Se non guadagni molti soldi e riesci a malapena a pagare le bollette, l’idea di risparmiare denaro sembra ridicola. Perché preoccuparsi di risparmiare denaro quando ti rimangono solo 5 dollari alla fine del mese? Poiché tutti devono iniziare da qualche parte, se lavori sodo, la tua situazione finanziaria potrebbe migliorare nel tempo. Vale la pena risparmiare. Ti dà tranquillità e ti offre opzioni: più risparmi, più è facile accumulare risparmi aggiuntivi.

Pace interiore

Chi non si è svegliato alle 3:00 del mattino chiedendosi come avrebbero potuto permettersi ciò di cui avevano bisogno? Se i soldi sono davvero pochi, potresti voler sapere come pagherai l’affitto la prossima settimana.Se sei un po’ più in alto nella scala finanziaria, potresti essere preoccupato Quanti mesi di bollette puoi pagare Se perdi il lavoro.In età avanzata, le idee sul denaro che ti tengono sveglio la notte potrebbero concentrarsi sulla spesa per lasciare andare i tuoi figli Università O avere abbastanza soldi per andare in pensione.

Man mano che i tuoi risparmi si accumulano, le tue preoccupazioni finanziarie dovrebbero diminuire, purché tu Vivi con i tuoi mezziSe hai saldato l’affitto del mese successivo prima della prima settimana di questo mese, se sai che non puoi lavorare da tre a sei mesi, se hai conto di risparmio Dormirai meglio la notte per l’istruzione di tuo figlio e per la tua vita da pensionato regolare. Lo stress ridotto del deposito di denaro in banca può liberare le tue energie per pensare e svolgere attività più piacevoli. Trova il miglior conto deposito È la chiave per assicurarti che il denaro che depositi ti farà guadagnare il massimo interesse.

Opzioni estese

Più soldi risparmi, più puoi controllare il tuo destino. Se il tuo lavoro ti mette sull’orlo di un crollo mentale, puoi lasciare, anche se non hai organizzato un nuovo lavoro, e prenderti del tempo per ritrovare la sanità mentale prima di cercare un nuovo lavoro.Se sei stanco di vivere in un quartiere non sicuro, puoi trasferirti in un posto più sicuro perché hai abbastanza soldi per comprare un appartamento migliore o acconto In un migliore Casa.

Se sei malato e hai bisogno di cure mediche costose che la tua assicurazione non copre, anche se non sei in grado di lavorare durante il trattamento, puoi comunque pagarle in qualche modo. E sapere che hai delle scelte a causa del denaro che depositi può darti più tranquillità.

No, i soldi non risolvono tutti i problemi. Se vieni licenziato, potrebbero volerci fino a due anni per trovare un nuovo lavoro. Non importa quanto intervento chirurgico ti puoi permettere, alcune malattie non scompariranno e potrebbero verificarsi crimini casuali anche in una comunità apparentemente sicura e chiusa. Tuttavia, con più fondi bancari per affrontare questi problemi, è più probabile che tu ti distingua.

I soldi lavorano per te

La maggior parte di noi impiega centinaia di ore di lavoro ogni anno per guadagnare la maggior parte dei propri soldi. Ma quando hai dei risparmi e metti i tuoi fondi nel posto giusto, i tuoi soldi inizieranno a lavorare per te. Col passare del tempo, hai bisogno di sempre meno lavoro, perché hai sempre più soldi e alla fine potresti smettere di lavorare del tutto.

Cosa significa averti? I soldi lavorano per te• Quando inizi a risparmiare per la prima volta, vorrai conservare i tuoi soldi in un luogo sicuro in modo da poterli utilizzare immediatamente per pagare spese impreviste.Ciò significa che con un conto di risparmio online, potresti guadagnare l’1% di interesse ogni anno o addirittura non riuscire a tenere il passo inflazione, Che tende a funzionare a un tasso compreso tra l’1% e il 2% all’anno. Devi anche pagare le tasse su un misero 1% del reddito. Comunque, tutto è meglio che guadagnare lo 0%, o non risparmiare ed entrare Debito della carta di credito, Che ti costerà dal 10% al 30% di interessi all’anno.

Una volta risparmiati dai tre ai sei mesi di spese Il tuo fondo di emergenza, Puoi iniziare a depositare denaro in un conto pensionistico fiscalmente favorevole. È qui che inizia la magia.Questi conti, per esempio Ross Irish Republican Army O 401 (k), permettendoti Investire Nel mercato azionario. In questo processo, non è necessario pagare alcuna imposta su questi redditi da investimenti, il che aiuterà i tuoi fondi a crescere più velocemente. Con il Roth IRA, puoi contribuire in USD al netto delle tasse, dopodiché tutto il contenuto dell’account verrà trattenuto da te. Con un 401(k), puoi contribuire con dollari al lordo delle tasse in modo da avere più soldi da investire in anticipo; quando prelevi denaro quando vai in pensione, pagherai le tasse. (Se non sei sicuro se sia meglio pagare le tasse ora o più tardi, puoi coprire le tue scommesse e contribuire al tuo piano pensionistico sponsorizzato dal datore di lavoro e Roth IRA.) La terza opzione, la tradizionale IRA, ti consente di contribuire con dollari al lordo delle tasse come un 401 (k).

Se il tuo reddito è alto e le tue spese sono basse, potresti accumulare abbastanza soldi per andare in pensione in 10 anni. Per la maggior parte delle persone, ci vorranno quasi 40 anni. Ma ad un certo punto, se risparmi e investi regolarmente, dovresti essere in grado di vivere del reddito generato dall’investimento: i soldi risparmiati ti saranno utili.Prima inizi, più tempo per far crescere una piccola somma di denaro attraverso i miracoli complesso.

Linea di fondo

Risparmiare denaro è molto importante.Ti dà tranquillità e offre più scelte per le decisioni che hanno un impatto importante sulla tua vita Qualità della vita, E infine darti la possibilità di andare in pensione.La maggior parte delle persone ricche è attraverso il loro duro lavoro e Risparmio intelligente E decisioni di investimento. Anche tu puoi essere una di queste persone.