Poiché Amazon ha negato l’imminente piano di crittografia, Bitcoin è sceso a meno di $ 38.000. Provider Investing.com

Il boom è arrivato dopo un annuncio di lavoro per i responsabili della valuta digitale e dei prodotti blockchain.Il quotidiano londinese City AM ha dichiarato che Amazon spera di accettare pagamenti in Bitcoin entro la fine dell’anno, citando “addetti ai lavori”.

“Siamo ancora concentrati sull’esplorazione di come sarà per i clienti che acquistano su Amazon”.

Un portavoce di Amazon (NASDAQ:) ha detto lunedì sera: “Anche se siamo interessati al campo, le speculazioni sui nostri piani specifici per la criptovaluta non sono corrette”.

