Petrolio in rialzo, la paura del Covid limita gli utili Investing.com

Ancora più importante, il presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha avvertito giovedì che una nuova ondata di pandemie potrebbe rappresentare un rischio per la ripresa economica della zona euro. Bloomberg ha anche riferito che la Cina ha fornito petrolio da azioni statali alla più grande raffineria del paese all’inizio di questo mese per frenare gli aumenti dei prezzi.

L’Organizzazione panamericana della sanità ha dichiarato mercoledì che le Americhe stanno affrontando una pandemia non vaccinata perché ha avvertito che i casi nei paesi con bassi tassi di vaccinazione stanno aumentando in modo significativo.

In altre parole, l’aumento dei casi di Covid-19 continuerà a smorzare il sentimento del mercato, soprattutto da quando il cambiamento del delta originariamente scoperto in India è entrato negli Stati Uniti. Anthony Fauci, uno dei massimi esperti di malattie infettive degli Stati Uniti, ha dichiarato martedì che ora causa oltre l’80% dei nuovi casi di Covid-19 negli Stati Uniti.

Inoltre, “Riteniamo che l’ultimo accordo tra l’OPEC+ per aumentare la produzione ed estendere ulteriormente l’accordo fino al 2022 sia vantaggioso perché riduce il rischio di una rottura dell’accordo più ampio, riducendo così al minimo la possibilità di una guerra dei prezzi”, ha affermato l’analista. In una nota dell’ING.

I dati rilasciati dalla US Energy Information Administration mercoledì hanno mostrato che a partire dal 16 luglio, c’è stato un aumento di oltre 2 milioni di barili la scorsa settimana, ponendo fine a un calo di otto settimane. Di solito questo è considerato negativo per il mercato, ma i dati EIA mostrano anche 121,00 barili di importazioni di greggio, indicando che la domanda è ancora elevata durante la stagione estiva di guida.

