Persone che usano NFT Magic Touch. La cifra da 2,5 miliardi di dollari è una celebrità o un vero artista? Da DailyCoin

Le vendite di NFT nella prima metà del 2021 sono state pari a 2,5 miliardi di dollari.

Celebrità e influencer sociali hanno utilizzato NFT come strumento di marketing e un nuovo modo di generare reddito.

Le industrie non regolamentate hanno maggiori probabilità di assorbire nuove tecnologie, fornendo così flussi di capitale aggiuntivi ai loro partecipanti.

La distruzione causata dalla NFT rappresenta l’impatto della tecnologia sull’innovazione dell’artista.

La rivoluzione digitale in campo culturale appare all’apice della digitalizzazione. Piattaforme come Soundcloud e Behance hanno creato una nuova direzione di responsabilizzazione finanziaria per i partecipanti nel campo creativo. Poiché la criptovaluta ha esteso i suoi tentacoli alla fase mainstream, uno dei suoi casi d’uso ha immediatamente attirato l’attenzione della gente. Ci sono voluti 4 anni prima che NFT entrasse in uno stato di bolla dopo che CryptoKitties ha suscitato curiosità bloccando la rete. Ora, NFT può essere venduto alla casa d’aste Christie’s per $ 69 milioni, rompendo i nuovi dati finanziari trimestrali.

Le vendite NFT sono semplicemente fantastiche

DappRadar riporta che le vendite di NFT hanno raggiunto la soglia dei 2,5 miliardi di dollari nella prima metà del 2021. Al contrario, le vendite nello stesso periodo del 2020 sono state di soli 13,4 milioni di dollari, una crescita straordinaria. Inoltre, i rapporti della stessa fonte hanno indicato che i risultati del secondo trimestre sono stati i più alti di sempre, per un totale di 1,24 miliardi di dollari.

L’attività NFT è lontana dal raggiungere il suo picco a maggio, sebbene il numero di portafogli attivi unici sia aumentato del 151,89% dall’ultimo trimestre. Poiché il valore totale delle vendite si è ridotto e il mercato delle criptovalute si è deteriorato, NFT unici come CryptoPunks vendono per $ 11,8 milioni, mentre i dati di vendita per NBA TopShots sono diminuiti.

NFT è un investimento speculativo, simile a qualsiasi altra transazione di criptovaluta, e le loro opinioni si basano su “ipotesi” tecnologiche. Tuttavia, mercati come Rarrible, NBA Top Shot e OpenSea sono diventati il ​​centro delle transazioni NFT nel 2021.

Come ha sottolineato NonFungible, ogni settore ha partecipato al boom NFT, con personalità e marchi noti che occupano una posizione centrale, contribuendo a promuovere l’espansione del mercato dedicato.

d’altro canto

Le NFT possono inconsapevolmente creare un mercato non regolamentato in cui le persone possono vendere opere rubate e trarne profitto.

Il mercato NFT è diventato un gioco speculativo più estremo del normale mercato dell’arte.

Influencer e artisti possono produrre nuovi prodotti per il mercato o venderli come NFT.

L’NFT venduto è una copia digitale, con una riga di codice che non può giustificare il suo prezzo elevato.

NFT: uno strumento per fare soldi per gli influencer

Gli influencer fungono da cartelloni pubblicitari digitali e gli artisti sono considerati influencer dai consumatori. NFT promette di entrare nell’economia dei creatori senza censura e gratificante finanziariamente. DappRadar riporta che le vendite di NFT sono passate da NFT uniche e costose a NFT a basso prezzo e “più frequenti”.

Sia le celebrità che gli artisti usano NFT come un modo per aumentare le loro entrate vendendo opere probabilmente uniche. I Kings of Leon sono stati la prima band a pubblicare un album con NFT e un altro artista Grimes ha scelto di vendere NFT nel suo formato pittorico unico.

Taco Bell, il CEO di Twitter, Jack Dorsey, Paris Hilton e persino un’azienda di carta igienica sono tutti coinvolti in NFT. NFT è senza dubbio equivalente alle transazioni crittografate, ma con distorsioni insostituibili, fornisce agli acquirenti un valore intrinseco aggiuntivo.

Introduci l’NFT(P) di Charmin. A volte una migliore esperienza in bagno va oltre la seduta, motivo per cui è stata lanciata la prima arte NFT del marchio di carta igienica! Usa il link sottostante per fare offerte per l’arte digitale. Dona tutti i proventi a @directrelief! https://t.co/hZkNwEWbDG pic.twitter.com/uJgWtPQDvy -Charmin (@Charmin) 17 marzo 2021

NFT annuncia un cambiamento di paradigma verso l’economia creativa. Come altre piattaforme dirompenti, enormi vendite sono generate da piattaforme i cui prodotti sono preziosi agli occhi degli acquirenti. Artisti e celebrità dei media svolgono il ruolo di influencer proprio come gli artisti. Inoltre, le persone con un ampio seguito possono facilmente promuovere il proprio lavoro, distogliendo così l’attenzione dal vero valore che NFT apporta ai creatori.

Gli acquirenti seguono sempre le tendenze del mercato e l’acquisto è un clamore piuttosto che qualitativo. In un articolo di The Atlantic, Anil ha sostenuto che il sogno di dare potere agli artisti di tutte le classi è stato oscurato dal “clamore disponibile in commercio”. Inoltre, sebbene le NFT aiutino gli artisti a sbarazzarsi delle tradizionali forme di vendita/acquisto, conferiscono personalità piuttosto che un singolo comportamento sconosciuto.

In ogni caso, i giovani artisti si stanno unendo a piattaforme come Rarible e OpenSea per lanciare i loro NFT. Per catalizzare ciò, il prezzo del casting di NFT è diminuito a causa dell’aggiornamento di Ethereum. Non è chiaro quale popolazione di artisti rappresenti la maggior parte delle vendite. In effetti, gli artisti con grandi fan possono utilizzare NFT come strumento di marketing promuovendo la scarsità. D’altra parte, gli artisti normali possono intraprendere azioni simili, ma l’impatto sul pubblico è notevolmente ridotto.

NFT ha indubbiamente sovvertito le opinioni degli artisti sulle opportunità finanziarie e su come la proprietà gioca un ruolo nella nuova economia digitale.L’arte americana afferma che coloro che cercano asilo nel NFT troveranno un

“Mancanza di regolamentazione e proprietà poco chiara dei diritti di proprietà intellettuale.” Il risultato delle opinioni attuali è che NFT sta trasformando l’arte in un gioco speculativo più duraturo che mai, in cui i vincitori sono quelli i cui risultati non dipendono da interessi finanziari .

