Poiché le preoccupazioni per il Covid hanno continuato a crescere, le scorte sono diminuite. Le vendite al dettaglio sono state inferiori alle attese.

Poiché le preoccupazioni sulla variante Delta del Covid-19 continuano a crescere, martedì il mercato azionario è sceso.

È in calo dell’1%.

Il mercato è Preoccupato per il ceppo Delta, Che sta sconvolgendo la domanda globale e le catene di approvvigionamento.In Nuova Zelanda, il governo ha annunciato Tre giorni di lockdown dopo la scoperta di un nuovo casoIn Cina, la spedizione ha continuato a ricevere supporto dopo che un caso di Covid è stato segnalato in uno dei suoi porti.Negli Stati Uniti, è generalmente accettato che Necessità di aumentare le iniezioni Perché Florida, Louisiana, Hawaii, Oregon e Mississippi hanno stabilito record di casi di Covid.

Craig Erlam, analista di mercato senior di Oanda, ha scritto: “La gente è ancora preoccupata per la diffusione del delta, specialmente in Cina”.

altrove, Vendite al dettaglio negli Stati Uniti Il calo mensile dell’1,1% a luglio è stato inferiore al previsto calo dello 0,3%, suscitando preoccupazioni sul fatto che i consumatori statunitensi possano iniziare a tagliare le spese. “Le vendite al dettaglio sono diminuite dell’1,1% su base mensile a luglio, il che potrebbe indicare che la rapida diffusione della variante del coronavirus Delta sta persuadendo alcuni consumatori a stare di nuovo lontani dai luoghi pubblici, il che è coerente con il forte rallentamento della crescita effettiva dei consumi in il terzo trimestre”, ha scritto lo scienziato Andrew Hunt.

Dopo che il regolatore del mercato cinese ha dichiarato che avrebbe inasprito le regole sulla concorrenza e sui dati, martedì i titoli tecnologici cinesi sono diminuiti drasticamente nel commercio di Hong Kong, aggiungendo nuova pressione alle industrie che si sono trovate sotto stretto controllo.

In Asia, Hong Kong

Hang Seng

Giù dell’1,7%, mentre

Indice composito di Shanghai

Giù del 2%, Tokyo

Nikkei 225

È sceso dello 0,4%.Questo

FTSE 100

Londra è salita dello 0,2% a causa del pan-europeo

Stoke 600

Diminuito dello 0,1%.Questo

CAC 40

Parigi ha guadagnato lo 0,5%, Francoforte lo 0,5%

Dax

Un calo dello 0,2%.

Martedì l’amministrazione statale cinese per la regolamentazione del mercato Pubblicato una bozza di regole Ciò vieterà la concorrenza sleale e limiterà il trattamento da parte dell’azienda dei dati critici dell’utente.La mossa segna l’ultima pressione sull’industria tecnologica del paese, che si è trovata sotto esame Nel mercato più ampio colpito il mese scorso Ciò coinvolge anche l’istruzione, la sanità, la proprietà e la finanza.

La nuova revisione normativa di questa settimana ha intensificato le preoccupazioni del mercato relative alla Cina. I dati mostrano che l’economia cinese ha rallentato più velocemente del previsto a luglio, con condizioni meteorologiche estreme e la diffusione delle varianti delta del coronavirus più contagiose che giocano un ruolo. Lunedì questo ha danneggiato il mercato azionario cinese.

“Alcune prestazioni aziendali popolari hanno aiutato a bilanciare il più ampio pessimismo associato ai segnali di rallentamento dell’economia cinese e alle turbolenze in Afghanistan apparse all’inizio di questa settimana”, ha affermato Russ Mould, analista presso l’agenzia di brokeraggio AJ Bell, confrontando i problemi dell’Asia. . Martedì i mercati azionari europei si sono comportati relativamente bene.

Tesla

(Codice azionario: TSLA) Dopo l’insediamento di Li Xiang, CEO del produttore di auto elettriche, le azioni sono scese del 3,2%

macchina forzata

(LI) dice L’industria dovrebbe limitare l’uso dei termini di guida autonomaIl prezzo delle azioni di Li è aumentato dell’1,5%.

Walmart

(WMT) Il prezzo delle azioni è aumentato dello 0,75% Segnala profitto A 1,78 dollari USA per azione, ha superato le aspettative di 1,57 dollari USA e le vendite sono state di 141 miliardi di dollari USA, che è stata superiore ai previsti 137 miliardi di dollari USA.

Ocean Co., Ltd.

(SE) Il prezzo delle azioni è aumentato del 4,4% Segnala una perdita 61 centesimi per azione è stata inferiore alla perdita prevista di 49 centesimi e vendite di 2,3 miliardi di dollari USA, superiori ai 2 miliardi di dollari previsti.

Aplovin

(APP) Il prezzo delle azioni è aumentato del 7% dopo che Morgan Stanley ha aggiornato le sue partecipazioni da sottopeso allo stesso peso.

Alibaba

(BABA) le azioni sono scese del 4% dopo che i regolatori cinesi hanno detto che l’avrebbero fatto Continua a puntare sulla concorrenza e sulla sicurezza dei dati.

Scrivi a Jacob Sonenshine jacob.sonenshine@barrons.com