Pfizer, Exxon Mobil, Lyft sono crollati – e altre cose che sono successe in borsa lunedì

Con i dati economici globali che mostrano che Delta Air Lines ha promosso la ripresa ma non è finita, il mercato azionario sembra destinato a continuare il rally di venerdì.

Pfizer

scorta,

Exxon Mobile,

insieme a

sollevamento

Si sta muovendo.

questo

Dow Jones Industrial Average

È aumentato di 172,59 punti, o 0,5%, mentre

Indice Standard & Poor’s 500

In aumento dello 0,6% e

Indice composito Nasdaq

Aumento dello 0,9%.

Lo slancio viene da Raduno di venerdì Esiste ancora dopo aver riconsiderato nel fine settimana. Il rimbalzo è iniziato dopo che il presidente della Fed di Dallas Rob Kaplan ha dichiarato che se la variante del Delta del Covid-19 avesse causato troppi danni all’economia, avrebbe riconsiderato le sue opinioni su quanto velocemente la Fed dovrebbe ridurre gli acquisti di obbligazioni.

Ci sono anche segnali che l’economia globale sarà in grado di resistere alla diffusione delle variabili Delta. L’indice dei responsabili degli acquisti dell’UE ad agosto è stato di 59,5, leggermente inferiore al previsto 59,7, ma la lettura ha comunque mostrato una costante espansione dell’attività economica. Gli investitori sono alla ricerca di segnali che la crescita economica globale non sia stata fortemente influenzata dalla variante Delta. Debole domanda in alcune regioni,Nel frattempo anche Bloccare la catena di approvvigionamento.

Tom Essaye, fondatore di Sevens Report Research, ha scritto: “A causa dello slancio di rimbalzo di venerdì e del misto (ma non male) del PMI globale), i prezzi dei futures sono leggermente aumentati”.

Con i prezzi del petrolio greggio in aumento del 4,5% a 64,91 dollari USA al barile, ExxonMobil (XOM) è aumentato del 3,1% e

Chevron

(CVX), in aumento del 2,5%.

Ecco sei titoli che si sono mossi nella tendenza pre-mercato lunedì:

Le azioni di Pfizer (PFE) sono aumentate del 3,2% a causa della Food and Drug Administration Dovrebbe approvare completamente il suo vaccino contro il Covid-19Il vaccino è stato autorizzato per l’uso in emergenza nel 2020.

Intrattenimento AMC

(AMC) è aumentato del 3,6%. Questo è il nome più popolare su StockTwits.

Paypal

(PYPL) le azioni sono aumentate dell’1,6% perché la società consentirà ai clienti del Regno Unito Compra e vendi criptovalute.

Jingdong

(JD) Il prezzo delle azioni è aumentato dell’1,5% Oltre la stima Ricavi e utili per azione.

Lyft (LYFT) è sceso solo dello 0,2% dopo essere sceso del 4,6% nel trading pre-mercato, mentre

Uber

(UBER) è aumentato dello 0,3% dopo essere sceso del 2,9% Il giudice della California ha stabilito che la Proposition 22 è incostituzionale.

