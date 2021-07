Poiché gli investitori prestano attenzione ai guadagni tecnologici e alle riunioni della Fed, le azioni statunitensi-Wall Street sono per lo più aumentate

Reuters

Robinhood Markets Inc sta considerando di lanciare un conto pensionistico negli Stati Uniti e il CEO e co-fondatore Vlad Tenev ha dichiarato in un webcast sabato che gli utenti della sua app di trading vogliono partecipare alla sua offerta pubblica iniziale e la società fisserà un prezzo la prossima settimana. Fornire conti pensionistici individuali (IRA) e Roth IRA e incentivi fiscali per coloro che risparmiano per la pensione consentirà a Robinhood di aprire un ampio mercato. Poiché i prelievi comportano multe, gli IRA tendono ad attrarre investimenti a lungo termine, piuttosto che il rapido ribaltamento di alcuni investitori che si rivolgono alle azioni, alle opzioni e alle criptovalute di Robinhood.

