoziato per conto di un cliente disoccupato in Texas per dimezzare una grande quota di terapia fisica non pagata e impostare piani di pagamento gestiti.

Inoltre, Gallegos ha sottolineato che molte politiche limitano il numero di visite di terapia fisica per anno solare, ma i medici possono raccomandare più volte per consentire ai pazienti di tornare alla piena funzionalità. Tuttavia, qualsiasi visita oltre il limite della polizza sarà pagata dal paziente di tasca propria.

Poi c’è un’altra serie di costi nascosti: se hai bisogno di curare frequentemente le condizioni di salute, i tuoi costi di trasporto aumenteranno. Anche i costi per l’assistenza all’infanzia possono aumentare e, se la malattia influisce sul lavoro, il reddito può diminuire. Se ti sei preso cura dei tuoi genitori anziani, potresti dover pagare qualcuno che si prenda cura di tua madre o tuo padre. Potrebbe essere necessario assumere un assistente sanitario a domicilio per prendersi cura di te. Se sei troppo stanco per cucinare, la bolletta del cibo potrebbe aumentare. Se sei troppo stanco per pulire, potresti trovarti ad assumere una governante.

Altri costi nascosti indicati da Finn includono la perdita di reddito per la visita a strutture professionali, alloggio e sostegno a coniugi o partner.

Incontrato prezzi opachi

Prima di accettare una procedura potenzialmente costosa ma necessaria, se il fornitore non può o non vuole darti un prezzo, puoi avere una buona assicurazione sanitaria, ma alla fine avrai comunque debiti medici.

Supponiamo che tu ti sia tagliato gravemente un dito in un incidente in cucina. Vai al pronto soccorso per i punti. Chissà quanto costerà la bolletta finché non la riceverai per posta almeno un mese dopo? Ti auguro di chiedere al personale della reception di stimare il costo per te al momento del check-in, perché non sanno di quali procedure hai bisogno fino a quando il medico o l’infermiere non ti vedono, a quel punto ti verranno almeno addebitate le visite di emergenza .

In alcuni casi, visitare il pronto soccorso potrebbe effettivamente essere sbagliato.

“Il pronto soccorso è molto adatto per gestire le emergenze potenzialmente letali”, ha detto Fox. “Ma le strutture di pronto soccorso possono curare la maggior parte delle malattie, ustioni, distorsioni e alcune fratture a un costo inferiore. Per casi come l’influenza o l’infezione da streptococco, le cliniche al dettaglio o di emergenza possono fornire cure rapide a basso costo. Molte di queste cliniche sono accettate. assicurazione sanitaria.”

Cosa succede dopo alcuni giorni di suture al pronto soccorso? Supponiamo che tu veda uno specialista per il dolore e l’intorpidimento dei nervi e impari che hai bisogno di un intervento chirurgico alla mano per riparare il tuo nervo reciso. L’ospedale in cui ti sottoporrai all’intervento sembra non essere in grado di dirti in anticipo il costo dell’intervento.

Finn ha affermato che i prezzi medici sono così opachi perché sono fissati da fornitori e compagnie assicurative. Hanno firmato un accordo di non divulgazione, quindi nessuna delle parti può rivelare le tariffe di fatturazione del fornitore o gli sconti della compagnia assicurativa su queste tariffe. Inoltre, i consumatori non possono ottenere risposte dirette sui costi, perché i fornitori devono sapere chi è la compagnia assicurativa e come sono progettati i piani specifici in termini di franchigie e coassicurazione. E i pazienti di solito hanno a che fare con più fornitori, come ospedali o strutture chirurgiche, chirurghi, anestesisti, ecc.

Il fondatore e presidente Sean McSweeney ha affermato che a volte i prezzi sono opachi perché il medico non sa di quali servizi hai bisogno prima di ricevere cure, proprio come un meccanico potrebbe non sapere quanto costerà riparare la tua auto prima di iniziare una diagnosi. Salute di Apache, Una società di fatturazione medica che fornisce servizi a studi medici, strutture per test diagnostici, ospedali e centri chirurgici a livello nazionale. In termini di prezzo della chirurgia, il pre-prezzo dovrebbe essere più semplice. “La maggior parte delle équipe chirurgiche è brava a ottenere la pre-autorizzazione prima dell’intervento chirurgico, che include il codice CPT per cui chiedono il pagamento”, ha affermato.

Il codice CPT è un numero di fatturazione a cinque cifre sviluppato dall’American Medical Association e assegnato a ciascun servizio medico ricevuto dal paziente. Le compagnie di assicurazione utilizzano questi numeri per determinare i tassi di rimborso. Tutte le pratiche sanitarie utilizzano lo stesso codice CPT.

Per conoscere in anticipo il costo dell’intervento, Sean Fox, Cancellazione gratuita del debitoÈ una società con sede a Phoenix che ha aiutato 450.000 americani a uscire dai debiti.Si consiglia di chiedere un responsabile della fatturazione e/o un coordinatore della chirurgia. Queste posizioni hanno titoli diversi in diverse pratiche, quindi potrebbe essere necessario un po’ di lavoro per connettersi con le persone giuste, ha sottolineato, aggiungendo: “Va anche molto utile dedicare tempo ed energie per ottenere una seconda opinione su costi e costi. Cura. ”

Linea di fondo

Questi sono solo alcuni dei motivi per cui le persone con una buona assicurazione sanitaria possono incorrere in debiti sanitari.Sfortuna, reclami respinti, prescrizioni da banco, enormi differenze di costo da una struttura all’altra, malattie croniche e numeri astronomici COBRA premium Puoi anche contribuire quando sei licenziato. Anche se sei a conoscenza di questi problemi nel nostro attuale sistema sanitario, potresti non essere in grado di liberarti del tuo debito medico. Tuttavia, sapere quante persone si trovano in questa situazione può fornirti informazioni che possono almeno aiutarti a ridurre l’entità del tuo debito medico se ti capita.

Finn ha detto che per le persone determinate a non pagare i propri debiti, anche il miglior piano non può coprire tutto, specialmente nelle emergenze. Ma il modo migliore è diventare un consumatore istruito e prendersi cura di sé.

“Come consumatori istruiti, sapranno quali domande porre e come ottenere il minor costo e la massima qualità possibile”, ha affermato Finn. “Semplicemente prendendosi cura di se stessi, non solo riducono la quantità di cure mediche di cui hanno bisogno per tutta la vita, ma quando hanno bisogno di cure, la gravità può essere notevolmente ridotta”.