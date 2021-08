Poiché i mercati azionari asiatici fluttuano a causa dei dati cinesi deboli, gli obiettivi dei futures statunitensi sono ancora più alti

dimensione del font

Mentre gli investitori si sono concentrati sui dati chiave sull’occupazione questo fine settimana, i futures statunitensi hanno aperto positivamente martedì, mentre i dati cinesi deboli hanno causato fluttuazioni nei mercati azionari asiatici.

futures

Dow Jones Industrial Average

Il prezzo delle azioni è aumentato di circa 65 punti e dovrebbe aprire in rialzo dopo essere sceso di 55 punti lunedì per chiudere a 35.399 punti.futures

Indice Standard & Poor’s 500

insieme a

NASDAQ 100

Significa anche alta apertura.

Gli analisti hanno sottolineato che gli investitori stanno prestando attenzione ai dati sull’occupazione negli Stati Uniti che saranno annunciati questo fine settimana. Il rapporto sull’occupazione di agosto di venerdì fornirà al mercato la prossima importante opportunità per stimare quando e come la Fed inizierà a rallentare le misure durante la pandemia per aumentare la liquidità del mercato.

“Questo sarà il focus dopo [Fed chair] Powell ha affermato in un discorso a Jackson Hole che “sono stati compiuti progressi significativi nella massimizzazione dell’occupazione” e sostiene l’inizio di quest’anno per ridurre gli acquisti di attività della Fed”, ha affermato Henry Allen, analista di Deutsche Bank.

“Per quanto riguarda le aspettative, i nostri economisti americani ritengono che dopo il forte rapporto di luglio, il ritmo delle assunzioni rallenterà, ma l’aumento di 700.000 posti di lavoro non agricolo previsto dovrebbe essere sufficiente per mantenere la Fed sulla buona strada. la riduzione è stata annunciata alla riunione del Federal Open Market Committee di settembre”, ha aggiunto Allen.

In Asia, dopo che i dati deboli dell’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) manifatturiero e non manifatturiero della Cina hanno causato fluttuazioni del mercato azionario, il mercato è stato in perdita per la maggior parte del tempo. Il PMI manifatturiero è stato leggermente sottoperformante, ma era ancora in modalità di espansione a 50,1, ma il PMI non manifatturiero è sceso inaspettatamente da 53,3 a 47,5 questo mese.

Jeffrey Halley, analista presso l’agenzia di brokeraggio OANDA, ha dichiarato: “I blocchi per il Covid-19 nelle città e nei porti chiave hanno indebolito il consumo interno, quindi i consumatori hanno posticipato i viaggi”.

“Tuttavia, con l’aumento delle preoccupazioni su interventi più ampi, è probabile che la continua repressione del governo su più settori, in particolare le tasse scolastiche e la tecnologia, influisca sulle preoccupazioni occupazionali della popolazione colpita e sulla più ampia fiducia dei consumatori”, ha aggiunto Halle.

Ma le azioni asiatiche sono riuscite a mantenere i loro guadagni e le azioni di Tokyo

Nikkei 225

Hong Kong è aumentato dell’1,08%

Indice Hang Seng

In rialzo dell’1.33% e

Indice composito di Shanghai

Un leggero aumento dello 0,45%.

in Europa,

FTSE 100

È sceso dello 0,1%, mentre paneuropeo

Stoke 600

Aumentato dello 0,1%. Parigi’

CAC 40

Rosa 0,1%, Francoforte

Dax

Sposta lo 0,5% sul verde.

L’attenzione dell’Europa potrebbe ricadere sul valore iniziale dell’indice dei prezzi al consumo dell’Eurozona ad agosto, che dovrebbe aumentare del 2,8% su base annua.

Il prezzo dell’alluminio al London Metal Exchange ha raggiunto il punto più alto da maggio 2011. Il prezzo dell’alluminio a tre mesi ha toccato i 2.726,50 dollari per tonnellata, per poi chiudere a circa 2.655,50 dollari. A causa dei severi controlli sull’uso dell’elettricità che hanno portato a tagli alla produzione cinese, si prevede che i metalli industriali aumenteranno per il settimo mese consecutivo.

I dati economici statunitensi pubblicati martedì includono il Case-Shiller National House Price Index di giugno, il Chicago PMI di agosto e l’indice di fiducia dei consumatori di questo mese.

In termini di redditività aziendale, questa è una giornata facile.

NetEase,

sciopero di massa,

insieme a

Blocco Risorse Umane

Riporta i risultati.