Poiché l’aumento del prezzo di MATIC 150% ha attivato la modalità rialzista dei libri di testo, gli occhi del poligono hanno raggiunto un livello record Autore: Cointelegraph

Il cambio MATIC/USDT è salito del 20,65% in soli due giorni, riguadagnando il massimo del 17 giugno.Dopo che Polygon l’ha annunciato, i trader hanno aumentato le loro offerte per la coppia di valute Creerà un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) fornisce servizi ai membri della sua comunità concentrandosi esclusivamente sul settore della finanza decentralizzata (DeFi) in forte espansione.

Il mercato dei token MATIC nativo di Polygon è recentemente aumentato di prezzo, spingendo il suo prezzo sopra $ 1,56 per la prima volta in più di due mesi.

