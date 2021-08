Perché nelle prossime settimane questo analista preferisce tenere più Cardano che Ethereum?

Share it

Tutti gli occhi sono puntati cardano A causa del suo evento Alonzo, il suo token nativo ADA. Il popolare analista e trader “Crypto Capo” (“@CryptoCapo_“Su Twitter) che preferisce Cardano (ADA) a Ethereum (ETH) A breve termine.Ha anche incorporato la sua analisi tecnica in Serie di tweet.

lui dichiarazione:

“Nelle prossime settimane, preferisco detenere più ADA invece di ETH. L’ultima conferma rialzista sopra 57k sats”.

Ha inoltre spiegato perché attualmente preferisce detenere ADA invece di detenere ETH-attraverso una coppia di grafici dei prezzi ADA-ETH, sembra così:

Ha detto: “Accidenti, questo grafico è rialzista.” Secondo i dati di TradingView, ADA-ETH è scambiato a $ 0.00063- testimone Un forte aumento di circa il 6% entro 24 ore.

I tweet di CoinCodex svelare Colpito da questo “hype”, ADA è stato spinto fino al segno di $2.

Inoltre, Charles HoskinsonAnche l’amministratore delegato di IOHK (la società responsabile dello sviluppo dell’accordo Cardano) ha svolto un ruolo fondamentale nell’incrementare il sentimento degli investitori.Secondo Cardano Aggiornamento di metà mese Evento, IOHK annuncerà la data Forchetta dura Alonzo (Sulla rete principale).lui dichiarazione:

“Abbiamo avuto molte discussioni con i partner e altri, e sembra che dovremmo annunciare la data venerdì… Penso che sia una data molto facile da raggiungere. La comunità ne sarà molto felice.”

Inoltre, ha aggiunto:

“Saremo in grado di annunciare quando avverrà l’hard fork di Alonzo e per allora sarai in grado di eseguire contratti intelligenti su Cardano”,

Hoskinson ha affermato che l’hard fork avrà luogo prima del vertice di Cardano attualmente previsto per il prossimo mese.

Al momento della stampa, il prezzo della transazione ADA era di 2,5 dollari, un calo di circa il 18% in 24 ore.

