Perché non posso inserire due ordini di vendita sullo stesso titolo?

problema : Perché non posso inserire due ordini di vendita per lo stesso titolo contemporaneamente?

: Perché non posso inserire due ordini di vendita per lo stesso titolo contemporaneamente? La risposta breve è che la maggior parte dei broker non consente questo per garantire che non si ripeta la vendita di azioni, riducendo così al minimo il rischio per te e per loro.

Per rispondere a questa domanda in modo più dettagliato, esaminiamo alcune situazioni diverse.

Scenari di ordini di vendita multipli

Hai acquistato un’azione per $ 10, ma vuoi evitare perdite, quindi decidi di inserire un Vendere Se il prezzo raggiunge 9,50 USD, effettua un ordine. Tuttavia, in fondo, ritieni che il titolo stia aumentando e vuoi bloccare il tuo profitto a $ 11, quindi vuoi inserire un secondo ordine di vendita a $ 11.

Il problema è che scoprirai che la maggior parte dei broker non può utilizzare questa strategia… perchè no?

Ordine Stop Loss e Ordine di vendita

Lasciatemi parlare prima della prima cosa.L’ordine che dovresti provare a inserire al prezzo di $ 9,50 (per ridurre il calo) è Interrompi l’ordine Invece di Ordine limite di venditaQuesto è importante perché se l’ordine che inserisci è un ordine limite di $ 9,50, verrà inviato allo scambio e immediatamente scambiato al miglior prezzo disponibile, che dovrebbe essere di circa $ 10.Questo non si può fare collare La strategia che stai cercando di creare.

Il secondo motivo per cui il tuo broker non ti consente di inserire due ordini di vendita sul tuo conto è che gli ordini di vendita sul tuo conto non possono superare il numero di azioni che possiedi. Questa restrizione è progettata per proteggerti.

Se lo stock a cui ti riferisci è molto Volatile, Ad esempio, se raggiunge $ 11, quindi successivamente scende sotto $ 9,50 lo stesso giorno, quindi effettivamente Vendita allo scoperto Non è registrata correttamente come posizione di vendita allo scoperto.

Prevenire l’esposizione al rischio non necessaria

Allo stesso tempo, non è possibile annullare uno degli ordini dopo che un altro è stato completato. Sebbene ciò sembri ragionevole, il broker ritiene che questo rischio non sia necessario e non ti consentirà di mantenere tale posizione in primo luogo.

Inoltre, poiché la maggior parte di questi ordini ristretti viene elaborata manualmente dai trader, non hanno il tempo di osservare il prezzo di un singolo titolo per determinare quale ordine è corretto e quindi compilare comunque l’ordine.Quindi non saranno in grado di impedirti di toccare inutilmente rischio.

Piattaforma di trading su computer personalizzabile

Un’alternativa al miglioramento della flessibilità degli ordini offerta da alcuni broker è un’opzione di piattaforma di trading su computer personalizzabile.Questo è un software distribuito da alcune transazioni attive Broker di sconti Ai propri clienti, consentendo ai clienti di inserire ordini diversi in base alla loro strategia di investimento.

Prevenzione delle perdite/Profitto terminato È un ordine che può essere inserito utilizzando la piattaforma, ma lo svantaggio è che l’ordine è valido solo quando sei connesso a Internet e il tuo computer è in funzione, ovvero il software monitora il mercato e invia l’ordine appropriato quando necessario . L’ordine non verrà inviato al mercato fino a quando non saranno soddisfatte le condizioni di trigger appropriate, quindi, ad esempio, se il tuo computer incontra un problema di connessione a Internet, il tuo ordine non verrà eseguito.