Perché l’istruzione privata in Cina non funzionerà mai?

Le società di istruzione privata quotate in Cina sono state costantemente colpite da cattive notizie. L’ultima repressione proviene da una nota del governo trapelata che esprime l’intenzione di rendere le società di istruzione private senza scopo di lucro. Prima di allora, le frodi erano afflitte dalle transazioni.

Queste società hanno risucchiato una grande quantità di capitale americano e non sono più necessarie.Nuovo Orientale

Ministero della Pubblica Istruzione

(EDU) è diventato pubblico nel 2006 e ha raccolto circa 2,5 miliardi di dollari.Buona educazione futura

TAL

(TAL) ha raccolto circa 5 miliardi di dollari dalla sua IPO nel 2010. Il famigerato Gaotu Techedu (GOTU) ha guadagnato oltre $ 6 miliardi di entrate. Ci sono Park Shin (NEW), OneSmart (ONE), RYB Education (RYB) e così via. Ci vogliono circa cinque minuti per rivedere le loro dichiarazioni per sospettare una frode che si sia infiltrata nei conti di ciascuna di queste società.

Haikou, Cina-2 giugno: gli studenti delle superiori si applaudono per se stessi nell’attività per alleviare… [+] Prima del National Gaokao 2021 (noto anche come Gaokao) tenutosi ad Haikou, nella provincia di Hainan, in Cina, il 2 giugno 2021, la scuola media di Hainan Huaqiao era sotto pressione. (Foto di Zhang Mao/VCG via Getty Images)

Prima del crollo di venerdì, questi titoli erano già sotto attacco. Un 2018 Esposto Good Future (l’acronimo sta per un po’ incoerente “Tomorrow Advancing Life”) ha mandato in frantumi le azioni e innescato azioni legali. Le azioni di RYB sono scese del 38% dopo essere state accusate in modo credibile di abusi sui minori in alcuni luoghi.Prima di RYB, sono arrivato a Xueda (XUE US) e mi sono trasferito a casa dalla Borsa di New York nel 2015. Ha detto che sarebbe stato quotato a Shenzhen e avrebbe ottenuto una valutazione migliore.I dettagli sono stati dettagliati nel 2012. Esposto Informazioni sul leader del settore New Oriental (EDU US).Nello stesso periodo, sia AMB Education (AMBO US) che China Investment Corporation (CAST US) sono state cancellate dal Nasdaq

NDAQ

Dopo essere stato smascherato come una frode.

Gli investitori potrebbero chiedersi: c’è qualcosa di particolarmente ingiusto nell’istruzione cinese? Se le aziende private sono così persistenti, perché Tencent e Alibaba hanno così tanto successo?

In Cina è estremamente difficile gestire attività geograficamente disperse, in particolare attività gestite principalmente in contanti. Il sistema contabile è lassista, il sistema informatico è debole e il sistema legale è inaffidabile quando i dipendenti segnalano in modo errato o sottraggono fondi pubblici. Di solito, attraverso concessionari di automobili, rivenditori di beni di lusso, rivenditori di materiali da costruzione di fascia alta, operatori dell’istruzione e dei servizi agli anziani, buone opportunità di flusso di cassa sono nelle mani di famiglie vicine nella zona. La loro connessione può proteggere da comportamenti scorretti contro i proprietari di marchi o franchising.

Le società di istruzione privata sono solitamente integratori e utilizzano una strategia ibrida di acquisto e franchising per acquisire società affiliate, che di solito equivale ad attrarre aziende locali attirando investimenti e collegandosi a canali di vendita ampliati. Le aziende locali tendono a continuare a far parte della rete fino a quando non compaiono affari migliori o fino a quando i calcoli aziendali non vengono inclinati e il costo della partecipazione inizia a superare i benefici del volume di affari, quindi interrompono di nuovo, di solito attenendosi al marchio. Dopotutto, hanno pagato per questo.

Finché lo sviluppo di un’azienda è sufficiente per attirare più giri di capitale e alla fine attirare un’IPO, la filiale in franchising sarà felice di collaborare. Nei primi mesi dopo l’IPO, tutti sono rimasti contenti. Ma il costo dell’irrigazione della rete spesso supera il profitto dell’azienda. L’acquisto di quote di minoranza in società affiliate, o anche l’adiacenza della catena del valore, è la modalità operativa chiave, ma sotto la pressione commerciale, questa relazione può diventare fragile piuttosto che inevitabilmente seguirla.

Una scuola di formazione professionale a Manzhouli, cittadina cinese della Mongolia interna, e… [+] Siberia

Questo è il problema fondamentale affrontato dalle imprese educative private, ed è anche fonte di varie forme di frode. Il rapporto di Muddy Waters dimostra che New Oriental, che afferma di possedere tutte le sue affiliate, è in realtà una rete di franchising, e il rapporto mostra che il business del franchising non è redditizio quanto gli investitori convinti dell’EDU. Good Future sembra aver utilizzato una strategia simile, adottando la più familiare strategia “pilastro e tunnel”: sostenere il reddito dichiarato pubblicamente per promuovere l’apprezzamento delle azioni e quindi “tunneling” il falso reddito in attività immateriali gonfiate, costi di acquisizione esagerati e spese in conto capitale.

Tutte queste società si trovano in una serie di società affiliate non quotate e fondi che facilitano la segnalazione fraudolenta di entrate, costi di marketing e valore di acquisizione.

In ultima analisi, le grandi imprese private sono una contraddizione per l’economia cinese e un fenomeno che non è mai stato considerato nella visione di una perfetta economia socialista di mercato.

