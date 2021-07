Piano di risparmio speciale dell’esercito

Il DOD Savings Deposit Plan (SDP) è un piano di risparmio speciale progettato per il personale militare che presta servizio in teatri designati. Questo piano di risparmio è uno dei tanti vantaggi forniti dal governo federale al personale di servizio per aiutarlo a raggiungere i propri obiettivi finanziari. Questi piani di risparmio speciali hanno linee guida specifiche per contributi e prelievi, nonché regole per chi può contribuire.

Punti chiave Il Department of Defense Savings Deposit Program (SDP) è un programma speciale di risparmio per il personale militare in servizio nei teatri designati.

Il piano di risparmio consente al personale militare di guadagnare interessi sui depositi, ma deve rispettare le regole di contribuzione e prelievo.

Oltre ad altri vantaggi di risparmio, tra cui il Piano pensionistico federale e il Piano di risparmio economico (TSP), è disponibile anche il Piano di risparmio del Dipartimento della difesa.

Il personale di servizio deve soddisfare i requisiti di idoneità per contribuire al piano speciale di risparmio.

Comprensione del piano di deposito di risparmio (SDP)

Il programma di deposito a risparmio è fornito dal Dipartimento della Difesa (DOD) ai membri dei dipartimenti militari e di polizia. Il piano ha un obiettivo principale: aiutare il personale militare qualificato a realizzare risparmi finanziari.

I membri del servizio possono contribuire al conto del piano di deposito a risparmio nelle seguenti circostanze:

Servono in teatri qualificati SDP

Sono stati schierati per almeno 30 giorni consecutivi, o almeno un giorno in ciascuno dei tre mesi consecutivi

Stanno ricevendo un risarcimento per la potenza di fuoco ostile

I membri militari che hanno diritto a contribuire a uno di questi conti possono farlo tramite qualsiasi tesoriere militare nel teatro.

Appunti Il piano di deposito a risparmio non è un piano di risparmio previdenziale, né è diverso dai conti di risparmio forniti al personale militare attraverso banche e cooperative di credito.

Depositi e prelievi del piano di deposito di risparmio

Il piano di risparmio speciale prevede alcune linee guida per i contributi e i prelievi. Un soldato che apre uno di questi conti può depositare fino a 10.000 dollari. Le donazioni possono essere effettuate in contanti, assegno o distribuzione. Gli stanziamenti possono aumentare o diminuire al variare della situazione finanziaria dei membri del servizio e questi depositi cesseranno una volta che lasceranno il teatro.

Ecco perché vuoi partecipare a questo piano: I conti del piano di deposito a risparmio maturano interessi a un tasso fisso del 10% annuo, che è molto più alto del tasso di interesse tipico associato ai conti di risparmio tradizionali ed è Conto di risparmio ad alto rendimento.

Le regole del Ministero della Difesa Nazionale richiedono che il conto del piano di deposito di risparmio sia chiuso 120 giorni dopo aver lasciato la zona di guerra e tutti i pagamenti vengano restituiti al personale di servizio tramite deposito diretto. Tuttavia, è possibile prelevare fondi da piani di risparmio speciali prima di lasciare la zona di guerra.

Il recesso anticipato è consentito nelle seguenti circostanze:

Il saldo del conto raggiunge i 10.000 USD. Se ciò accade, puoi prelevare più di 10.000 USD ogni trimestre.

Se ciò accade, puoi prelevare più di 10.000 USD ogni trimestre. Situazioni di emergenza. Se il tuo comandante approva e ritiene che sia necessario per la salute e il benessere di te o della tua famiglia, consenti l’evacuazione di emergenza.

Puoi anche richiedere un ritiro anticipato se sei entro la finestra di 120 giorni dopo aver lasciato il teatro. Puoi effettuare questa richiesta automaticamente tramite il tuo account myPay online o tramite e-mail, fax o posta ordinaria. La richiesta deve essere presentata al Defense Finance and Accounting Service a Cleveland, Ohio.

mancia Se richiedi un prelievo anticipato, assicurati di annullare prima l’assegnazione, se effettui un deposito in questo modo.

