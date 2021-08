Personale medico e soccorritori si sono precipitati nella zona del terremoto ad Haiti prima della tempesta Reuters

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

5/5 © Reuters. Il 15 agosto 2021, dopo un terremoto di magnitudo 7,2 avvenuto a Les Cayes, ad Haiti, una macchina pesante ha rimosso i detriti dalla casa. REUTERS/Estailove St-Val



2/5

Laura Gottesdiener

Port-au-Prince (Reuters)-Prima della tempesta di lunedì, medici e soccorritori hanno preso in fretta e furia un volo o un mezzo di trasporto per il sud-ovest di Haiti, nelle aree rase al suolo dal violento terremoto che ha causato la morte di almeno 1.297 persone e migliaia di feriti.

Il terremoto di magnitudo 7,2 di sabato ha distrutto migliaia di case ed edifici in questo paese estremamente povero, che si sta ancora riprendendo da un altro grave terremoto https://www.reuters.com/world/americas/haitians-quake -reawakens-trauma-disaster-decade – ago-2021-08-15 11 anni fa, il mese scorso il suo presidente Jovenel Moise è stato assassinato.

La città di Lekay e le aree circostanti sono state le più colpite, esercitando un’enorme pressione sugli ospedali locali, alcuni dei quali sono stati gravemente danneggiati dal terremoto.

Il primo ministro Ariel Henry ha detto che non c’è tempo da perdere.

Ha scritto su Twitter: “Da questo lunedì accelereremo il ritmo. Accelereremo la fornitura di assistenza”. “Decuplicare i nostri sforzi per aiutare il maggior numero possibile di vittime”.

Lunedì, l’aeroporto di Port-au-Prince era pieno di personale medico e soccorritori, e le squadre umanitarie su aerei charter nazionali e privati ​​erano piene di rifornimenti per il sud.

A causa di mesi di disordini politici ad Haiti, l’accesso alla regione è diventato complicato, il che ha permesso alle bande di controllare l’accesso chiave a parti del paese.

Le Nazioni Unite chiedono l’istituzione di un “corridoio umanitario” https://www.reuters.com/world/americas/un-calls-haiti-humanitarian-corridor-gang-held-areas-2021-08-15 per consentire aiuti da controllare attraverso le bande Territorio.

I soccorritori stanno correndo per recuperare il ritardo con l’arrivo della depressione tropicale Grace, che lunedì scorso si è spostata dalla costa meridionale di Hispaniola a quella ovest-nord-ovest, che Haiti condivide con la vicina Repubblica Dominicana.

Secondo le previsioni del National Hurricane Center (NHC), Grace attraverserà direttamente le aree direttamente colpite dal terremoto e potrebbe inondare queste aree con forti piogge. Lunedì scorso, il cielo a Port-au-Prince era ancora sereno.

Molti haitiani che hanno perso la casa dormono all’aperto e molti di loro hanno traumatizzato i ricordi del terremoto di magnitudo 7 avvenuto vicino alla capitale Port-au-Prince 11 anni fa.

Jerry Chandler, direttore dell’Agenzia di protezione civile haitiana, ha affermato che a causa dell’aumento del rischio di malattie trasmesse dall’acqua come il colera, migliaia di persone che dormono per strada saranno esposte alla pioggia.

“Abbiamo un problema serio”, ha detto Chandler domenica.

Ha detto che navi ed elicotteri sono usati per trasportare gli aiuti, ma il governo sta lavorando duramente per stabilire un accesso stradale sicuro. Le forniture iniziali sono state consegnate via terra.

A Jeremie, a nord-ovest di Les Cayes, i medici sono stati costretti a curare i pazienti feriti su barelle ospedaliere sotto gli alberi e sui materassi lungo la strada.

Anche chiese, alberghi e scuole sono state gravemente danneggiate o distrutte dal terremoto. L’Agenzia della Protezione Civile ha dichiarato che circa 13.694 case sono state distrutte e il numero delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente.

A Les Cayes, una città di mare con circa 90.000 persone, i soccorritori in caschi rossi e tuta blu hanno estratto i corpi dalle intricate macerie di un edificio, mentre un vicino escavatore meccanico giallo stava aiutando a spostare le macerie.

I paesi vicini si sono affrettati a consegnare cibo e medicine. La Colombia ha inviato personale di ricerca e soccorso. Il presidente messicano Andres Manuel López Obrador ha dichiarato lunedì mattina che il Messico continuerà a fornire sostegno ad Haiti.

Il direttore dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID), Samantha Power, ha affermato che gli Stati Uniti hanno fornito importanti forniture e dispiegato una squadra di ricerca e soccorso urbana di 65 membri dotata di attrezzature specializzate.

Poiché le reti telefoniche nelle aree più remote sono state interrotte, si prevede che il bilancio delle vittime aumenterà. Alix Percinthe dell’organizzazione benefica ActionAid ha affermato che nei villaggi difficili da raggiungere molte case sono fragili e costruite su pendii soggetti a frane.