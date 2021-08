Perché Pets.com si è schiantato così violentemente?

Share it

Mania Bolla di Internet La conseguente grande quantità di capitale ha fatto sì che molti modelli di business “dietro il tovagliolo di carta” diventassero Società quotata Quasi da un giorno all’altro. società di rete Aziende come Amazon.com Inc. (AMZN e eBay Inc. (EBAY)) si sono adattate rapidamente e sono sopravvissute al fallimento, ma molte altre aziende sono fallite nel giro di pochi mesi Offerta pubblica iniziale (IPO). Uno dei viaggi più veloci dall’IPO al fallimento è Pets.com.

Punti chiave Pets.com ha attirato investitori noti come Amazon, nonostante le bandiere rosse nel suo modello di business.

La società ha raccolto $ 82,5 milioni nella sua IPO nel febbraio 2000, ma ha dichiarato bancarotta nove mesi dopo.

Pets.com sembrava avere un modello di business imperfetto sin dall’inizio, compresa la concorrenza con i negozi di animali e la difficoltà nella spedizione di idee di grandi dimensioni, come i sacchetti di cibo per cani.

Salita

Pets.com si basa sul sistema di approvvigionamento Internet di Amazon. Gli utenti ordinano forniture per animali domestici dal sito Web e l’azienda organizza la consegna. Durante la bolla di Internet, Pets.com è stato uno dei cinque negozi di animali online emersi in questo periodo.

Pets.com si distingue per la sua mascotte pupazzo di serie e per lo slogan accattivante. Il pupazzo a calzino di Pets.com era così popolare che è diventato un pallone nella parata del giorno del Ringraziamento di Macy del 1999.

Pets.com ha completato la sua IPO nonostante i problemi o le bandiere rosse nel suo modello di business, incluso come consegnare in modo economico sacchetti di cibo per cani di grandi dimensioni. Tuttavia, ha attirato l’attenzione degli investitori, tra cui Amazon, che possiede circa il 50% della società.

La società ha raccolto $ 82,5 milioni nella sua IPO nel febbraio 2000. Il prezzo di apertura del titolo è di $ 11. Tuttavia, la società non è riuscita a ottenere entrate e alla fine di ottobre la quota di Amazon era scesa al 30%. A novembre, la società ha dichiarato bancarotta e ha chiuso i battenti: il giorno in cui è stato dichiarato il fallimento, le sue azioni erano di $ 0,22 per azione.

Modello di business vulnerabile

Il problema con il piano aziendale dell’azienda è che tutti i tipi di forniture per animali domestici (cibo, giocattoli, vestiti, ecc.) possono essere facilmente trovati nel negozio di alimentari o nel negozio di animali più vicino. Considerando la scelta tra ordinare online e aspettare la consegna o recarsi nel negozio più vicino per acquistare il prodotto e portarlo subito a casa, la maggior parte delle persone preferisce quest’ultimo. È vero che Amazon ha ottenuto grandi risultati nel farlo oggi. Pets.com potrebbe aver avuto questa idea un po’ troppo presto.

Nove mesi di perdite consecutive hanno convinto l’azienda a cedere e vendere i suoi risorse Prima di causare ulteriori perdite.È encomiabile che Pets.com abbia usato Vendita Fai del tuo meglio per restituire gli investitori. Sebbene Pets.com alla fine stia cercando di fare la cosa giusta, ci sono ancora domande su come alla fine condurranno un’IPO con un business plan problematico.

Dietro il crollo di Pets.com c’è una storia più oscura Sottoscrizione Le banche ei loro analisti erano vagamente visibili durante il boom di Internet. Anche se Pets.com perde denaro e il prezzo delle sue azioni scende, l’analista della società emittente, Merrill Lynch Henry Blodget, non ha cambiato il suo Acquista Punteggio per l’estate.

È nell’interesse di Merrill Lynch mantenere l’attività di Pets.com il più a lungo possibile, perché la banca addebita milioni di commissioni bancarie di investimento indipendentemente dallo stato della società. Questo è un esempio dell’investment banking di una banca e delle azioni che possono favorirsi e proteggersi a vicenda.Certo, un’idea muraglia cineseProgettato per limitare questo tipo di collusione, è cresciuto dopo la bolla delle dot-com.