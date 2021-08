Podcast Money Clinic: consigli finanziari per i lavoratori autonomi

Share it

Hai mai pensato di avviare un’attività in proprio? Questo può sembrare più gratuito o più appagante, ma come dipendente potresti perdere alcuni vantaggi.

Rhiannon, 33 anni, è una lavoratrice autonoma che ha fondato la sua prima azienda tre anni fa per fornire servizi di PA virtuale. Ha detto all’ospite Claer Barrett come ha ampliato con successo la sua attività mentre allevava suo figlio di quattro anni.

Sebbene stia realizzando un profitto, Rhiannon sta ancora lottando per trovare un creditore ipotecario che possa aiutarla ad acquistare la proprietà. Inoltre, non è sicura se conservare i suoi risparmi in contanti o rischiare che vengano inclusi nella pensione.

Holly MacKay, fondatrice del sito Web di finanza al consumo, fornisce un aiuto esperto Soldi noiosi.

L’esperto di intermediazione mutui Will Rhind viene da Abitudine Fornire vari suggerimenti per i lavoratori autonomi che vogliono ottenere il massimo dai prestiti per la casa.

Se vuoi chattare con Claer in un futuro episodio di Money Clinic, invia una breve descrizione del tuo problema via e-mail a money@ft.com Oppure seguila su Instagram @Claerb.