A meno che non si richieda un assegno cartaceo, il saldo verrà restituito tramite deposito diretto. Se scegli il deposito diretto, devi fornire il tuo nome, Numero di itinerario e numero di conto La tua banca. Se si sceglie un assegno cartaceo, è necessario comunicare al Dipartimento dei servizi finanziari e contabili della difesa a quale indirizzo postale deve essere inviato l’assegno.

Appunti Gli interessi continueranno a maturare sui saldi fino a 90 giorni dopo l’uscita dal teatro.

Altre opzioni di risparmio militare

Il piano di deposito a risparmio è un’opzione di risparmio speciale per il personale militare schierato nella zona di guerra. Tuttavia, se stai prestando servizio militare, questo non è l’unico modo per risparmiare denaro. Altri modi per risparmiare in campo militare includono:

Di seguito è riportata una comprensione dettagliata di ciascuna di queste opzioni di risparmio militare.

Piano di pensionamento militare

Il personale militare può godere delle prestazioni pensionistiche attraverso il sistema pensionistico tradizionale o il sistema pensionistico misto, a seconda di quando si è arruolato. Il personale di servizio arruolato prima del 31 dicembre 2017 è tutelato dal regime pensionistico tradizionale, mentre il personale militare arruolato a partire dal 1° gennaio 2018 è automaticamente tutelato dal regime pensionistico misto.

Il sistema pensionistico tradizionale è un piano a reddito fisso. Se hai prestato servizio per 20 anni o più e sei coperto da questo piano, riceverai una rendita vitalizia ogni mese quando andrai in pensione. L’importo della rendita in rendita si basa sulla media degli anni di servizio e delle 36 mensilità massime di stipendio base.

Il sistema pensionistico misto è Piano a benefici definiti e piano a contribuzione definitaIl piano a contribuzione fissa parte del sistema pensionistico ibrido consente al personale militare di partecipare a piani di risparmio parsimoniosi.

Piano di risparmio dell’usato (TSP)

Il Thrift Savings Plan è un piano a contribuzione fissa con funzioni simili a 401 (k)I soldati possono scegliere il TSP tradizionale o il TSP Roth e contribuire ad un tasso minimo dell’1% dello stipendio base. Le tradizionali donazioni TSP vengono effettuate al lordo delle imposte, mentre le donazioni Ross vengono effettuate in dollari USA al netto delle imposte.

L’IRS limita l’importo che puoi contribuire al piano di risparmio dell’usato. Nel 2021, il limite di contribuzione annuale differito facoltativo è fissato a 19.500 USD.Un tipo Contributo di recupero I soldati che hanno 50 anni o più ricevono 6.500 dollari.

mancia Contribuire a TSP ti consente di usufruire di un contributo di corrispondenza DOD fino al 5%.

Conti di risparmio militari in banche e cooperative di credito

Oltre ai piani di deposito a risparmio, il personale militare può anche aprire conti di risparmio in banche e cooperative di credito. Molte istituzioni finanziarie forniscono conti di risparmio e altri conti di deposito specificamente per il personale militare e le loro famiglie.Questi banca militare Possono essere forniti conti con vantaggi avanzati, come riduzioni delle commissioni o APY più elevati per i risparmiatori militari.

Oltre ai conti di risparmio, anche le banche militari e altre banche che forniscono conti per il personale militare possono fornire vantaggi aggiuntivi.Ciò può includere conti correnti gratuiti o tassi di prestito scontati.

Linea di fondo

I piani di deposito di risparmio possono rendere più facile per i soldati che prestano servizio nei teatri idonei a salvare parte o tutto il loro stipendio base sfruttando al contempo tassi di interesse altamente competitivi. Se non stai prestando servizio in una zona di guerra, non potrai contribuire a uno di questi piani di risparmio speciali.Ma come soldato, ci sono altri modi per aumentare i tuoi risparmi, incluso Conto di risparmio militare Nelle banche e nelle cooperative di credito. Se stai considerando questi conti, ricordati di guardarti intorno per trovare la migliore combinazione di tasso di interesse più alto e commissione più bassa.