Pershing Square di Ackerman in trattative per acquisire una quota del 10% in Universal Music Reuters

In un documento rilasciato prima dell’assemblea degli azionisti di Vivendi prevista per giugno, Vivendi ha affermato che Universal sta attirando l’interesse di potenziali investitori e può vendere alcune delle sue azioni a “Strategic” prima della distribuzione delle azioni di Universal.

Guggenheim Investments, l’hedge fund The Baupost Group e Wells Capital Management sono i maggiori investitori in Pershing Square Tontine.

SPAC come Pershing Square Tontine hanno raccolto fondi in un’offerta pubblica iniziale con lo scopo di fondersi con una società privata. Per le società private, questo processo è un’altra opzione per quotare le proprie azioni attraverso un’IPO.

(Reuters)-Pershing Plaza Tontian Holdings del miliardario William Ackerman sta negoziando per acquisire una quota del 10% di Universal Music Group per circa 4 miliardi di dollari, ha confermato venerdì il proprietario della casa discografica Vivendi (OTC) :).

