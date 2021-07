Petrolio in rialzo, ma su Investing.com persistono i timori per il COVID-19

Tuttavia, alcuni investitori hanno avvertito che l’aumento dell’offerta OPEC+ non sarà sufficiente per compensare l’imminente carenza di offerta. L’ultima epidemia di COVID-19 mostra anche che le prospettive per la domanda di carburante rimarranno sbilanciate per qualche tempo.

La ripresa economica iniziata con il COVID-19 all’inizio del 2021 ha consentito al petrolio di raggiungere livelli record in sette degli ultimi otto mesi. Tuttavia, la recente epidemia di virus e la reimplementazione di misure restrittive in alcuni paesi hanno indebolito questi risultati.

Con le rinnovate misure di blocco in alcuni paesi, l’epidemia globale di COVID-19 continua a gettare un’ombra sulle prospettive della domanda di carburante. Anche dopo che la maggior parte delle restrizioni COVID-19 è stata revocata lunedì, il numero di casi giornalieri di COVID-19 nel Regno Unito è ancora in aumento, spingendo gli Stati Uniti ad avvertire i propri cittadini di non recarsi nel Paese. , Prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo il 23 luglio.

