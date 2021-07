Poiché le regole minacciano di cambiare il mercato, l’indiana Tata ha aumentato la sua attenzione sull’e-commerce

Il gruppo indiano Tata ha mostrato maggiore interesse per le regole che modellano il mercato online, suggerendo le sue ambizioni mentre sta rivalutando la sua strategia di vendita al dettaglio, proprio mentre la riforma dell’e-commerce minaccia piani confusi.

I partecipanti hanno affermato che il gigante dell’e-commerce da 106 miliardi di dollari è stato più rumoroso del leader di mercato Amazon durante l’incontro del 3 luglio con i funzionari del governo sulle proposte per vietare la vendita di prodotti a marchio del distributore o affiliati. .

Secondo due partecipanti, queste regole aumenteranno notevolmente l’onere di conformità su molte entità e interessi del gruppo aziendale e le danneggeranno molto più dei concorrenti più piccoli, ha affermato Poornima Sampath, vicepresidente di Tata, durante l’incontro online.

Tata ha rifiutato di commentare questo articolo. Sampath non ha risposto a una richiesta di commento.

Due settimane fa, il governo ha proposto di rafforzare il controllo sul rapporto tra gli operatori del mercato online e i loro partner, spaventando il settore. Il piano è ampiamente considerato per frenare il dominio di Flipkart di Amazon e Walmart e supportare i negozi di High Street.

Il 153enne Tata Group può essere visto ovunque per le strade dell’India, quindi il suo sostegno all’e-commerce alla riunione del 3 luglio ha indicato la misura in cui sta cambiando la sua strategia.

Si può dire che l’azienda sia proprietaria di Jaguar Land Rover, il marchio di auto di lusso britannico più famoso al mondo, ma produce anche automobili a livello nazionale con il proprio marchio. Il gruppo è anche attivo nella produzione dell’acciaio, nell’outsourcing IT e nelle operazioni di hotel e compagnie aeree.

Nella vendita al dettaglio, Tata ha un ampio portafoglio di investimenti offline, inclusa una joint venture con l’operatore di caffè Starbucks e i suoi negozi per il marchio di moda Inditex Zara. Tuttavia, cinque persone con conoscenza diretta del suo piano hanno affermato che si tratta solo di un piccolo ruolo online: è determinato a correggere la situazione.

Ha acquisito BigBasket, la maggior parte dei negozi di alimentari online, per oltre $ 1 miliardo a maggio e ha controllato 1 mg di farmacie online a giugno. Tre delle persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che potrebbero aggiungere altri marchi importanti a un’app che Tata prevede di testare quest’anno.

Una delle persone che hanno familiarità con la questione ha affermato che l’e-commerce è la prossima grande novità di Tata e, con questo in mente, prevede di acquistare più marchi.

Nessuna fonte era autorizzata a parlare pubblicamente, e quindi si è rifiutata di rivelare la sua identità.

Tata APP

L’ultima spinta digitale di Tata non è la prima. Ha lanciato il mercato online Tata CliQ nel 2016, con un fatturato di 36 milioni di dollari nel 2019-20. Tuttavia, al contrario, Amazon ha investito miliardi di dollari in India, ovvero circa 10 miliardi di dollari USA.

Tuttavia, nel mercato dell’e-commerce che è ampiamente previsto varrà 200 miliardi di dollari entro il 2026, Tata ha ancora ampi margini di crescita.

Le persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che Tata prevede di integrare i suoi marchi attraverso la sua app per fornire servizi come spesa, ristorazione e consegna di farmaci, vendita di prodotti elettronici e pacchetti di fitness online.

Una delle persone che hanno familiarità con la questione ha affermato che Tata sta ancora sviluppando la funzionalità dell’applicazione e determinando la sua strategia di ingresso sul mercato, e potrebbe essere lanciata in fasi, a partire da alcune grandi città.

Un’altra persona ha affermato che il progetto pilota potrebbe iniziare a Bangalore, la città meridionale del centro IT dell’India, già a settembre.

Il primo a lanciare l’app è stato Pratik Pal, CEO di Tata Digital, che ha lavorato per Tata Consultancy Services Ltd, un dipartimento di outsourcing IT per 28 anni, e ha accumulato una vasta esperienza nei rivenditori.

Tuttavia, Keyur Majmudar, managing partner di Bay Capital in India, ha affermato che l’integrazione digitale di numerose aziende in un conglomerato delle dimensioni di Tata Group è un compito difficile, aggiungendo che quando il numero di diverse applicazioni aumenta, sarà difficile mantenere i clienti su super app. Giocatore di e-commerce di nicchia.

“Devono cambiare completamente il loro modo di pensare. Quella (integrazione digitale) è qualcosa che non hanno mai fatto prima. Quindi, la giuria è ancora fuori”, ha detto.

Pal ha rifiutato di commentare.

Proprio mentre la nuova strategia digitale di Tata sta accelerando con acquisizioni e sviluppo di app, il governo ha improvvisamente una sorpresa, il che potrebbe significare ripensarci prima che l’app venga testata.

Secondo due partecipanti, Sampath ha dichiarato alla riunione del 3 luglio che i mercati che vietano la fornitura di prodotti ausiliari potrebbero vietare alla sua catena di elettronica Croma e Starbucks di accedere al sito Web Tata.

Il divieto di vendita di prodotti a marchio privato ha anche sollevato dubbi sul fatto che l’azienda possa vendere al dettaglio i suoi marchi noti, come Tata Tea o Tata Salt, sulla sua piattaforma di e-commerce.

I partecipanti hanno affermato che il marchio Tata ha aggiunto un certo grado di sicurezza ai consumatori.Sampth ha espresso opposizione durante l’incontro e sperava di chiarire il piano politico del governo.

Reuters