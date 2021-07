Perché Wall Street è un attore chiave nell’economia mondiale

Il centro finanziario più importante del mondo? Un posto per il leggendario cucchiaio d’argento e il paracadute d’oro? Il centro del capitalismo crudele? O tutto quanto sopra. Wall Street Per molte persone sono molte cose, e la percezione di cosa significhi veramente dipende da chi chiedi. Sebbene le opinioni delle persone su Wall Street possano essere molto diverse, è indiscutibile che abbia avuto un impatto duraturo non solo sull’economia degli Stati Uniti ma anche sull’economia globale.

Cos’è esattamente Wall Street?

Wall Street in realtà occupa solo pochi isolati entro un miglio da Manhattan a New York City; tuttavia, la sua influenza si diffonde in tutto il mondo. Il termine “Wall Street” è stato originariamente utilizzato per riferirsi a grandi società di brokeraggio indipendenti selezionate che dominano il settore degli investimenti negli Stati Uniti.Ma con i confini tra investimento bancario con Banca commerciale Wall Street, che è stato confuso dal 2008, è un termine collettivo per molte parti coinvolte nell’industria degli investimenti e finanziaria negli Stati Uniti in termini finanziari attuali. Ciò include le più grandi banche di investimento, banche commerciali, hedge fund, fondi comuni di investimento, società di gestione patrimoniale, compagnie assicurative, broker-dealer, commercianti di valuta e materie prime e istituzioni finanziarie.

Sebbene molte di queste entità possano avere sede in altre città come Chicago, Boston e San Francisco, i media si riferiscono ancora all’industria finanziaria e degli investimenti degli Stati Uniti come Wall Street o semplicemente “Wall Street”. È interessante notare che la popolarità del termine “Wall Street” come proxy per l’industria degli investimenti negli Stati Uniti ha portato all’uso di simili “strade” per riferirsi all’industria degli investimenti del paese in alcune città in cui sono concentrate le industrie di investimento. Settore finanziarioAd esempio, Bay Street in Canada e Dara Street in India.

Perché Wall Street ha una così grande influenza?

Gli Stati Uniti sono la più grande economia del mondo, nel 2021 prodotto interno lordo (PIL) 22,67 trilioni di dollari USA, pari al 6,9% Produzione economica globale. La sua dimensione è quasi una volta e mezza la dimensione della Cina, la seconda economia più grande (PIL = 16,64 trilioni di dollari USA nel 2021).secondo Valore di mercato, Gli Stati Uniti sono in una certa misura i più grandi al mondo, rappresentando il 205,97% del valore del mercato interno (a giugno 2021). Il Canada è al secondo posto con il 152,92% e il mercato giapponese è molto più avanti, rappresentando solo più del 124% del valore di mercato.

Wall Street ha un impatto così significativo sull’economia globale perché è il più grande centro commerciale. Mercato finanziario Il paese più ricco del mondo. Wall Street è la sede della storica Borsa di New York, leader indiscusso al mondo per volume medio giornaliero di scambi azionari e capitalizzazione di mercato totale delle sue società quotate.Questo Borsa NasdaqAnche la seconda borsa più grande del mondo ha sede a Wall Street.

In che modo Wall Street ha un tale impatto?

Wall Street influenza l’economia degli Stati Uniti in molti modi, i più importanti dei quali sono i seguenti:

Effetto ricchezza : Borsa attiva Attiva l'”effetto ricchezza” Tra i consumatori, nonostante l’affermazione di alcuni eminenti economisti, questo è più pronunciato durante il boom immobiliare che durante il mercato azionario Mercato in rialzoTuttavia, quando il mercato azionario è in piena espansione ei loro portafogli di investimento hanno raccolto notevoli ritorni, sembra logico che i consumatori possano essere più inclini a concedersi il lusso di beni ingombranti.

La fiducia dei consumatori : Quando generalmente esiste un mercato rialzista stato economico Favorevole alla crescita, i consumatori e le imprese sono fiduciosi nelle loro prospettive future.Quando la loro fiducia è alta, i consumatori tendono ad aumentare la spesa, il che aumenterà l'economia degli Stati Uniti perché spese Circa il 70% di loro.

