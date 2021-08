Poiché i talebani hanno impedito agli afgani di entrare nell’aeroporto, Biden ha rifiutato di prolungare il tempo di evacuazione

Share it

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nonostante le pressioni internazionali, compresi i principali alleati europei, ha insistito su un piano per ritirare le truppe dall’Afghanistan entro la fine di questo mese per concedere più tempo per l’evacuazione.

La decisione di Biden pone fine ai giorni di incertezza sulle sorti del 31 agosto, termine ultimo per il ritiro definitivo delle truppe americane dall’Afghanistan. Nonostante le crescenti preoccupazioni per la situazione della sicurezza intorno all’aeroporto di Kabul e gli sforzi caotici per evacuare migliaia di cittadini stranieri e afgani dal Paese.

Un funzionario della Casa Bianca ha affermato che il presidente degli Stati Uniti sta seguendo le raccomandazioni del Pentagono di rispettare il calendario autofissato per il ritiro. Tuttavia, Biden ha chiesto agli alti funzionari di sviluppare piani di emergenza nel caso in cui la scadenza dovesse essere prorogata.

Biden è particolarmente sotto pressione da Gran Bretagna, Francia e Germania per estendere la missione statunitense in Afghanistan oltre il 31 agosto, anche durante la riunione virtuale del G7 di martedì.

Il primo ministro britannico Boris Johnson, che ha presieduto l’incontro, ha affermato che i leader del Gruppo dei Sette paesi hanno concordato di adottare un approccio congiunto per esercitare pressioni sui talebani affinché consentano agli afgani di lasciare il paese in sicurezza dopo il 31 agosto.

“La prima condizione che poniamo per il G7 è che garantiscano un passaggio sicuro a coloro che si presenteranno il 31 agosto e oltre”, ha affermato.

Johnson ha insistito sul fatto che “la fase di evacuazione immediata ha effettivamente ottenuto un notevole successo nell’esercito”, ma insieme al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Angela Merkel, spera che ci sarà più tempo per le persone per partire da Kabul.

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha affermato che diversi leader del G7 hanno espresso preoccupazione per la scadenza del 31 agosto durante la riunione.

Al momento della riunione del G7, i talebani hanno bloccato l’accesso degli afgani all’aeroporto di Kabul, una mossa che potrebbe mettere in difficoltà le persone vulnerabili alle ritorsioni del movimento islamico.

Il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha affermato che l’organizzazione consentirà agli stranieri di uscire dall’aeroporto, ma a causa della confusione della folla e del rischio di fuggi fuggi, l’organizzazione ha ordinato agli afgani di non recarsi all’aeroporto e li ha esortati a tornare al lavoro e alle loro case.

Ha ribadito che tutte le evacuazioni straniere devono essere completate entro il 31 agosto. “Non lo permettiamo più e chiediamo loro di evacuare prima di quella data”, ha detto. “loro [western states] È possibile che abbiano un aereo e che l’aeroporto sia al loro fianco e che possano evacuare le persone prima di tale data. “

Secondo una persona che ha familiarità con la questione, la mossa dei talebani è stata fatta dopo che il direttore della CIA William Burns ha incontrato questa settimana il co-fondatore talebano Mullah Abdul Gani Baradhar, da quando l’organizzazione islamica è tornata al potere. Incontrare. La CIA ha rifiutato di commentare.

Il cofondatore talebano Mullah Abdul Ghani Baradar, fotografato in Russia a marzo © Alexander Zemlianichenko/AP



Washington è stata sempre più criticata per i suoi metodi di ritiro e per il caos che circonda il processo di ritiro. Dieci giorni fa, dopo il ritiro delle forze armate statunitensi, i talebani hanno lanciato una guerra lampo in tutto il paese e hanno preso il potere.

Molti afgani temono che i talebani perseguitino coloro che lavorano per le forze armate occidentali, come traduttori e autisti, così come giornalisti e critici delle organizzazioni islamiche.

Mujahid ha respinto le accuse secondo cui i talebani stavano cercando individui legati al vecchio regime, affermando che l’organizzazione aveva annunciato un’amnistia. Ha detto che gli ospedali e le scuole hanno riaperto e la banca dovrebbe riaprire mercoledì.

Mujahid ha aggiunto che gli afghani all’aeroporto non hanno nulla da temere. “Garantiamo la loro sicurezza”.

Lunedì un gruppo di persone ha aspettato sulla pista dell’aeroporto di Kabul © Maxar Tech/Reuters



Molte persone che si arrampicano sull’aereo sono i membri più istruiti della popolazione e hanno bisogno di mantenere l’economia ei servizi pubblici in funzione.

Funzionari occidentali hanno espresso preoccupazione per il fatto che con l’avvicinarsi della scadenza del 31 agosto, la situazione della sicurezza rischia di deteriorarsi.

“Con l’avvicinarsi della scadenza, penso che l’affermazione secondo cui i rischi per la sicurezza stanno aumentando sia corretta”, ha detto a Sky News il ministro della Difesa britannico Ben Wallace. “Sta diventando sempre più pericoloso perché altre organizzazioni e altre organizzazioni terroristiche, come l’ISIS, vogliono essere viste per ottenere onore, o vogliono essere viste per cacciare l’Occidente dall’aeroporto”.

L’esercito americano ha riportato martedì il più grande giorno di trasporto aereo dall’Afghanistan, con 37 voli statunitensi che hanno portato 12.700 persone fuori dal paese entro 24 ore. La Casa Bianca ha dichiarato che nello stesso periodo sono state evacuate 21.600 persone, compresi i voli della coalizione.

