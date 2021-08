Playmates Toys (00869.HK) ha cambiato direzione a medio termine e sta collaborando attivamente con i fornitori per ridurre al minimo l’impatto dell’aumento dei costi e dei ritardi di spedizione-shareandstocks.com

Data: 15 agosto 2021 alle 16:48

[Caihua News Agency]Playmates Toys (00869.HK) ha annunciato i risultati intermedi per il semestre conclusosi il 30 giugno 2021. Durante il periodo, le entrate sono state di 214 milioni di yuan, con un aumento anno su anno del 155%. L’utile netto è stato di 14,48 milioni di yuan (rispetto a una perdita di 52,64 milioni di yuan nello stesso periodo del 2020); l’utile per azione è stato di 1,23 centesimi. Non verrà pagato alcun acconto sul dividendo.

L’aumento del fatturato è dovuto alle nuove e gravi misure epidemiche di polmonite coronale attuate nello stesso periodo dello scorso anno per limitare le attività economiche in tutti i principali mercati; la spesa dei consumatori nei principali mercati è aumentata nella prima metà del 2021 nell’ambito delle misure di stimolo del governo; in concomitanza con il film “Godzilla vs. Kong” Quando è stato rilasciato, la serie di prodotti correlati ha funzionato bene e la domanda per la serie di giocattoli “Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir” ha continuato a essere forte.

Il margine di profitto lordo delle vendite di giocattoli è del 52% (periodo corrispondente del 2020: 46%). L’aumento del margine di profitto lordo è attribuibile alla diminuzione delle spese di sviluppo prodotto, stampi e imballaggio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma parte dell’aumento è stato compensato dall’aumento del rapporto di vendita complessivo dei mercati al di fuori degli Stati Uniti, che hanno margini di profitto lordi inferiori e l’aumento del costo dei prodotti finiti. I costi operativi ricorrenti sono aumentati moderatamente del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, riflettendo la riduzione delle spese pubblicitarie legate al lancio di nuovi marchi, la riduzione del fondo per royalties anticipate e la riduzione delle spese di gestione e amministrative.

La società prevede che la nuova epidemia di polmonite coronarica continuerà a rappresentare una grave sfida per l’ambiente operativo del gruppo nella seconda metà dell’anno. La catena di approvvigionamento globale è stata colpita, i costi logistici sono aumentati vertiginosamente e non c’è alcun segno di allentamento. A causa del piano di inventario attivo, il significativo aumento dei costi dei container non ha alcun impatto sul margine di profitto lordo nella prima metà del 2021, ma inizierà ad avere un impatto nella seconda metà dell’anno. L’azienda sta collaborando attivamente con i fornitori per ridurre al minimo l’impatto dell’aumento dei costi e dei ritardi di spedizione.

Borsa di Hong Kong originale