: Quando generalmente esiste un mercato rialzista stato economico Favorevole alla crescita, i consumatori e le imprese sono fiduciosi nelle loro prospettive future.Quando la loro fiducia è alta, i consumatori tendono ad aumentare la spesa, il che aumenterà l’economia degli Stati Uniti perché spese Circa il 70% di loro. Investimento aziendale: Durante un mercato rialzista, le aziende possono utilizzare i loro titoli costosi per raccogliere fondi, che possono essere utilizzati per acquisire attività o concorrenti. L’aumento degli investimenti delle imprese porterà a una maggiore produzione economica e creerà maggiori opportunità di lavoro.

Banderuola globale

Il mercato azionario e l’economia sono in un rapporto simbiotico. riscontro positivo Squillare. Ma in tempi incerti, l’interdipendenza del mercato azionario e dell’economia in generale può avere gravi effetti negativi.Si considera il forte calo del mercato azionario recessione economicaMa questo non è affatto un indicatore assolutamente affidabile.

Ad esempio, il crollo di Wall Street del 1929 causò Grande Depressione Negli anni ’30, ma il crollo del 1987 non ha innescato una recessione economica. Questa incoerenza ha portato i vincitori del Premio Nobel, Paul Samuelson, Il famoso commento diceva che il mercato azionario aveva previsto nove delle ultime cinque recessioni.

Wall Street guida il mercato azionario statunitense e il mercato azionario statunitense è la banderuola dell’economia globale. 2000-02 e 2008-09 Recessione globale Entrambi hanno avuto origine negli Stati Uniti, rispettivamente, con lo scoppio della bolla tecnologica e il crollo del settore immobiliare.Ma anche Wall Street può esserlo catalizzatore L’espansione globale può essere chiaramente vista da due esempi in questo secolo. L’espansione economica globale nel 2003-07 è iniziata con un forte rimbalzo a Wall Street nel marzo 2003. Sei anni dopo, nella peggiore recessione dalla Grande Depressione degli anni ’30, il massiccio rimbalzo di Wall Street nel marzo 2009 ha iniziato una ripresa dall’abisso economico.

Perché Wall Street reagisce agli indicatori economici

I prezzi delle azioni e di altre attività finanziarie si basano sulle informazioni correnti, utilizzate per formulare alcune ipotesi sul futuro, che a loro volta costituiscono la base per la stima del valore delle attività. Giusto valoreSii a Indicatori economici Il rilascio, se soddisfa le aspettative (o la cosiddetta “previsione di consenso” o “stima media dell’analista”), di solito ha scarso effetto su Wall Street. Ma se funziona molto meglio del previsto, potrebbe avere un impatto positivo su Wall Street. Al contrario, se sarà peggiore del previsto, avrà un impatto negativo su Wall Street. Ad esempio, questo impatto positivo o negativo può essere misurato dalle variazioni degli indici azionari come il Dow Jones Industrial Average o lo Standard & Poor’s 500 Index.

Ad esempio, supponiamo che l’economia degli Stati Uniti sia in declino e che i dati sull’occupazione che dovrebbero essere pubblicati il ​​primo venerdì del prossimo mese mostrano che l’economia ha creato 250.000 posti di lavoro. Ma quando il rapporto sui salari è stato pubblicato, ha mostrato che l’economia ha creato solo 100.000 posti di lavoro. Sebbene un punto dati non formi una tendenza, i dati sull’occupazione deboli possono indurre alcuni economisti e osservatori di mercato di Wall Street a riconsiderare le loro ipotesi sulla crescita futura dell’economia statunitense. Alcune società di strada potrebbero abbassare le loro previsioni per la crescita economica degli Stati Uniti e gli strateghi di queste società potrebbero abbassare l’obiettivo S&P 500.Grande investitore aziendale I clienti di queste società di strada possono rinunciare ad alcune Posizione lunga Dopo aver ricevuto le loro previsioni ribassate. Questa serie di vendite a Wall Street potrebbe far chiudere bruscamente l’indice azionario quel giorno.

Perché Wall Street reagisce alla performance aziendale

La maggior parte delle grandi e medie imprese ne copre poche Analista di ricerca Una persona alle dipendenze di una società di Wall Street. Questi analisti hanno una conoscenza approfondita delle società che coprono e sono ricercati dagli investitori istituzionali “buyer” (fondi pensione, fondi comuni, ecc.) per le loro analisi e approfondimenti. Parte del lavoro di ricerca dell’analista è dedicato allo sviluppo di modelli finanziari per le società che coprono e all’utilizzo di questi modelli per generare previsioni trimestrali (e annuali) e utili per azione per ciascuna società.Fatturato medio trimestrale degli analisti e Utile per azione (EPS) La previsione per una particolare azienda è chiamata “stima di strada” o “previsione di strada”.

