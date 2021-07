PNC Financial aumenta i dividendi, le banche emettono dividendi in azioni e piani di riacquisto – shareandstocks.com

dimensione del font

Il dividendo annunciato questa settimana è aumentato.

Alcune delle più grandi banche statunitensi hanno annunciato piani di riacquisto di dividendi e azioni.

PNC Financial Services Group (codice azionario: PNC), una grande banca regionale con sede a Pittsburgh, prevede di aumentare il dividendo trimestrale a 1,25 dollari USA per azione, con un aumento di quasi il 9% da 1,15 dollari USA.

Il titolo ha un rendimento del 2,6% e il suo rendimento a partire dal 1 luglio di quest’anno è di circa il 30%, dividendi inclusi.

Jefferies Financial Group (JEF) ha annunciato un dividendo trimestrale di 25 centesimi per azione, in aumento del 25% da 20 centesimi. Il rendimento del titolo quest’anno è di circa il 40%, con un rendimento del 3%.

In termini di altre notizie sui dividendi, molte delle più grandi banche statunitensi questa settimana hanno pubblicato piani di ritorno del capitale dopo aver superato lo stress test finanziario annuale della Fed.

Morgan Stanley

(MS) significa che sarà raddoppiato Dividendo trimestrale 70 centesimi per azione. Ha anche il diritto di riacquistare fino a 12 miliardi di dollari di azioni ordinarie entro i prossimi 12 mesi.

Citigroup

(C) ha dichiarato che pagherà un dividendo di “almeno 51 centesimi per azione”, che è il livello attuale. La banca ha detto che intende continuare a riacquistare le sue azioni.

banca FuGuo

(WFC) significa atteso Doppio Le sue spese trimestrali sono scese da 10 centesimi per azione a 20 centesimi. Il suo piano di ritorno del capitale include anche il riacquisto di circa 18 miliardi di dollari di azioni nei quattro trimestri a partire dal terzo trimestre di quest’anno.

Banca d’America

(BAC) ha dichiarato di voler aumentare il dividendo trimestrale da 18 centesimi per azione del 17% a 21 centesimi. Nell’aprile di quest’anno, la società ha rivelato un piano per riacquistare fino a 25 miliardi di dollari di azioni ordinarie “nel tempo”.

