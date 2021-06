Poiché il vaccino non è riuscito a sedare i casi dilaganti, il Cile ha nuovamente chiuso la capitale Santiago Reuters

Share it

© Reuters. Foto del file: Durante l’epidemia di Coronavirus (COVID-19) a Santiago, in Cile, il 7 giugno 2021, una donna passa davanti a un graffito che dice “Distanza sociale”. REUTERS/Ivan Alvarado



Autori: Aislinn Laing e Gabriela Donoso

Santiago (Reuters)-Le autorità sanitarie cilene hanno annunciato giovedì un blocco totale nella capitale Santiago, a seguito di alcuni dei peggiori casi di COVID-19 dall’inizio della pandemia, anche se più della metà della popolazione è stata completamente vaccinata.

Questo sviluppo avviserà le autorità altrove che stanno discutendo della velocità di riapertura con l’aumento delle attività di vaccinazione.Allo stesso tempo, il numero di casi giornalieri confermati in Cile è aumentato del 17% a livello nazionale nelle ultime due settimane. , Un aumento del 25% nelle aree metropolitane tra cui San Diego. Metà della popolazione del paese.

I posti letto di terapia intensiva nell’area della capitale hanno ormai raggiunto il 98% della capacità. Jose Luis Espinoza, presidente della Federazione nazionale cilena delle associazioni infermieristiche (FENASENF), ha affermato che i suoi membri sono “sull’orlo del collasso”.

Il Cile ha uno dei tassi di vaccinazione più alti al mondo. Circa il 75% dei suoi 15 milioni di residenti ha ricevuto almeno una dose del vaccino e quasi il 58% è stato completamente vaccinato. Secondo i dati Reuters, è il Paese con il più alto tasso di vaccinazione nelle Americhe e il quinto più alto al mondo su base pro capite dei Paesi più grandi.

Finora ha utilizzato quasi 23 milioni di dosi di vaccini-17,2 milioni di dosi di Sinovac, 4,6 milioni di dosi di Pfizer/BioNTech e meno di 1 milione di dosi di AstraZeneca (L:) e CanSino.

Gli esperti medici sottolineano che i vaccini non sono efficaci al 100% e c’è un ritardo prima che raggiungano la loro massima efficacia. A guidare l’intensa seconda ondata è stata anche l’emergere della stanchezza da blocco e di varianti più contagiose.

Il ministero della Salute ha affermato che delle 7.716 persone che hanno confermato di avere COVID-19 tra mercoledì e giovedì, il 73% non è stato ancora completamente vaccinato e il 74% ha meno di 49 anni.

Il dottor Cesar Cortes, un medico di emergenza presso l’ospedale universitario del Cile, ha affermato che le persone che sono rimaste a casa lo scorso anno ora hanno più paura di perdere il lavoro.

Ha detto: “L’anno scorso, la circolazione era bassa e poiché le persone avevano paura della morte, le restrizioni erano più efficaci”. “Questo non sta accadendo ora”.

Ha detto che senza un vaccino, la situazione in Cile sarebbe peggiore.

“La complessa situazione che stiamo vedendo ora sarà catastrofica”, ha detto.

L’agenzia di regolamentazione sanitaria cilena ISP ha dichiarato che il sequenziamento del genoma dell’infezione tra dicembre e giugno ha confermato che la variante brasiliana P1 era la più diffusa nel paese ed era “due volte più infettiva del ceppo originale”.

Il Cile sta ora vaccinando gli adolescenti e fornendo vaccini agli anziani. Due settimane fa, ha introdotto una carta verde per offrire maggiore libertà alle persone vaccinate per incoraggiare le persone prudenti a farsi avanti.

Un esperto di malattie infettive in un grande ospedale di San Diego ha rifiutato di essere nominato perché non era autorizzato a tenere un discorso ufficiale, affermando che il vaccino non avrebbe alleviato completamente il sovraccarico dell’ospedale.

“Circa il 10% delle persone, anche se vaccinate, non sarà protetto da malattie gravi. Cioè centinaia di migliaia di persone che entrano nel reparto di terapia intensiva”, ha affermato. “Quando il nostro sistema sanitario è rigido come lo è ora, questa percentuale da sola è sufficiente per sopraffarli”.