Philip Morris fa un’offerta per il gruppo britannico di inalatori Vectura

Domenica, quando Philip Morris International ha aumentato la sua offerta a oltre 1 miliardo di sterline, la lotta tra i proprietari di sigarette Marlboro e un gruppo di private equity per il controllo del produttore britannico di inalatori Vectura si è intensificata.

L’offerta di PMI di 165 pence per azione è stata fatta due giorni dopo dal gruppo di private equity americano Carlyle Ha aumentato la sua offerta Vectura, con sede nel Wiltshire, costa 155 pence per azione.

Questa proposta ha ottenuto il sostegno del consiglio di amministrazione di Vectura e di un gruppo di investitori che possiede l’11,2% di Vectura, tra cui Axa Investment Management.

L’offerta di PMI valutava il capitale di Vectura a 1,02 miliardi di sterline, mentre la valutazione di Carlyle era di 928 milioni di sterline. L’ultima serie di offerte è accompagnata da una retorica sempre più acuta tra i potenziali acquirenti.

Nel modello di private equity, di solito le aziende vengono vendute di nuovo entro circa cinque anni dall’acquisizione, PMI ha affermato che la propria strategia è “guidata da un impegno a lungo termine nella trasformazione del proprio business, piuttosto che alla ricerca di guadagni ed efficienze a breve termine”.

Carlyle ha dichiarato venerdì che al momento della sua offerta di 155 pence, i direttori di Vectura erano consapevoli “dell’incertezza riportata nell’impatto sul più ampio stakeholder di Vectura perché la società potrebbe essere di proprietà di PMI”.

Gli sforzi di PMI per acquisire Vectura sono stati criticati dagli attivisti contro il fumo.Vectura sviluppa farmaci e dispositivi per aiutare a risolvere i problemi respiratori.

PMI ha cercato di diversificare i suoi cosiddetti prodotti “oltre la nicotina” e ha dichiarato domenica che l’acquisto di Vectura farà parte di questa strategia.

Il mese scorso il CEO di PMI Jacek Olczak ha dichiarato che il marchio di sigarette Marlboro lo farà Scomparso dagli scaffali britannici Entro 10 anni.

Il prezzo delle azioni di Vectura ha chiuso venerdì a poco meno di 164 pence, superiore al livello di offerta di Carlyle, indicando che gli azionisti potrebbero essersi aspettati che la guerra delle offerte continuasse. Il gruppo sanitario ha generato 190,6 milioni di sterline di entrate nel 2020, con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente.

Questo è l’ultimo sviluppo nella battaglia durata mesi tra concorrenti. Carlyle ha offerto 136 pence per azione a maggio e PMI ha offerto 150 pence il mese scorso.

Vectura e Carlyle hanno rifiutato di commentare.

Il gruppo di private equity ha intensificato i suoi tentativi di acquisire aziende sanitarie europee. L’anno scorso, ha assunto l’ex chief financial officer di GlaxoSmithKline Simon Dingemans per supervisionare le acquisizioni britanniche e le transazioni sanitarie in tutta la regione.