Più di 48.000 commercianti e lavoratori sono stati vaccinati attraverso RiVAC

KUALA LUMPUR (5 settembre): il viceministro del commercio interno e degli affari dei consumatori Datuk Rosso Wahid ha affermato che un totale di 48.288 commercianti e dipendenti in tutto il paese sono stati vaccinati nell’ambito del programma RiVAC (Retail Industry Vaccination).

Ha affermato che sul totale, 23.488 persone hanno ricevuto due dosi di vaccino contro il Covid-19.

“Il nostro obiettivo è vaccinare 500.000 dipendenti nei settori della vendita al dettaglio e dell’industria alimentare prima della fine dell’anno, in modo che possano avviare attività commerciali e ristoranti, compreso il dine-in.

“Comprendiamo che in base al numero di persone vaccinate, la velocità è inferiore all’obiettivo, ma il ministero sta discutendo con grandi aziende con molti dipendenti per avviare il programma RiVAC nei propri locali”, ha aggiunto.

Ha detto ai giornalisti qui oggi dopo aver mostrato il suo laptop agli eccezionali studenti di Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) di Hulu Terengganu.

Ha detto che per le persone nel settore della vendita al dettaglio o con pochi dipendenti, possono contattare il Ministero della Salute per linee guida per accelerare le procedure di vaccinazione per i dipendenti.