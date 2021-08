Pfizer e Moderna aumentano il prezzo del vaccino contro il Covid in UE

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Mentre l’Europa lotta con interruzioni della fornitura e preoccupazioni per gli effetti collaterali dei prodotti della concorrenza, Pfizer ha aumentato il prezzo del suo vaccino contro il Covid-19 di oltre un quarto e ha aumentato il prezzo di Moderna di un decimo nell’ultimo contratto di fornitura dell’UE sopra.

Queste organizzazioni genereranno decine di miliardi di dollari di entrate quest’anno, poiché hanno firmato nuovi accordi con paesi desiderosi di garantire una fornitura di vaccini potenzialmente potenziata per far fronte alla diffusione del virus delta altamente infettivo.

Dopo che la terza fase della sperimentazione, i dati hanno mostrato che il loro vaccino con RNA messaggero era più efficace dei vaccini più economici sviluppati da Oxford/AstraZeneca e Johnson & Johnson, i termini dell’accordo raggiunto quest’anno sono stati rispettati entro il 2023. 2,1 miliardi di iniezioni. .

Secondo alcuni contratti visionati dal Financial Times, il nuovo prezzo delle iniezioni Pfizer è di 19,50 euro, contro i 15,50 euro precedenti.

Secondo il contratto, il prezzo di Moderna jab è di US $ 25,50 per dose, che è superiore ai circa 19 euro (US $ 22,60) nella prima transazione di acquisto che le persone che hanno familiarità con la questione hanno detto, ma inferiore ai $ 28,50 precedentemente concordati perché dell’aumento degli ordini Segnalare un funzionario vicino alla trattativa.

Il funzionario ha dichiarato che queste aziende hanno usato il loro potere di mercato e hanno adottato “la solita retorica farmaceutica”. .. I vaccini sono efficaci, quindi aggiungono ‘valore’. ”

Pfizer ha migliorato la sua guida annuale la scorsa settimana Reddito del vaccino Dopo che le vendite sono quasi raddoppiate nel secondo trimestre, le vendite dell’obiettivo sono diminuite di quasi un terzo a $ 33,5 miliardi.

L’amministratore delegato Albert Bourla ha dichiarato che i prezzi nei paesi ad alto reddito sono “comparabili”, con i paesi a medio reddito che applicano circa la metà delle tasse e i paesi a basso reddito che pagano i costi.

Pfizer condivide i profitti con il suo partner tedesco BioNTech e prevede di aumentare i prezzi dopo la fine della pandemia.

Secondo le previsioni compilate per il Financial Times, il divario di reddito tra i vaccini mRNA e i vaccini più tradizionali contenenti proteine ​​virali o virus inattivati ​​si allargherà ulteriormente il prossimo anno. Via Airfinity.

La società di consulenza in scienze della vita prevede che le vendite di Pfizer raggiungeranno i 56 miliardi di dollari USA, mentre le vendite di Moderna raggiungeranno i 30 miliardi di dollari USA perché dominano il mercato ad alto reddito.

Il vaccino contro il Covid di Moderna è il suo primo prodotto approvato in commercio © Jens Schlueter/Getty

Il vaccino prodotto da Oxford/AstraZeneca ha un prezzo di costo ed è il più grande vaccino fornito ai paesi a basso reddito.Le vendite dovrebbero aumentare a 15 miliardi di dollari l’anno prossimo.

Il contratto dell’UE è stato firmato in un momento complicato in cui è stato lanciato il vaccino dell’UE perché ha dovuto affrontare problemi di fornitura da parte di AstraZeneca e Johnson & Johnson, poiché le autorità sanitarie hanno indagato sui collegamenti sospetti tra i loro vaccini e rari coaguli di sangue.

Anche Bruxelles Lotta alle critiche Gli stati membri guidati dall’Austria hanno accusato la Commissione europea di distribuzione “ingiusta” del vaccino, ritenendo che il sistema dell’UE abbia causato carenze di approvvigionamento in alcuni paesi.

I funzionari hanno affermato che la Commissione europea e i governi dell’UE hanno concordato di pagare prezzi più elevati per garantire la conferma della fornitura degli impianti di produzione europei.Il nuovo prezzo di Pfizer è lo stesso del prezzo concordato all’inizio di quest’anno dose di 10m, Il funzionario ha detto.

Un funzionario ha affermato che i dipendenti che lavorano per Moderna sono stati particolarmente “ridicoli e arroganti” quando hanno a che fare con il comitato, il che ha evidenziato la loro precedente mancanza di esperienza negli affari del governo.

Il vaccino contro il Covid di Moderna è stato il suo primo prodotto approvato in commercio, la società non ha risposto a una richiesta di commento sui dettagli dei prezzi dell’UE, ma ha sottolineato che l’accordo su piccoli volumi precedentemente divulgato sarà eseguito a un prezzo più elevato. Ha ribadito che mira a fornire a “tutte le popolazioni” vaccini efficaci e convenienti.

Financial Times Il rapporto dell’anno scorso Moderna inizialmente offriva agli acquirenti, compresa l’Unione Europea, un prezzo di almeno due cifre in dollari per ogni corso.

Il comitato ha affermato che Bruxelles si riserva il diritto a ulteriori 1,8 miliardi di dosi di vaccino Pfizer, “per essere preparati quando è necessaria un’iniezione di richiamo e se abbiamo bisogno di un vaccino aggiuntivo in una situazione variante”. Pfizer ha rifiutato di commentare i prezzi, citando la riservatezza.