Philip Morris lancia l’anti-offerta contro l’esperto di inalatori Vectura

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Philip Morris International ha lanciato un’offerta per Vectura, specialista in inalatori quotata a Londra, mentre l’azienda del tabacco sta cercando di espandersi nel settore sanitario.

Il prezzo di PMI di 150p per azione è del 10% superiore al prezzo Vectura ha accettato Con il gruppo di private equity Carlyle. Il titolo è aumentato di quasi il 9% quest’anno, chiudendo a 135,6 pence giovedì e salendo di oltre il 12% a 152,9 pence venerdì mattina.

La società ha dichiarato in una dichiarazione che gli amministratori di Vectura hanno ritirato il sostegno all’offerta di acquisto di Carlyle e aggiorneranno l’assemblea degli azionisti tenutasi lunedì.

PMI sta cercando di espandersi dal tabacco e dalla nicotina ai prodotti sanitari e per la salute. Nel febbraio di quest’anno, ha annunciato un piano per generare almeno 1 miliardo di dollari di reddito netto annuo dai suoi cosiddetti prodotti “oltre la nicotina” entro il 2025 e ha identificato la somministrazione di farmaci respiratori come un obiettivo centrale.

Vectura è una delle poche aziende che produce apparecchiature che forniscono una varietà di terapie inalatorie complesse.

Con l’aggiunta di private equity e altri gruppi, la concorrenza per i prodotti sanitari si è recentemente intensificata. Cerca maiuscole A causa della pandemia di coronavirus e dell’incertezza della Brexit, le valutazioni sono state ridotte.

Il gruppo acquirente è interessato ai settori farmaceutico e sanitario perché è considerato più resistente alle crisi economiche ed è più probabile che tragga beneficio dai cambiamenti demografici come l’invecchiamento della popolazione.