Pertanto, quando una società riporta i suoi risultati trimestrali, se i dati relativi ai ricavi e all’utile per azione riportati corrispondono alle stime di Wall Street, si ritiene che la società sia in linea con le stime o le aspettative di Wall Street.Ma se l’azienda supera o manca Aspettative di strada, La risposta al prezzo delle sue azioni potrebbe essere eccezionale. Una società che supera le aspettative di Wall Street di solito vedrà aumentare il prezzo delle sue azioni, mentre una società deludente potrebbe vedere il suo prezzo delle azioni precipitare.

Critiche a Wall Street

Alcune critiche a Wall Street includono:

Questo è un mercato truccato: Sebbene Wall Street operi in condizioni di parità per la maggior parte del tempo, le convinzioni del co-fondatore del Galleon Group Raj Rajaratnam e di diversi SAC Capital Advisors affare segreto Le commissioni rafforzano la percezione in alcune aree che il mercato viene manipolato.

Sebbene Wall Street operi in condizioni di parità per la maggior parte del tempo, le convinzioni del co-fondatore del Galleon Group Raj Rajaratnam e di diversi SAC Capital Advisors affare segreto Le commissioni rafforzano la percezione in alcune aree che il mercato viene manipolato. Incoraggia l’assunzione di rischi propensi: Il modello di business di Wall Street incoraggia l’assunzione di rischio parziale perché i trader possono trader lucro Se le loro scommesse con leva sono corrette, non devono sopportare le enormi perdite che risulterebbe se si sbagliassero. Si ritiene che l’eccessiva assunzione di rischi abbia portato al crollo dei titoli garantiti da ipoteca nel 2008-09.

Il modello di business di Wall Street incoraggia l’assunzione di rischio parziale perché i trader possono trader lucro Se le loro scommesse con leva sono corrette, non devono sopportare le enormi perdite che risulterebbe se si sbagliassero. Si ritiene che l’eccessiva assunzione di rischi abbia portato al crollo dei titoli garantiti da ipoteca nel 2008-09. I derivati ​​di Wall Street sono armi di distruzione di massa: Warren Buffett ha emesso un avvertimento nel 2002 I derivati ​​sviluppati da Wall Street sono armi finanziarie di distruzione di massa. Si scopre che questo è stato il caso durante il crollo immobiliare degli Stati Uniti Titoli garantiti da ipoteca In caduta libera.

Warren Buffett ha emesso un avvertimento nel 2002 I derivati ​​sviluppati da Wall Street sono armi finanziarie di distruzione di massa. Si scopre che questo è stato il caso durante il crollo immobiliare degli Stati Uniti Titoli garantiti da ipoteca In caduta libera. Wall Street può mettere in difficoltà l’economia: Come accennato prima, come in La grande recessione 2008-09.

Come accennato prima, come in La grande recessione 2008-09. Troppo grande per cadere Il salvataggio richiede i fondi dei contribuenti: Se è necessario un salvataggio, le banche e le società giganti di Wall Street ritenute “troppo grandi per fallire” avranno bisogno dei fondi dei contribuenti.

Se è necessario un salvataggio, le banche e le società giganti di Wall Street ritenute “troppo grandi per fallire” avranno bisogno dei fondi dei contribuenti. Disconnettersi dalla strada principale : Molte persone pensano che Wall Street sia un posto non necessario intermediario Sebbene non creassero valore per l’economia reale come fece Main Street, i loro stipendi erano alti.

: Molte persone pensano che Wall Street sia un posto non necessario intermediario Sebbene non creassero valore per l’economia reale come fece Main Street, i loro stipendi erano alti. Wall Street ha suscitato la gelosia di alcune persone e la rabbia di molti: Un milione di dollari USA spesa Questo è molto comune a Wall Street e ha causato la gelosia di alcune persone e la rabbia di molte persone, specialmente dopo la recessione del 2008-09.Ad esempio, “Occupy Wall Street” ha affermato nel suo manifesto che “sta contrastando le forze corruttrici delle principali banche e multinazionali sul processo democratico, e Wall Street sta creando un Collasso economico Ciò ha portato alla peggiore recessione da generazioni. “

Linea di fondo

Wall Street è composta dalla più grande borsa valori, dalla più grande società finanziaria e ha migliaia di dipendenti. In quanto centro commerciale della più grande economia mondiale, Wall Street ha un impatto duraturo non solo sull’economia degli Stati Uniti, ma anche sull’economia globale.