Perché Microsoft ha dovuto affrontare accuse antitrust nel 1998?

Legge antitrust Applicabile a quasi tutti i settori e a tutti i livelli di attività. Il governo li ha progettati per garantire una concorrenza leale nel mercato.Vietano varie pratiche che limitano il commercio, compresi i prezzi, le società anticoncorrenziali unire, E comportamenti predatori volti a raggiungere o sostenere monopolio forza. In breve, le leggi antitrust impediscono alle aziende di giocare sporco per fare e aumentare i profitti.

Senza queste leggi, i consumatori non potranno fare scelte e saranno costretti a pagare prezzi più alti per i beni ei servizi di cui hanno bisogno. Alcune aziende potrebbero tentare di eludere la legge e cercare di posizionarsi come leader nel settore. mercatoIl governo potrebbe intervenire per fermarli Stabilire un monopolio, Eliminando così la concorrenza. Questo articolo si concentra sul caso antitrust Microsoft del 1998. Continua a leggere per saperne di più sul caso e sulle sentenze successive.

Punti chiave Le leggi antitrust assicurano che un’azienda non controlli il mercato, esaurisca la scelta dei consumatori e faccia salire i prezzi.

Microsoft è stata accusata di aver tentato di stabilire un monopolio fornendo gratuitamente il suo software browser, portando al crollo della rivale Netscape.

La società è stata citata in giudizio dal Ministero della Giustizia nel 1998.

Il giudice ha stabilito che Microsoft ha violato parte dello Sherman Antitrust Act e ha ordinato la divisione della società in due entità.

Microsoft ha impugnato la decisione, che è stata annullata.

Caso Antitrust Microsoft

Microsoft (Servizi finanziari Microsoft) È una delle società di software di maggior successo al mondo negli anni ’80. L’ascesa dell’azienda nel mercato dei personal computer ha suonato come un campanello d’allarme per le autorità federali.Questo Commissione federale del commercio (FTC) ha avviato un’indagine all’inizio degli anni ’90 per determinare se Microsoft stesse cercando di stabilire un monopolio. Sebbene l’indagine sia terminata, il Dipartimento di Giustizia (DoJ) l’ha ancora rilevata.

Il 18 maggio 1998, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e i procuratori generali di 20 diversi stati hanno presentato una Antitrust Accuse contro Microsoft per determinare se il raggruppamento da parte dell’azienda di programmi aggiuntivi nel suo sistema operativo costituisca un monopolio. La causa è stata intentata dopo che la guerra dei browser ha portato al crollo del più grande concorrente di Microsoft, Netscape. Software del browser gratuito.

Accuse depositate contro Microsoft per determinare se costituisce un comportamento monopolistico raggruppando programmi aggiuntivi nel suo sistema operativo.

Il caso del governo ha accusato Microsoft di rendere difficile per i consumatori l’installazione di software concorrenti su computer che eseguono Windows. Se si scopre che Microsoft rende estremamente difficile per i consumatori disinstallare Internet Explorer e utilizzare browser concorrenti, l’approccio dell’azienda sarà considerato anticoncorrenziale. Il caso si contorce con accuse di dichiarazioni fuorvianti e varie interferenze del tribunale.gruppo economista Ha persino pubblicato una lettera aperta a tutta pagina al presidente Bill Clinton sui principali giornali a sostegno di Microsoft, affermando che le leggi antitrust hanno danneggiato i consumatori e il successo delle aziende nazionali nella concorrenza globale. Hanno esortato le autorità ad abbandonare il protezionismo alimentato dalle leggi antitrust.

Domanda sul caso

Il test potrebbe non andare bene. In effetti, la causa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti contro Microsoft è stata problematica. Prima di tutto, c’è la questione se le accuse debbano essere fatte contro Microsoft. Microsoft afferma che i suoi concorrenti sono gelosi del suo successo. Allo stesso tempo, i sostenitori di Microsoft hanno sostenuto che se la società è considerata un monopolio, è nella migliore delle ipotesi una società non obbligatoria. Ritengono che anche con le opzioni Unix, Linux e Macintosh, i consumatori mostrino ancora una preferenza per la comodità dei prodotti Microsoft Windows sui propri computer. Windows potrebbe non essere il prodotto migliore, ma può essere eseguito su laptop Toshiba o su molti prodotti clonati. La sua facile installazione e altri software in bundle lo rendono la norma.

dominante

Nonostante l’editing creativo di video, fatti ed e-mail, Microsoft ha comunque perso.Il presidente del tribunale Thomas Penfield Jackson ha stabilito che Microsoft ha violato parte di Sherman Antitrust ActFondata nel 1890, mira a bandire monopoli e cartelli. Ha scoperto che la posizione di Microsoft nel mercato costituisce un monopolio, non solo minacciando la concorrenza, ma anche minacciando l’innovazione del settore.Jackson ha anche chiesto a Microsoft di dividere l’azienda in due e creare due entità separate, che si chiameranno piccola fatturaIl sistema operativo costituirà metà della società e il reparto software costituirà l’altra metà.

L’appello di Microsoft

Microsoft non l’ha presa alla leggera e ha impugnato la decisione. La società ha impugnato la posizione del giudice per parzialità a favore dell’accusa. La corte d’appello ha annullato la sentenza di Jackson contro Microsoft. Il Ministero della Giustizia non ha cercato di dividere l’azienda, ma ha deciso di accordarsi con Microsoft. Nell’accordo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rinunciato all’obbligo di dividere la società, in cambio, Microsoft ha accettato di condividere le interfacce informatiche con altre società.

Caso Antitrust

A causa della concorrenza antiquata, l’azienda ha visto erosa la sua quota di mercato un tempo invincibile. Ma le lezioni apprese dal caso continuano a suonare. Molte persone ora vogliono sapere se la causa antitrust contro il monopolio non obbligatorio è solo un costoso compito ridondante? mercato libero Si può fare gratuitamente.