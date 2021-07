Pianificare la strada per il successo

Questo canale È una modalità grafico potente ma spesso trascurata che combina varie forme di analisi tecnica per fornire ai trader potenziali punti per entrare e uscire dalle transazioni e controllare i rischi. Il primo passo è imparare a identificare i canali.I passaggi successivi includono la determinazione di quando e dove inserire la transazione e dove collocare Stop loss ordine, E dove trarre profitto.

Punti chiave Puoi disegnare canali di trading sul grafico per aiutarti a visualizzare la tendenza al rialzo e al ribasso di azioni, materie prime, ETF o coppie di valute estere.

I trader utilizzano anche i canali per identificare potenziali punti di acquisto e vendita, oltre a fissare obiettivi di prezzo e punti di stop-loss.

Il canale ascendente è inclinato verso l’alto in un trend rialzista, mentre il canale discendente è inclinato verso il basso in un trend ribassista.

Altri indicatori tecnici come il volume degli scambi possono migliorare i segnali generati dai canali di trading.

La durata del canale aiuterà a determinare la forza potenziale del trend.

Caratteristiche del canale

Nel contesto dell’analisi tecnica, un canale appare quando il prezzo di un bene si muove tra due linee di tendenza parallele.Connessione della linea di tendenza superiore Altalena in alto Prezzo, mentre la linea di tendenza inferiore si collega Oscillare bassoIl canale può essere inclinato in alto, in basso o lateralmente sul grafico.

Se il prezzo sfonda il canale di trading al rialzo, questa mossa potrebbe indicare che il prezzo aumenterà ulteriormente.Ad esempio, la figura seguente mostra un canale e scoppiare Nel Gruppo Hyatt Hotel (H) Azioni. D’altra parte, se il prezzo scende al di sotto del fondo del canale, il calo indica che potrebbero esserci più vendite.

La tecnologia del canale di trading è solitamente più efficace per un numero medio di azioni volatilitàQuesto è importante per determinare l’ammontare del profitto che può essere ottenuto dalla transazione. Ad esempio, se la volatilità è bassa, il canale non sarà grande, il che significa che il potenziale profitto è piccolo. I canali più grandi sono solitamente associati a una maggiore volatilità, il che significa maggiori profitti potenziali.

Tipo di canale

Un canale contiene almeno quattro punti di contatto, perché abbiamo bisogno di almeno due punti bassi per connetterci tra loro e due punti alti per connetterci tra loro. In linea di massima ne esistono di tre tipi:

Il canale inclinato verso l’alto è chiamato Canale ascendente. Il canale inclinato verso il basso è Canale a valleI canali ascendente e discendente sono anche chiamati canali di tendenza perché il prezzo è più dominante in una direzione. Un canale con una linea di tendenza orizzontale è chiamato canale orizzontale, Intervallo di trading, O rettangolo.

Acquista o accorcia il canale

I canali a volte possono fornire punti di acquisto e vendita e ci sono diverse regole di ingresso lungo o corto posizione:

Quando il prezzo raggiunge la parte superiore del canale, vendi le tue posizioni lunghe e/o corte esistenti.

Quando il prezzo è nel mezzo del canale, se non fai trading, non fare nulla o mantieni il tuo trade attuale.

Quando il prezzo raggiunge il fondo del canale, copertina Le tue posizioni corte e/o lunghe esistenti.

Ci sono due eccezioni a queste regole:

Se il prezzo supera la parte superiore o inferiore del canale, il canale non è più completo. Non effettuare altre transazioni finché il nuovo canale non si sviluppa. Se il prezzo si sposta a lungo tra i canali, potrebbe essere stabilito un nuovo canale più stretto. A questo punto, entra o esci vicino all’estremità del passaggio più stretto.

In un canale ascendente, concentrati sull’acquisto vicino alla parte inferiore del canale e sull’uscita vicino alla parte superiore. A causa della tendenza al rialzo, si prega di prestare attenzione allo shorting. Ad esempio, NVIDIA Corporation (Nvidia) condividilo.

Durante il canale discendente, concentrati sul cortocircuito vicino alla parte superiore del canale e sull’uscita vicino al fondo. Fai attenzione a partire lungo nel canale discendente, perché la tendenza è al ribasso.

Altre forme analisi tecnica A volte utilizzato per migliorare la precisione del segnale dal canale e verificare la forza complessiva del movimento verso l’alto o verso il basso. Alcuni altri strumenti utilizzati nelle transazioni di canale includono:

Questo Media mobile convergenza divergenza (MACD) è solitamente vicino allo zero nel canale orizzontale. La linea MACD che attraversa la linea del segnale può anche indicare potenziali operazioni lunghe vicino alla parte inferiore del canale o operazioni corte vicino alla parte superiore del canale.

Un tipo Crossover casuale Ran Può anche indicare un’opportunità di acquisto nella parte inferiore del canale o un’opportunità di vendita nella parte superiore del canale.

volume Può anche aiutare i canali di transazione. Il volume nel canale è generalmente basso, specialmente vicino al centro del canale. I breakout sono generalmente correlati a volumi elevati. Se il volume non aumenta al momento del breakout, è più probabile che il canale continui a funzionare.

Determinare i livelli di stop loss e take profit

Il canale può fornire built-in Gestione del denaro La capacità di fermare la perdita e prendere i livelli di profitto. Le seguenti sono le regole di base per determinare questi punti:

Se acquisti nella parte inferiore del canale, esci nella parte superiore del canale e prendi un profitto, ma inserisci anche un ordine di stop loss leggermente al di sotto della parte inferiore del canale per fare spazio a fluttuazioni regolari.

Se apri una posizione corta nella parte superiore del canale, esci nella parte inferiore del canale e realizza un profitto. Inoltre, posiziona l’ordine di stop loss leggermente al di sopra della parte superiore del canale per fare spazio a fluttuazioni regolari. Questa è BCE Inc. (Banca centrale europea) E potenziali punti di stop loss e exit.

Determinare l’affidabilità commerciale

I canali offrono la possibilità di determinare la probabilità di una transazione di successo.Questo è chiamando confermaLa conferma rappresenta il numero di volte in cui il prezzo rimbalza dall’alto o dal basso del canale. Questi sono i livelli di conferma importanti da ricordare:

1-2: Canale debole (non negoziabile)

3-4: Canali sufficienti (negoziabili)

5-6: canale forte (affidabile)

6+: Canale molto potente (più affidabile)

Durata stimata della transazione

Anche il tempo necessario a una transazione per raggiungere il punto vendita dal punto di acquisto può essere calcolato utilizzando i canali. Questo viene fatto registrando il tempo impiegato per eseguire la transazione in passato e quindi calcolando la media del tempo in futuro. Questa stima si basa sul presupposto che le variazioni di prezzo siano approssimativamente uguali in termini di tempo e prezzo. Tuttavia, questa è solo una stima e potrebbe non essere sempre accurata.

A seconda dell’intervallo di tempo selezionato, il canale di trading potrebbe avere un aspetto diverso. Ad esempio, il canale sul grafico settimanale potrebbe non essere visibile sul grafico giornaliero.

Linea di fondo

Quando i prezzi si muovono tra i due, i canali forniscono un modo per acquistare e vendere linea di tendenza“Incartando” le variazioni del prezzo delle azioni con due linee parallele, puoi stimare i segnali di acquisto e vendita, nonché i livelli di stop loss e target. La durata del canale aiuta a determinare la forza del canale. Il tempo necessario ai prezzi per spostarsi generalmente da un livello più alto a uno più basso (o da un livello più basso a uno più alto) fornisce una stima della durata della transazione.