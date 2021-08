Più americani che pandemie affrontano pressioni finanziarie

Share it

Un rapporto mostra che il mondo è cambiato molto dalla pandemia di COVID-19, ma la pressione finanziaria è ancora la principale fonte di stress per molti americani. Sondaggi Questo mese da molto beneQuasi un terzo degli intervistati ritiene che le finanze siano state la loro principale fonte di stress negli ultimi 30 giorni, mentre solo il 16% degli intervistati ha scelto la pandemia di COVID-19, anche se il tasso di casi è aumentato negli Stati Uniti

La pandemia ha causato la perdita del lavoro di milioni di americani, spese aggiuntive e altre difficoltà finanziarie. Tuttavia, solo un terzo circa degli intervistati ha riferito che il COVID-19 ha avuto un impatto da moderato a estremo sui propri problemi finanziari, indicando che per la maggior parte delle persone lo stress finanziario non è iniziato con la pandemia e probabilmente non finirà.





Lenta ripresa dallo stress finanziario legato alla pandemia

Per le persone colpite dalla pandemia, i risultati del sondaggio mostrano che sono lenti a riprendersi dalla pressione causata dal denaro. Per tutta la primavera e l’estate, la percentuale di intervistati che ha dichiarato che il proprio stress finanziario è stato colpito dalla pandemia è rimasta di circa un terzo, anche se altre fonti di stress correlato alla pandemia sono diminuite.

Complessivamente, quasi la metà o il 45% ha affermato di essersi ripreso dalla pandemia finora, mentre il 27% ha affermato di essersi ripreso e il 17% ha affermato di essersi ripreso solo di poco. L’11% ha dichiarato di non essersi ripreso affatto.

Le persone a basso e medio reddito sono state stressate più a lungo



Prima dell’arrivo di COVID-19, le persone a reddito medio e basso hanno maggiori probabilità di combattere lo stress più a lungo. Più della metà delle persone con un reddito annuo inferiore a $ 75.000 e la generazione X o più giovane, riferiscono di essersi ancora ripresi dalla pandemia.Il reddito familiare annuo medio negli Stati Uniti è di $ 62.843 dati A partire dal Ufficio del censimento degli Stati Uniti.



Per le generazioni più anziane e gli individui con un reddito annuo di $ 75.000 o più, la situazione è esattamente l’opposto, con più della metà che afferma di essersi ripresa efficacemente. Anche gli intervistati bianchi e maschi hanno maggiori probabilità di affermare di essersi ripresi.





La perdita di reddito è accompagnata da effetti collaterali



L’indagine ha evidenziato che la disoccupazione, in particolare, porta spesso molti effetti collaterali. Le persone che sono disoccupate durante una pandemia hanno maggiori probabilità di avere difficoltà ad addormentarsi, a rimanere concentrate e meno interessate a uscire di casa o a passare il tempo con la famiglia e gli amici. Sono comuni anche irritabilità e cambiamenti nelle abitudini alimentari.

“In sostanza, la questione del denaro diventa tutto”, ha affermato Amy Morin, caporedattore di Verywell Mind.

Anche la pressione finanziaria causata dalla disoccupazione può diventare una questione spinosa da risolvere. La maggior parte o il 62% dei disoccupati ha affermato che la pandemia sta ancora avendo un impatto negativo sulle loro finanze e solo il 26% ha dichiarato di essersi completamente ripreso dalla perdita.

All’inizio di questo mese, Dipartimento del Lavoro (DOL) Secondo i rapporti, i datori di lavoro statunitensi hanno aggiunto 943.000 posti di lavoro a luglio, di cui Reddito mensile massimo Dall’agosto dello scorso anno, si stima che 8,7 milioni di americani siano ancora disoccupati.

